El OnePlus 15 llegará el 13 de noviembre a España

OnePlus ha confirmado oficialmente la fecha de lanzamiento de su nuevo smartphone insignia. El OnePlus 15 se presentará el 13 de noviembre de 2025, marcando un salto generacional en rendimiento, inteligencia artificial y diseño. Este dispositivo ya puede reservarse en España con ventajas exclusivas y regalos promocionales.

El nuevo modelo continúa la tradición de ofrecer una experiencia “Rápida y Fluida”, combinando potencia, fotografía profesional y un diseño elegante y duradero. Con OxygenOS 16 y el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5, el OnePlus 15 promete convertirse en uno de los teléfonos más avanzados del mercado.

Rendimiento de nueva generación con Snapdragon 8 Elite Gen 5

El corazón del OnePlus 15 es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, uno de los procesadores más potentes del mundo Android. Este chip de última generación garantiza un salto de dos generaciones respecto a modelos anteriores, ofreciendo mayor velocidad, eficiencia energética y capacidades de IA integradas.

Acompañado por memoria RAM LPDDR5X Ultra+ de 10.667 Mbps y configuraciones de hasta 16 GB, el dispositivo asegura una fluidez sobresaliente incluso en tareas exigentes, como juegos, edición de vídeo o multitarea intensiva.

Esta potencia se complementa con OxygenOS 16, la versión más avanzada del sistema operativo de OnePlus, que introduce experiencias inteligentes basadas en IA y una integración más profunda con el asistente Google Gemini.

OxygenOS 16 y la nueva era de la inteligencia personalizada

OxygenOS 16 incorpora una serie de herramientas impulsadas por IA que mejoran la interacción y la productividad del usuario. Entre ellas destaca Mind Space, que permite consultar información y trabajar sobre datos previamente guardados, y Plus Mind, un sistema de inteligencia contextual que se adapta a las necesidades y hábitos de cada persona.

El resultado es un entorno más natural, fluido y predictivo, que entiende las preferencias del usuario y le ofrece respuestas y sugerencias precisas sin esfuerzo.

DetailMax Engine: una revolución en fotografía computacional

La cámara del OnePlus 15 estrena el DetailMax Engine, un motor de fotografía computacional diseñado para capturar imágenes más claras y detalladas.

El nuevo modo Ultra-Clear de 26 MP combina múltiples exposiciones de 12 MP con un frame principal de 50 MP, logrando fotos finales con mayor definición y texturas realistas, pero con un tamaño de archivo práctico para compartir.

Para capturar sujetos en movimiento, Clear Burst dispara a 10 fotogramas por segundo, mejorando notablemente los 6 fps del OnePlus 13. Su sistema de doble exposición evita el desenfoque y mantiene los detalles incluso en escenas de acción, como deportes o automovilismo.

En condiciones de baja luz, el Clear Night Engine aprovecha la tecnología Dual Analog Gain para equilibrar las exposiciones y reducir el ruido digital, obteniendo imágenes nocturnas más limpias, luminosas y naturales.

Sin embargo, si nos fijamos en especificaciones hardware, parece que el OnePlus 15 ha hecho algunos sacrificios respecto a su antecesor, el OnePlus 13.

Diseño premium con tres acabados exclusivos

El OnePlus 15 combina materiales de alta calidad y una estética cuidada. Estará disponible en tres elegantes acabados:

Infinite Black : vidrio mate resistente a huellas, con un estilo sobrio y minimalista.

: vidrio mate resistente a huellas, con un estilo sobrio y minimalista. Sand Storm : panel trasero de fibra de vidrio y marco metálico MAO con recubrimiento cerámico 1,3 veces más duro que el titanio.

: panel trasero de fibra de vidrio y marco metálico MAO con recubrimiento cerámico 1,3 veces más duro que el titanio. Ultra Violet: revestimiento óptico dinámico que cambia de violeta a zafiro según la luz, ofreciendo un aspecto vibrante y sofisticado.

Cada variante ha sido diseñada para reflejar la filosofía de elegancia funcional que caracteriza a OnePlus, combinando resistencia y belleza en un mismo dispositivo.

OnePlus 15 y DJI Osmo Mobile 7: alianza para creadores

Pensando en los amantes de la fotografía y el vídeo, OnePlus ha anunciado una colaboración con DJI para potenciar la experiencia creativa del OnePlus 15.

El DJI Osmo Mobile 7, con su sistema de estabilización de séptima generación y la tecnología ActiveTrack 7.0, ofrece grabaciones cinematográficas con un seguimiento inteligente y una fluidez profesional. Su peso ligero y su portabilidad lo convierten en el compañero perfecto del OnePlus 15 para creadores de contenido.

Durante el periodo de reserva, los usuarios podrán elegir el Osmo Mobile 7 como regalo gratuito junto a otros productos de OnePlus, además de recibir un descuento de 50 € al reservar en OnePlus.com antes del lanzamiento oficial.

Pop-Up Tour por Europa y evento en Madrid

Para celebrar el lanzamiento, OnePlus llevará a cabo el Pop-Up Tour por diversas ciudades europeas: Helsinki, Ámsterdam, Londres, París, Kraków y Madrid.

Estos espacios ofrecerán experiencias exclusivas para probar el OnePlus 15, participar en sorteos y disfrutar del ambiente característico de la Comunidad OnePlus.

En Madrid, el evento se celebrará el 26 de noviembre en C/ Goya, 36, donde los asistentes podrán descubrir de primera mano todas las novedades del nuevo flagship y llevarse regalos exclusivos.