El Pixel 10 podría ser el primero solo con eSIM

La próxima familia Google Pixel 10, prevista para el miércoles, 20 de agosto, podría dar un giro inesperado: prescindir de la bandeja física para tarjetas SIM en la mayoría de modelos y apostar por eSIM como única opción.

La filtración nace de Evan Blass, una fuente con buen historial, y sugiere que solo habría un modelo con ranura tradicional.

Qué modelos se quedarían sin bandeja SIM

Según la información filtrada, Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL serían exclusivamente eSIM, mientras que el Pixel 10 Pro Fold sería el único de la gama que permitiría insertar una SIM física. E

s un movimiento que colocaría a Google entre los fabricantes que empujan con más fuerza hacia la conectividad digital integrada.

Una excepción geográfica posible: solo para EE.UU.

El propio Blass matiza que el cambio podría aplicarse únicamente a las variantes vendidas en Estados Unidos. Es decir, otras regiones podrían mantener la bandeja SIM, al menos durante la primera hornada. Google suele adaptar configuraciones por mercado, y la transición a eSIM podría seguir un despliegue por fases.

En algunas imágenes filtradas del Pixel 10 se ha llegado a ver una bandeja SIM, pero muchos renders no enseñan la parte inferior del teléfono, que es donde estaba la ranura en los Pixel 9. En resumen: hay señales contradictorias y no veremos la foto completa hasta el anuncio oficial.

La idea no pilla por sorpresa. Ya en 2023 circularon rumores similares con los Pixel 8. Además, Apple eliminó la SIM física en iPhone 14 para Estados Unidos en septiembre de 2022 y la transición se ha gestionado sin grandes sobresaltos. Con estos antecedentes, Google podría sentirse preparada para dar el mismo paso en mercados concretos.

Cómo afectaría al día a día de los usuarios

Si se confirma, los Pixel 10 eSIM-only exigirán comprobar la compatibilidad de tu operador antes de comprar. La dual SIM se podrá mantener con dos eSIM (si el software lo soporta) o con una eSIM activa y otra en reserva conmutando perfiles. Para quienes viajan, la contratación de planes locales digitales será más fácil, pero en destinos con escaso soporte eSIM podría ser un freno.

Eliminar la bandeja en parte de la gama sería una señal de confianza en la madurez de eSIM y una forma de homogeneizar diseño y sellado. Además, reducir piezas físicas simplifica la fabricación y puede facilitar versiones más delgadas o con mejor batería.

El evento de presentación está fijado para el miércoles, 20 de agosto, por lo que en alrededor de 1,5 semanas saldremos de dudas. Todo apunta a que Google detallará disponibilidad por mercados, operadores compatibles y políticas de activación para minimizar fricciones.