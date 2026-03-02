Qualcomm anuncia el nuevo y potente Snapdragon Wear Elite

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

En el Mobile World Congress 2026, Qualcomm ha sorprendido con el anuncio de su primer procesador de gama Elite para relojes inteligentes: el Snapdragon Wear Elite. Este nuevo chip está diseñado específicamente para dispositivos wearables y apunta directamente a los próximos modelos de Galaxy Watch de Samsung.

El movimiento no solo marca un salto tecnológico en la plataforma Wear OS, sino que también sugiere que Samsung podría ampliar su estrategia de doble suministro de chips —ya habitual en sus smartphones— al segmento de los relojes inteligentes.

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Fabricado en 3 nm y con arquitectura big.LITTLE

El Snapdragon Wear Elite es el primer chip para wearables de Qualcomm fabricado en proceso de 3 nm. Además, adopta por primera vez en la familia Snapdragon Wear una arquitectura big.LITTLE, compuesta por un núcleo de alto rendimiento y cuatro núcleos de alta eficiencia energética.

Según Qualcomm, esta nueva configuración ofrece un rendimiento en CPU de un solo núcleo hasta 5 veces superior respecto a la generación anterior de Snapdragon Wear. Esto se traduce en mayor fluidez en aplicaciones exigentes, animaciones más suaves y una experiencia más rápida en tareas cotidianas.

La configuración es muy similar a la del Exynos W1000 de Samsung, también fabricado en 3 nm y con un diseño de un núcleo potente más cuatro núcleos eficientes, lo que anticipa una competencia directa entre ambas soluciones dentro del ecosistema Galaxy Watch.

GPU hasta 7 veces más potente y soporte Full HD a 60 fps

La mejora gráfica es otro de los grandes avances. Qualcomm integra una GPU hasta 7 veces más potente que la de la generación anterior, capaz de mover pantallas Full HD a 60 fotogramas por segundo.

Esto abre la puerta a interfaces más elaboradas, animaciones más fluidas y aplicaciones con mayor carga visual, algo cada vez más relevante en relojes con pantallas de mayor tamaño y resolución.

IA avanzada con NPU integrada y modelos de hasta 2.000 millones de parámetros

Uno de los puntos más destacados del Snapdragon Wear Elite es su apuesta por la inteligencia artificial en el propio dispositivo. El chip incorpora una NPU Hexagon capaz de ejecutar modelos de IA de hasta 2.000 millones de parámetros completamente en local.

Esto permite que funciones como el seguimiento de actividad física y salud, el registro continuo de datos (life logging), asistentes digitales, traducción de idiomas y transcripción de voz se procesen directamente en el reloj, reduciendo la dependencia de la nube y mejorando la privacidad.

Además, Qualcomm ha incluido una eNPU de bajo consumo dedicada a tareas en segundo plano, como el reconocimiento de actividad siempre activo, la detección de palabras clave del asistente de voz o la supresión de ruido en llamadas.

Conectividad de última generación: 5G RedCap, Wi-Fi 6 y Bluetooth 6.0

En el apartado de conectividad, el Snapdragon Wear Elite no se queda atrás. El chip es compatible con GNSS (incluyendo GPS y otros sistemas satelitales), NB-IoT para comunicación directa vía satélite, 5G RedCap, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 y tecnología ultra-wideband (UWB).

Este conjunto de tecnologías posiciona a los futuros relojes equipados con este procesador como dispositivos más autónomos, con mejor localización y mayor capacidad de comunicación independiente del smartphone.

Hasta un 30% más de batería y carga rápida mejorada

Gracias a la arquitectura optimizada y al proceso de fabricación de 3 nm, Qualcomm afirma que el Snapdragon Wear Elite puede ofrecer hasta un 30% más de autonomía frente a la generación anterior.

También se mejora la carga rápida. En dispositivos con baterías de entre 300 mAh y 600 mAh, el sistema permite alcanzar el 50% de carga en tan solo 10 minutos, una cifra especialmente relevante en un dispositivo que muchos usuarios cargan a diario.

¿Galaxy Watch Ultra 2 con Snapdragon Wear Elite?

Los primeros relojes con este nuevo procesador deberían llegar al mercado en los próximos meses. Todo apunta a que el Galaxy Watch Ultra 2 será uno de los modelos que adopte el Snapdragon Wear Elite, mientras que versiones más convencionales como el Galaxy Watch 9 podrían continuar utilizando el procesador interno Exynos W1000.

De confirmarse esta estrategia, Samsung consolidaría un enfoque dual en su catálogo de wearables, similar al que ya aplica en smartphones, combinando soluciones propias con chips de Qualcomm según el modelo y el posicionamiento de cada dispositivo.

Lanzamiento previsto para julio junto a los nuevos plegables

Los próximos Galaxy Watch podrían presentarse en julio de 2026, coincidiendo con el lanzamiento de los nuevos Galaxy Z Flip 8 y Galaxy Z Fold 8. Este calendario encaja con la estrategia habitual de Samsung de renovar su ecosistema de dispositivos premium en el segundo semestre del año.

Con el Snapdragon Wear Elite, Qualcomm entra con fuerza en la gama alta de los relojes inteligentes, elevando el listón en rendimiento, inteligencia artificial y conectividad. Ahora queda por ver cómo se traduce esta potencia en la experiencia real de uso y si Samsung apostará decididamente por esta nueva plataforma en sus modelos más ambiciosos.