El primer dispositivo de OpenAI sería un extraño altavoz con forma de rosquilla para usar ChatGPT

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OpenAI lleva tiempo dejando pistas de que su futuro no pasa únicamente por ChatGPT y los modelos de inteligencia artificial. La compañía también quiere entrar en el terreno del hardware y, según nuevas informaciones, su primer gran dispositivo de consumo podría ser un peculiar altavoz inteligente sin pantalla con forma de rosquilla.

El producto estaría siendo desarrollado con una atención especial al diseño, algo poco sorprendente teniendo en cuenta la participación de Jony Ive, uno de los responsables de algunos de los productos más reconocibles de la historia de Apple. Lejos de competir simplemente con un Amazon Echo o un HomePod, la intención parece ser crear una nueva categoría de asistente físico impulsado por IA.

Por ahora, OpenAI no ha presentado oficialmente el dispositivo y, por tanto, muchos detalles todavía pueden cambiar antes de que llegue al mercado. Sin embargo, las últimas filtraciones empiezan a dibujar con bastante claridad cómo podría ser, cuánto podría costar y, sobre todo, hasta qué punto trataría de anticiparse a las necesidades del usuario sin esperar a recibir una orden.

Un pequeño dispositivo con forma de rosquilla y acabado metálico

Según las informaciones conocidas hasta ahora, el futuro dispositivo de OpenAI tendría una forma parecida a la de una rosquilla, aunque no debemos imaginar algo especialmente grande. Su tamaño estaría más próximo al de un disco de hockey, por lo que podría sostenerse cómodamente con una sola mano.

Este tamaño compacto encaja con informaciones anteriores que apuntaban a que OpenAI y Jony Ive estaban diseñando un producto extremadamente portátil. Incluso se había hablado de la posibilidad de llevarlo encima o guardarlo en un bolsillo, lo que lo alejaría bastante del concepto tradicional de altavoz inteligente que permanece siempre en una mesa.

El acabado también será una pieza importante de la estrategia. OpenAI estaría estudiando utilizar materiales de gama alta, incluyendo metal de buena calidad, con el objetivo de transmitir una sensación de producto prémium desde el primer contacto. Es una filosofía que recuerda inevitablemente a la atención que Apple ha prestado históricamente al diseño industrial.

La presencia de Jony Ive ayuda a entender esta obsesión por la apariencia y los materiales. OpenAI incorporó el equipo de io, la compañía de hardware creada alrededor del antiguo diseñador de Apple, dando un paso decisivo hacia el desarrollo de productos físicos. De hecho, en Teknófilo ya hemos hablado de los planes de OpenAI para construir toda una familia de dispositivos basados en inteligencia artificial.

Un precio que podría situarlo claramente en la gama alta

OpenAI todavía no ha anunciado ningún precio oficial, pero las cifras que se manejan internamente colocarían al dispositivo aproximadamente entre 300 y 400 dólares (unos 260 y 347 euros, respectivamente). Se trataría, por tanto, de un producto considerablemente más caro que muchos altavoces inteligentes actuales.

Ese posicionamiento tendría sentido si OpenAI quiere venderlo como algo más sofisticado que un simple altavoz conectado. El uso de materiales prémium, cámaras, sensores, componentes mecánicos y un sistema avanzado de inteligencia artificial puede elevar notablemente el coste frente a productos diseñados principalmente para reproducir música o responder preguntas sencillas.

El rango de precio también sugiere que OpenAI probablemente no buscará competir inicialmente por volumen mediante un dispositivo económico. La estrategia podría parecerse más a la utilizada por Apple con muchos de sus productos: presentar primero una propuesta diferenciada y aspiracional antes de intentar llegar a un público más amplio.

En cualquier caso, conviene recordar que hablamos de estimaciones previas al lanzamiento. El precio final puede variar en función de los componentes elegidos, la evolución del proyecto o incluso el modelo comercial que termine utilizando OpenAI, especialmente si decide vincular determinadas funciones avanzadas a alguna modalidad de suscripción.

Partes mecánicas para conseguir un asistente que parezca más vivo

Una de las características más curiosas del proyecto es que el dispositivo tendría componentes mecánicos capaces de moverse físicamente. La idea sería que esas partes reaccionasen durante una conversación o cuando el asistente detectase determinados acontecimientos a su alrededor.

El objetivo no sería únicamente decorativo. OpenAI aparentemente quiere que la interacción resulte más natural y que el usuario perciba que existe cierta presencia física detrás de la inteligencia artificial. Pequeños movimientos podrían servir como equivalente visual de mirar hacia una persona, asentir o reaccionar durante una conversación.

Esto supondría una diferencia importante respecto a los altavoces inteligentes actuales. Un Amazon Echo, un Google Nest o un HomePod apenas pueden indicar su estado mediante luces o sonidos, mientras que el dispositivo de OpenAI podría utilizar movimiento, iluminación y voz conjuntamente para expresar que está prestando atención.

La información publicada anteriormente por Bloomberg ya describía el proyecto como un altavoz sin pantalla y móvil que funcionaría como compañero de inteligencia artificial. El medio señalaba además que se trataría del primer dispositivo de OpenAI desarrollado bajo esta nueva etapa de hardware junto a Jony Ive.

Cámaras, micrófonos y sensores para entender lo que ocurre alrededor

La verdadera diferencia estaría, sin embargo, en su capacidad para percibir el entorno. El dispositivo incorporaría micrófonos, un sistema de cámaras y distintos sensores que permitirían a la inteligencia artificial obtener información sobre lo que ocurre alrededor del usuario.

Esto abriría posibilidades que van bastante más allá de decir «Hey Siri» o «Alexa» antes de formular una pregunta. Por ejemplo, el asistente podría detectar contextos, reconocer situaciones cotidianas o comprender qué está haciendo el usuario para ofrecer información relacionada sin tener que explicarle previamente toda la situación.

La presencia de una cámara será seguramente uno de los aspectos más delicados desde el punto de vista de la privacidad. Según las informaciones disponibles, una luz visible indicaría cuándo el dispositivo está escuchando o prestando atención a su entorno, ofreciendo al usuario alguna indicación física sobre su actividad.

No obstante, todavía quedan muchas incógnitas importantes por resolver. OpenAI tendrá que explicar con precisión qué información se procesa localmente, qué datos se envían a sus servidores, durante cuánto tiempo se conservan y qué controles tendrá el usuario para desactivar cámaras, micrófonos o determinadas funciones de aprendizaje.

La IA podría aprender del usuario y actuar sin esperar una pregunta

La ambición de OpenAI parece ir mucho más allá de crear otra interfaz física para ChatGPT. El dispositivo estaría diseñado para conocer progresivamente al usuario, aprendiendo de sus hábitos, conversaciones y preferencias con el objetivo de ofrecer respuestas cada vez más contextualizadas.

Para conseguirlo, podría recurrir no solo a lo que capten sus sensores, sino también a distintas fuentes de información digital. Entre las posibilidades que se han mencionado está incluso el acceso autorizado al correo electrónico, algo que permitiría a la IA comprender mejor las tareas pendientes, viajes, reuniones o conversaciones importantes.

La diferencia fundamental estaría en que el usuario no tendría necesariamente que solicitar ayuda de forma explícita. La IA podría detectar que existe información relevante y ofrecerla proactivamente. Por ejemplo, sería técnicamente posible recordar una cita al detectar un mensaje relacionado o advertir sobre algo que conviene hacer antes de salir de casa.

Este comportamiento acercaría el dispositivo al concepto de agente personal de inteligencia artificial que muchas compañías persiguen actualmente. En lugar de limitarse a responder preguntas, el asistente intentaría comprender objetivos, contexto e información personal para intervenir cuando considere que puede resultar útil.

Una especie de ChatGPT Voice llevado al mundo físico

La comparación más sencilla para entender el producto probablemente sea imaginar una versión mucho más avanzada del modo de voz de ChatGPT convertida en un dispositivo físico independiente. El usuario podría mantener conversaciones naturales sin necesidad de sacar el teléfono o abrir una aplicación.

La ausencia de pantalla parece ser una decisión deliberada. En lugar de añadir otra superficie que reclame nuestra atención, OpenAI y el equipo de Jony Ive estarían tratando de diseñar una experiencia basada fundamentalmente en la voz, la percepción del entorno y las respuestas físicas del dispositivo.

Esto también permitiría diferenciarlo del smartphone. Si el producto simplemente ofreciese una pantalla para utilizar ChatGPT, resultaría difícil justificar su existencia frente a un teléfono que ya llevamos siempre encima. Un asistente ambiental capaz de observar, escuchar y comprender el contexto puede ofrecer una propuesta mucho más distinta.

Al mismo tiempo, esta filosofía plantea un enorme desafío. La interacción por voz tiene que ser extremadamente rápida y fiable para resultar cómoda, y cualquier error del asistente al interpretar el contexto puede provocar situaciones frustrantes. OpenAI necesitará demostrar que su inteligencia artificial aporta suficientes ventajas como para justificar llevar encima otro dispositivo electrónico.

OpenAI quiere que su hardware alcance una escala comparable a los smartphones

Los planes a largo plazo parecen extraordinariamente ambiciosos. Informaciones anteriores señalaban que OpenAI habría planteado internamente la posibilidad de fabricar hasta 100 millones de unidades de sus nuevos dispositivos, una cifra que revela las dimensiones con las que la compañía contempla este proyecto.

Eso no significa necesariamente que espere vender 100 millones de altavoces con forma de rosquilla desde el primer día. OpenAI y Jony Ive han hablado de una familia de productos, por lo que esa cifra podría terminar distribuyéndose entre diferentes dispositivos y generaciones.

El objetivo final sería conseguir que esta nueva clase de hardware de inteligencia artificial llegue a convertirse en algo tan habitual como un smartphone. Es una aspiración enorme teniendo en cuenta que el teléfono móvil concentra actualmente comunicaciones, fotografía, entretenimiento, pagos, navegación y prácticamente toda nuestra vida digital.

Precisamente por eso OpenAI parece estar evitando enfrentarse directamente al smartphone en esta primera etapa. Crear un dispositivo complementario permite experimentar con nuevas formas de interacción sin pedir al usuario que abandone inmediatamente un producto que lleva décadas perfeccionándose.

Jony Ive puede ser una pieza clave para convencer a los usuarios

La participación de Jony Ive no es un detalle menor. El diseñador estuvo detrás de buena parte del lenguaje visual que definió productos como el iMac, el iPod, el iPhone o el Apple Watch, y su incorporación al proyecto proporciona a OpenAI una experiencia en diseño de hardware que la compañía no tenía.

Precisamente uno de los problemas de muchos dispositivos de inteligencia artificial lanzados durante los últimos años ha sido que la tecnología resultaba interesante sobre el papel, pero el producto físico no ofrecía una experiencia suficientemente convincente. OpenAI parece querer evitar ese error desde el principio.

La compañía tampoco estaría pensando únicamente en este altavoz. Las informaciones sobre su estrategia de hardware han mencionado otros conceptos, desde auriculares hasta dispositivos portátiles e incluso posibles productos capaces de competir algún día con el smartphone. El altavoz podría ser simplemente la primera pieza visible de una estrategia mucho mayor.

En Teknófilo ya contamos que OpenAI estaría incluso explorando un posible smartphone con IA agéntica para los próximos años, dentro de una estrategia en la que Jony Ive y su equipo desempeñarían un papel fundamental. (Más información en Teknófilo)

La privacidad será probablemente uno de sus mayores retos

Un dispositivo que integra cámaras y micrófonos y que está pensado para permanecer atento al entorno inevitablemente genera preguntas. La privacidad podría convertirse en uno de los factores que determinen si el producto tiene éxito o fracasa, incluso aunque sus capacidades de inteligencia artificial sean impresionantes.

La situación es especialmente sensible si el dispositivo también puede conectarse a información personal como correos electrónicos, calendarios o conversaciones. Cuanto más contexto conozca la inteligencia artificial, mejores podrán ser sus recomendaciones, pero al mismo tiempo mayor será la cantidad de información potencialmente sensible que gestione.

OpenAI tendrá que encontrar un equilibrio entre personalización y control. Controles físicos para apagar micrófonos y cámaras, indicadores claros de actividad y opciones sencillas para borrar el historial o limitar los datos utilizados para personalización podrían convertirse en elementos imprescindibles.

Además, el hecho de que el dispositivo pueda ofrecer ayuda sin que el usuario pregunte plantea otra cuestión interesante: ¿cuándo resulta útil que una IA intervenga por iniciativa propia y cuándo se convierte simplemente en una molestia? Resolver ese equilibrio será tan importante como diseñar el propio hardware.

Muchos detalles siguen siendo rumores y pueden cambiar

A pesar de toda la información que está apareciendo, conviene mantener cierta prudencia. OpenAI todavía no ha anunciado oficialmente este altavoz inteligente, y las características conocidas proceden de fuentes familiarizadas con un producto que todavía se encuentra en desarrollo.

Eso significa que elementos como el diseño en forma de rosquilla, el precio, los sensores o incluso determinadas funcionalidades podrían cambiar antes de que el producto llegue a las tiendas. Es habitual que los fabricantes prueben numerosos prototipos y eliminen características durante las últimas fases de desarrollo.

Tampoco conocemos todavía aspectos fundamentales como la autonomía, el sistema de carga, la conectividad, la fecha exacta de lanzamiento o los países en los que estará disponible. También está por descubrir cómo se integrará con las actuales suscripciones de ChatGPT y si algunas funciones estarán reservadas a planes de pago.

Lo que sí parece cada vez más evidente es que OpenAI quiere dejar de ser únicamente una compañía que vive dentro de las pantallas de otros fabricantes. Si el proyecto sale adelante, el curioso dispositivo con forma de rosquilla podría convertirse en el primer intento serio de la empresa por controlar tanto la inteligencia artificial como el objeto físico mediante el que interactuamos con ella.