Android 17 tendrá una función para diseñar relojes personalizados con IA

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Google parece estar preparando una nueva vuelta de tuerca a la personalización de Android. La última compilación Canary 2608 incluye referencias a una función que permitiría crear relojes personalizados para la pantalla de bloqueo mediante inteligencia artificial, una opción pensada para quienes ya se han cansado de los estilos incluidos de serie.

La idea es bastante sencilla, pero también muy llamativa: en lugar de limitarse a escoger entre varios diseños predefinidos, el usuario podría describir con palabras el tipo de reloj que quiere y dejar que la IA genere una propuesta adaptada a esa petición.

La función todavía no está operativa y ni siquiera existe confirmación oficial de que vaya a llegar finalmente a los usuarios. Aun así, su interfaz ya ha podido activarse parcialmente, lo que indica que Google está trabajando activamente en esta nueva herramienta de personalización.

Android prepara relojes de pantalla de bloqueo creados con IA

La novedad ha aparecido dentro de Android Canary 2608, una versión temprana del sistema que Google utiliza para probar cambios y funciones antes de trasladarlos a compilaciones más estables. El código incluye elementos de interfaz relacionados con la generación de relojes mediante inteligencia artificial.

La función estaría especialmente enfocada a los móviles Pixel, donde Google ya ofrece numerosas posibilidades para modificar el aspecto de la pantalla de bloqueo. Hasta ahora, sin embargo, el usuario debía escoger entre una colección cerrada de estilos creados previamente por la compañía.

Con esta nueva herramienta, la personalización sería mucho más flexible. El usuario podría escribir una descripción como, por ejemplo, que quiere un reloj minimalista, futurista, inspirado en luces de neón o con apariencia retro, y el sistema trataría de generar un diseño acorde con esas indicaciones.

Esto encajaría perfectamente con la estrategia que Google lleva siguiendo durante los últimos años, en la que la inteligencia artificial deja de utilizarse únicamente para responder preguntas y empieza a integrarse en tareas creativas y de personalización cotidiana del dispositivo.

El usuario podrá describir con texto cómo quiere que sea el reloj

El funcionamiento estaría basado en prompts, de forma parecida a las herramientas actuales de generación de imágenes. El usuario introduciría una descripción del estilo que desea y Android utilizaría esa información para generar una propuesta visual para el reloj de la pantalla de bloqueo.

Esta aproximación podría eliminar una de las principales limitaciones de los sistemas de personalización actuales. Por muchas opciones que incluya Google, siempre existe un número limitado de combinaciones, mientras que un sistema generativo podría ofrecer una cantidad prácticamente infinita de diseños.

También podría permitir que los usuarios creasen relojes adaptados a su fondo de pantalla. Un diseño oscuro con líneas finas podría funcionar bien sobre determinadas fotografías, mientras que otros fondos podrían beneficiarse de números grandes, llamativos o con determinados efectos visuales.

La posibilidad de generar estos elementos directamente desde el teléfono también podría convertir la pantalla de bloqueo en una experiencia mucho más personal que la actual, algo especialmente interesante para Google en un momento en el que Android está reforzando sus opciones estéticas.

Un botón de ideas ayudará a quienes no sepan qué pedir a la IA

No todo el mundo tiene claro qué escribir cuando se encuentra delante de un cuadro para introducir un prompt. Por ello, la interfaz encontrada incluye un botón denominado “Ideas”, que aparentemente serviría para sugerir estilos o conceptos que el usuario podría utilizar como punto de partida.

Google podría mostrar ejemplos de diseños, combinaciones visuales o descripciones preparadas. Esto reduciría la barrera de entrada y permitiría experimentar con la función incluso a usuarios que nunca hayan utilizado herramientas de generación mediante inteligencia artificial.

Una posibilidad sería ofrecer categorías como elegante, futurista, divertido, clásico o minimalista. A partir de ellas, el sistema podría mostrar distintos ejemplos y permitir que cada persona refinase posteriormente el resultado con instrucciones adicionales.

El botón también podría tener un papel importante para mostrar las capacidades de la herramienta. Una buena colección de ejemplos puede animar a los usuarios a experimentar con diseños que nunca habrían pensado por sí mismos.

También se podrán utilizar imágenes como referencia

Otra de las opciones descubiertas en la interfaz es especialmente interesante: el usuario podrá subir una imagen para utilizarla como referencia durante la generación. Esto permitiría crear relojes cuyo aspecto esté relacionado con una fotografía, una ilustración o cualquier otra imagen elegida.

Por ejemplo, alguien podría cargar una imagen con una estética determinada y pedir que el reloj siga esos mismos colores, formas o estilo general. Esto ampliaría enormemente las posibilidades frente a una herramienta basada exclusivamente en descripciones escritas.

La función podría resultar especialmente útil cuando se combina con el fondo de pantalla. El usuario podría utilizar su propia fotografía como referencia y pedir al sistema que genere un reloj cuyo diseño encaje visualmente con esa imagen.

No está claro todavía hasta qué punto la IA copiará elementos de la fotografía o simplemente la utilizará para interpretar colores y estilo. Este tipo de detalles probablemente dependerán del modelo utilizado y de las restricciones que Google decida aplicar antes del lanzamiento.

Google sigue apostando fuerte por la personalización en Android 17

Esta función no aparece de manera aislada. Android 17 está mostrando varias novedades relacionadas con la personalización, especialmente en los dispositivos Pixel. Google parece querer que la apariencia del sistema sea cada vez más flexible y adaptada a cada usuario.

De hecho, recientemente hemos hablado en Teknófilo de una función de Android 17 que permitiría cambiar automáticamente el fondo de pantalla utilizando fotografías personales. La característica recuerda a Photo Shuffle del iPhone y podría integrarse directamente en los ajustes de Wallpaper & style.

También hemos visto cómo Google ha ido ampliando progresivamente las opciones de personalización visual desde Material You. Colores dinámicos, fondos adaptativos y distintos estilos de pantalla de bloqueo forman ya parte habitual de Android.

Los relojes generados mediante IA serían un paso lógico dentro de esta evolución. En lugar de escoger simplemente entre varias opciones, el sistema podría empezar a crear elementos visuales específicamente para cada usuario.

La función todavía no funciona y depende de los servidores de Google

Aunque la interfaz ya puede mostrarse, la herramienta todavía no está operativa. Al intentar introducir un prompt y generar un reloj, Android muestra actualmente el mensaje “Service not connected”, lo que indica que el servicio encargado de procesar las solicitudes todavía no está disponible.

Este comportamiento sugiere que la generación probablemente dependerá en parte de infraestructura alojada en los servidores de Google. La aplicación o el sistema enviarían la petición y recibirían posteriormente el diseño creado por el modelo de inteligencia artificial.

También es posible que Google combine procesamiento local y remoto dependiendo del dispositivo. Los chips Tensor de los Pixel llevan varias generaciones incorporando capacidades específicas para IA, aunque las tareas generativas más complejas todavía suelen requerir recursos externos.

Hasta que Google active los servicios correspondientes será imposible comprobar aspectos importantes como la velocidad de generación, la variedad de estilos disponibles o el grado de control que tendrá el usuario sobre el resultado.

Android Canary 2608 también estrena otras opciones de personalización

La herramienta para crear relojes no es la única novedad encontrada en Android Canary 2608. Esta compilación también incorpora un nuevo editor para reorganizar los Ajustes rápidos, ofreciendo más libertad sobre la disposición de determinados elementos del sistema.

El usuario podrá modificar la posición de los accesos rápidos, pero también otros componentes como el control de brillo o el reproductor multimedia. Esto permite adaptar mejor el panel a la manera en la que cada persona utiliza su teléfono.

Son pequeños cambios por separado, pero todos apuntan en la misma dirección. Google parece estar intentando que Android abandone poco a poco algunas de sus configuraciones más rígidas y permita personalizar tanto el aspecto como la organización de la interfaz.

La combinación de estas herramientas con las funciones generativas podría hacer que Android 17 sea una de las versiones más centradas en personalización visual de los últimos años.

Los Pixel serían los primeros candidatos a recibir esta novedad

Todo apunta a que los Pixel serían los primeros dispositivos en disponer de estos relojes generativos. Google suele utilizar sus propios teléfonos como escaparate para las funciones más avanzadas de Android, especialmente aquellas que dependen de sus servicios de inteligencia artificial.

Esto no significa necesariamente que la función vaya a permanecer exclusiva de los Pixel para siempre. Algunas características debutan inicialmente en estos dispositivos y posteriormente terminan llegando a otros fabricantes o integrándose de forma más amplia en Android.

Sin embargo, también existen funciones asociadas a Gemini y a determinados servicios de Google que continúan siendo exclusivas o que requieren hardware concreto. Todavía es demasiado pronto para saber qué estrategia seguirá la compañía en este caso.

La disponibilidad también podría depender del país, del idioma o de los servicios de IA habilitados en cada región. Google suele realizar despliegues progresivos cuando introduce herramientas generativas, por lo que no sería extraño que ocurriese algo parecido aquí.

La IA se está convirtiendo en una herramienta de diseño dentro de Android

Durante los primeros años del auge de la inteligencia artificial generativa, la mayoría de funciones estaban relacionadas con chatbots, resúmenes de texto o creación de imágenes independientes. Ahora, Google parece estar explorando cómo utilizar estos modelos para modificar directamente la apariencia del sistema operativo.

Ya hemos visto ejemplos parecidos con fondos de pantalla creados mediante IA, efectos visuales y herramientas fotográficas capaces de transformar imágenes. Integrar esta tecnología en los relojes de la pantalla de bloqueo amplía todavía más esa idea.

El gran cambio consiste en pasar de una interfaz diseñada completamente por Google a otra en la que determinados elementos puedan crearse dinámicamente. Esto podría abrir la puerta a iconos, widgets, temas e incluso animaciones generados en función de las preferencias del usuario.

Si la compañía consigue mantener cierta coherencia visual, Android podría ofrecer un nivel de personalización difícil de conseguir mediante los sistemas tradicionales basados únicamente en temas y plantillas.

Queda por saber cómo evitará Google diseños poco legibles

Permitir que una IA diseñe un reloj puede parecer sencillo, pero existe un problema evidente: la pantalla de bloqueo tiene que seguir siendo funcional y fácil de leer. Un diseño visualmente espectacular podría convertirse rápidamente en una mala experiencia si no permite distinguir claramente la hora.

Google probablemente tendrá que imponer determinadas reglas sobre tamaños, contraste, posición y legibilidad. La IA podría tener libertad para modificar tipografías, efectos y formas, pero manteniendo ciertos límites definidos por el sistema.

También habrá que comprobar cómo se comportan los diseños con notificaciones, widgets y otros elementos presentes en la pantalla de bloqueo. Una composición que funciona perfectamente sin notificaciones podría resultar problemática cuando aparecen varios avisos.

Por este motivo, lo más probable es que la inteligencia artificial no tenga libertad absoluta. Android podría generar diseños dentro de una estructura previamente definida, garantizando que todos los elementos esenciales sigan funcionando correctamente.

No existe todavía una fecha confirmada para su lanzamiento

Google no ha anunciado oficialmente esta función y tampoco existe una fecha prevista para su llegada. El hecho de que aparezca en Android Canary únicamente demuestra que la compañía está experimentando con ella, no que vaya a lanzarse necesariamente.

Las compilaciones Canary incluyen características muy tempranas que pueden cambiar considerablemente durante el desarrollo. Algunas terminan apareciendo en versiones posteriores, mientras que otras se retrasan durante meses o incluso desaparecen antes de llegar al público.

En este caso, la interfaz parece estar bastante avanzada, aunque el servicio de generación todavía no funciona. Esto podría indicar que Google ha completado buena parte del diseño de la experiencia pero todavía está preparando la infraestructura necesaria.

Si finalmente forma parte de Android 17, podríamos conocer más detalles durante las próximas versiones beta o en alguno de los futuros Pixel Drops. Hasta entonces, conviene considerar esta característica como una función en desarrollo y no como una novedad confirmada.

Google quiere que la pantalla de bloqueo sea cada vez más personal

La pantalla de bloqueo se ha convertido en uno de los espacios donde Apple y Google están compitiendo cada vez más en personalización. Durante años fue una zona bastante estática, pero ahora incluye widgets, efectos, estilos de reloj y numerosas opciones visuales.

Google ya introdujo importantes cambios en este apartado con versiones anteriores de Android. Como contamos en nuestro repaso a las novedades de Android 16 QPR1, la compañía ha ido reorganizando elementos y añadiendo nuevas opciones para adaptar la pantalla de bloqueo.

Los relojes generados mediante IA llevarían esta evolución un paso más allá. Dos usuarios podrían terminar teniendo diseños completamente distintos incluso aunque utilicen exactamente el mismo modelo de Pixel.

La clave estará en comprobar si la herramienta genera resultados realmente atractivos o si termina convirtiéndose simplemente en una curiosidad. Si Google consigue que sea rápida, sencilla y fiable, podría convertirse en una de esas pequeñas funciones que hacen que el teléfono se sienta mucho más personal.