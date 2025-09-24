El Samsung Galaxy S26 ocultará tu pantalla de miradas indiscretas

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Aunque la actualización global de One UI 8 todavía está en proceso de expansión, Samsung ya prepara su siguiente gran paso. Todo apunta a que One UI 8.5 llegará con una sorpresa importante: el Galaxy S26 Ultra podría estrenar una pantalla con privacidad integrada.

Los primeros indicios señalan que el Galaxy S26 Ultra será el primer dispositivo en incorporar lo que Samsung denomina Privacy Display. Esta tecnología limita la visibilidad de la pantalla desde ángulos laterales, evitando que terceros puedan ver tu contenido cuando usas el móvil en lugares públicos.

La base tecnológica: Flex Magic Pixel

La clave de esta innovación estaría en la tecnología Flex Magic Pixel, que Samsung mostró durante el MWC del año pasado. Aunque no se descarta que toda la familia Galaxy S26 adopte esta función, las filtraciones aseguran que será el modelo Ultra el encargado de debutar con la versión más avanzada.

Además de la privacidad, se espera que el Galaxy S26 Ultra incorpore un panel más delgado y luminoso que el del Galaxy S25 Ultra. Esto se lograría gracias al nuevo material M14, que promete más brillo, menor consumo energético y mayor durabilidad. Un conjunto de mejoras que podrían marcar un nuevo estándar en pantallas de smartphones premium.

One UI 8.5 code: Privacy display

Limits screen visibility from side angles to protect your privacy in public.

The Samsung Galaxy S26 Ultra will almost certainly feature a smart privacy screen that sounds like magic: Flex Magic Pixel. pic.twitter.com/Me47uHwTPy — PhoneArt (@UniverseIce) September 22, 2025

Un valor diferencial frente a la competencia

La privacidad digital es una de las mayores preocupaciones de los usuarios actuales. Aunque existen protectores de pantalla de terceros con filtros de privacidad, la integración nativa por parte de Samsung otorgaría una experiencia más premium y exclusiva. Este tipo de funciones refuerzan la estrategia de la marca de usar el modelo Ultra como escaparate de sus tecnologías más experimentales y avanzadas.

El Privacy Display podría resultar especialmente atractivo para profesionales y usuarios que buscan discreción en su día a día. La posibilidad de mantener a salvo datos sensibles en entornos públicos podría convertirse en un argumento de peso a la hora de elegir el Galaxy S26 Ultra frente a sus rivales.

No obstante, este tipo de pantallas también pueden generar inconvenientes. Por ejemplo, al mostrar fotos o vídeos a amigos, quienes estén a tu lado podrían ver únicamente una mancha oscura. Por ello, se espera que Samsung ofrezca un control total, permitiendo activar o desactivar el modo de privacidad según las circunstancias. De esta manera, los usuarios disfrutarían de la máxima flexibilidad sin renunciar a la calidad visual característica de la serie Ultra.