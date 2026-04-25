Tim Cook admite cuál ha sido su mayor error al frente de Apple

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Tras más de una década al frente de Apple, Tim Cook ha tenido tiempo suficiente para cosechar éxitos… y también para cometer errores. Ahora, en plena transición de liderazgo, el todavía CEO ha reconocido cuál fue su primer gran tropiezo: el accidentado lanzamiento de Apple Maps en 2012.

La confesión se produjo durante una reunión interna recogida por Bloomberg, en la que Cook compartió escenario con su sucesor, John Ternus, quien asumirá el cargo el próximo 1 de septiembre de 2026.

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Un lanzamiento que no estuvo a la altura

Cuando Apple decidió lanzar su propia aplicación de mapas, la expectativa era enorme. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Apple Maps debutó con errores evidentes: ubicaciones mal etiquetadas, indicaciones incorrectas y una experiencia de usuario claramente inferior a la de su principal rival, Google Maps.

Cook reconoció que el producto “no estaba listo” y que la compañía sobreestimó el nivel de preparación tras sus pruebas internas. El resultado fue una oleada de críticas que puso en entredicho la capacidad de Apple para competir en este terreno.

Una disculpa poco habitual en Apple

Lejos de minimizar el problema, Cook tomó una decisión poco común en la historia de la compañía: pedir disculpas públicamente y recomendar a los usuarios que utilizaran aplicaciones de la competencia mientras Apple solucionaba los fallos.

Según explicó, fue un momento de “humildad” necesario, pero también una muestra de que la prioridad debía ser siempre el usuario, incluso si eso implicaba reconocer debilidades propias.

Ese episodio marcó un punto de inflexión en su liderazgo, consolidando una filosofía más pragmática y centrada en la experiencia real del usuario.

Consecuencias internas importantes

El fiasco de Apple Maps no solo tuvo impacto externo. Internamente, provocó uno de los mayores cambios organizativos en los primeros años de Cook como CEO.

Uno de los nombres más destacados fue el de Scott Forstall, responsable de software y figura clave durante la era de Steve Jobs. Forstall terminó abandonando la compañía tras la polémica, en un movimiento que evidenció la magnitud del problema.

De error a éxito: la evolución de Apple Maps

Con el paso de los años, Apple Maps ha experimentado una transformación notable. Cook asegura que hoy es “la mejor aplicación de mapas del planeta”, una afirmación ambiciosa pero que refleja el esfuerzo continuo de la compañía por mejorar el servicio.

Más allá de si se comparte o no esa valoración, lo cierto es que Apple ha invertido de forma constante en cartografía, navegación y funciones inteligentes, logrando cerrar gran parte de la brecha con sus competidores.

Los logros que sí le enorgullecen

No todo han sido errores en la etapa de Cook. El CEO también destacó uno de los productos de los que se siente más orgulloso: el Apple Watch.

En particular, puso en valor sus funciones de salud, recordando el impacto emocional de recibir mensajes de usuarios cuya vida ha sido salvada gracias al dispositivo. Este tipo de historias, según Cook, han marcado profundamente su trayectoria en Apple.

Una etapa con luces y sombras

Cook admitió que su lista de errores sería “extraordinariamente larga”. Entre ellos, muchos analistas suelen mencionar productos como el AirPower — el cargador inalámbrico que nunca llegó al mercado — o el proyecto del coche de Apple, finalmente cancelado.

Aun así, su gestión ha evitado grandes crisis como retiradas masivas de productos, algo que sí ha afectado a otras compañías tecnológicas en los últimos años.

El relevo en Apple ya tiene fecha

Tras asumir el cargo en agosto de 2011, sucediendo a Steve Jobs, Tim Cook pondrá fin a su etapa como CEO el próximo 1 de septiembre de 2026, cuando cederá el testigo a John Ternus, actual jefe de ingeniería de hardware.

Se cierra así una etapa clave en la historia reciente de Apple, marcada por grandes éxitos comerciales, una expansión sólida del ecosistema… y también por errores que, como el de Apple Maps, terminaron convirtiéndose en valiosas lecciones.