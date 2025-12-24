El Samsung Galaxy S26 podría ser compatible con accesorios externos de cámara

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

Samsung podría estar preparando un cambio importante en su estrategia de vídeo móvil. Según información detectada en el código de la app Camera Assistant asociada a One UI 8.5, la compañía estaría sentando las bases para ofrecer soporte nativo a accesorios profesionales de filmación, una novedad que podría transformar el uso de los Galaxy en entornos de grabación avanzada.

Durante un análisis del código de la última versión de Camera Assistant, se han encontrado referencias directas a hardware de TILTA, una marca muy conocida en el mundo audiovisual por sus jaulas para cámaras, sistemas de follow focus, monturas, controles de lente y otros accesorios profesionales.

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

Estas referencias sugieren que Samsung estaría trabajando en compatibilidad directa con este tipo de accesorios, algo que permitiría controlar parámetros de la cámara del smartphone desde hardware externo, sin depender únicamente de la pantalla táctil.

Control físico del enfoque y ajustes de cámara

De confirmarse esta integración, los usuarios podrían manejar el enfoque, y potencialmente otros ajustes de grabación, mediante controles físicos profesionales, como ruedas o sistemas de enfoque continuo. Esto facilitaría enormemente el uso de los Galaxy en rigs de grabación complejos, acercando la experiencia a la de una cámara dedicada.

Para creadores de contenido, cineastas independientes o usuarios avanzados, este tipo de soporte supondría un salto cualitativo en ergonomía y precisión durante la grabación de vídeo.

Función aún no activa en One UI 8.5

Por ahora, esta funcionalidad no está disponible de forma activa en la beta actual de One UI 8.5. Todo apunta a que Samsung todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo, probando o preparando el terreno para una futura activación.

La llegada de este soporte podría producirse junto al lanzamiento de la próxima generación de smartphones de la marca, previsiblemente con la serie Galaxy S26, cuando One UI 8.5 alcance su versión estable.

Un movimiento estratégico en un momento clave

El momento elegido no es casual. En las últimas generaciones, los Galaxy de gama alta han recibido pocas mejoras relevantes en hardware fotográfico, especialmente si se comparan con los avances de fabricantes chinos. Cada vez son más habituales las comparativas que evidencian una brecha creciente en calidad de imagen frente a rivales asiáticos.

Mientras tanto, Samsung ha mantenido sensores relativamente pequeños y configuraciones conservadoras, apostando más por el procesado y la experiencia de usuario que por grandes saltos ópticos.

El diseño como freno a sensores más grandes

Uno de los motivos por los que Samsung no ha adoptado sensores de mayor tamaño parece estar relacionado con su lenguaje de diseño. La marca ha defendido durante años una estética limpia, con módulos de cámara discretos y lentes individuales, evitando grandes islas traseras.

Sin embargo, como demuestran otros fabricantes, la mejora de la óptica suele implicar módulos más voluminosos, algo que chocaría con la identidad visual que Samsung ha mantenido en sus Galaxy.

La competencia aprieta con óptica avanzada

Todo indica que el Galaxy S26 Ultra mantendrá gran parte del hardware fotográfico del actual S25 Ultra, lo que podría agrandar aún más la diferencia frente a competidores directos. Un buen ejemplo es el Xiaomi 17 Ultra, que incorpora un zoom óptico continuo de aproximadamente 3x a 4,3x, una solución muy similar a la que utilizan smartphones centrados en fotografía como los Sony Xperia.

Xiaomi ya ha compartido comparativas frente a otros dos buques insignia —sin especificar modelos— y los resultados muestran una diferencia notable en versatilidad y calidad en determinadas escenas.

Accesorios externos como alternativa para Samsung

En este contexto, el soporte nativo para accesorios profesionales cobra mucho sentido. Permitiría a Samsung mejorar la experiencia de grabación sin modificar radicalmente el hardware interno, ofreciendo una vía alternativa para los usuarios más exigentes.

De este modo, los aficionados a la fotografía y el vídeo podrían seguir apostando por Galaxy y, a cambio de una inversión adicional en accesorios, obtener un nivel de control y calidad superior sin cambiar de ecosistema.

Un posible nuevo camino para el vídeo móvil en Galaxy

Si Samsung termina activando esta compatibilidad con TILTA u otros fabricantes de accesorios, los Galaxy podrían convertirse en una plataforma mucho más atractiva para la grabación profesional. No competirían solo por especificaciones de sensor, sino por flexibilidad, integración y opciones de expansión, algo muy valorado en entornos creativos.

Habrá que esperar a la presentación oficial de One UI 8.5 y de la serie Galaxy S26 para confirmar hasta dónde llega esta apuesta, pero todo apunta a que Samsung quiere recuperar terreno en el apartado audiovisual sin renunciar a su identidad de diseño.h