Samsung Galaxy S26: Cómo conseguir el máximo descuento antes del Unpacked

La nueva generación de smartphones premium de Samsung está cada vez más cerca. A medida que se aproxima el próximo evento Galaxy Unpacked, la compañía ya ha activado el sistema de registro para el evento Unpacked 2026, una estrategia habitual que permite a los usuarios asegurar ventajas exclusivas antes incluso de la presentación oficial.

Si estás pensando en renovar tu móvil este año, este registro puede traducirse en descuentos y beneficios adicionales bastante interesantes.

Samsung abre el registro al evento Unpacked 2026

Samsung ha puesto en marcha el registro previo del evento. Este registro previo no implica la compra del dispositivo, sino que funciona como una forma de desbloquear incentivos cuando llegue el periodo de preventa.

Como en lanzamientos anteriores, el objetivo es captar a los usuarios más entusiastas antes del anuncio definitivo de los nuevos terminales Galaxy.

Con el registro previo:

Entras en el sorteo de un viaje a Corea para dos (un viaje de 7 días valorado en 3.000 euros)

(un viaje de 7 días valorado en 3.000 euros) Puedes ahorrar 200 euros doblando tu almacenamiento

Recibes un descuento extra exclusivo mediante un cupón por email.

Galaxy S26: mejoras esperadas según las filtraciones

Aunque Samsung todavía no ha hecho oficial la serie, diversas fuentes apuntan a varias novedades relevantes:

Pantalla de 6,3 pulgadas en el Galaxy S26, con marcos más reducidos

en el Galaxy S26, con marcos más reducidos Posible incremento de tamaño en el Galaxy S26+

Carga rápida de 60 W en el Galaxy S26 Ultra

en el Nueva función Privacy Display en el modelo Ultra

en el modelo Ultra Procesadores Snapdragon 8 Elite Gen 5 en ciertos mercados

en ciertos mercados Chip Exynos 2600 en otras regiones (probablemente S26 y S26+)

en otras regiones (probablemente S26 y S26+) Sistema operativo One UI 8.5 de serie

Estas mejoras consolidarían la evolución habitual en pantalla, rendimiento y autonomía.

Fecha clave: Galaxy Unpacked

Los usuarios interesados en acceder a estas ventajas deben completar el registro antes del próximo Galaxy Unpacked, programado para el 25 de febrero.

Este tipo de campañas suele cerrarse justo antes del anuncio oficial de los dispositivos.