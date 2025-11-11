El Samsung Galaxy S26 Ultra hará que usar la carga inalámbrica merezca la pena

💸 ¡AliExpress 11.11! ¡Nuevos cupones del 11.11 y seis ofertas destacadas para hoy! [ Saber más ]

Samsung se prepara para un importante salto en la velocidad de carga con su próxima generación de smartphones.

Según nuevas filtraciones, la compañía surcoreana tiene previsto mejorar significativamente la carga inalámbrica en los modelos de la serie Galaxy S26, especialmente en el Galaxy S26 Ultra, que mantendría la carga rápida por cable de 45 W.

🛍️ ¡Descuentos 11.11! ¡iPhone 16 Pro Max y otros smartphones rebajados como nunca! [ Saber más ]

Después de ajustar su estrategia y eliminar el modelo Edge para centrarse en el Galaxy S26 Plus, la firma habría logrado evitar retrasos en el evento Unpacked del próximo año, lo que significa que la presentación sigue prevista para comienzos de 2026.

El Galaxy S26 Ultra mejora su carga rápida por cable

Según los informes, el Galaxy S26 Ultra conservará la carga rápida por cable de 45 W, la más veloz vista en un dispositivo Samsung desde el Galaxy S21 Ultra. Aunque esta cifra aún se encuentra por debajo de las velocidades de carga que ofrecen fabricantes chinos como Xiaomi, vivo u Oppo, representa un paso importante para Samsung, que siempre ha priorizado la estabilidad y la seguridad de sus baterías frente a la potencia bruta.

Esta decisión mantiene el equilibrio entre rendimiento y durabilidad, una estrategia que la compañía sigue desde el incidente del Galaxy Note7, lo que explica su enfoque más conservador en temas de carga y temperatura de las baterías.

Salto histórico en carga inalámbrica: de 15 W a 25 W

La gran novedad, sin embargo, estará en la carga inalámbrica. Según el medio surcoreano ETNews, Samsung finalmente aumentará la potencia de carga inalámbrica de sus modelos Ultra, pasando de los tradicionales 15 W a 25 W. Esta mejora representa un aumento de velocidad del 66 % respecto a la generación anterior, lo que permitirá reducir considerablemente los tiempos de carga sin necesidad de cables.

Un informante de la industria declaró que “todos los modelos de la serie S25 soportaban 15 W, pero los lanzados el próximo año ofrecerán una carga inalámbrica más rápida”. De confirmarse, sería la primera vez en seis años que Samsung actualiza esta capacidad en sus smartphones insignia.

Mejoras también para los Galaxy S26 y S26+

No solo el modelo Ultra se beneficiará de esta mejora. Tanto el Galaxy S26 como el Galaxy S26+ incrementarán su potencia de carga inalámbrica de 15 W a 20 W. Aunque el salto no es tan grande como en el Ultra, supone una mejora bienvenida para los usuarios que valoran la comodidad de la carga sin cables, especialmente en entornos domésticos o de trabajo donde los cargadores inalámbricos son cada vez más comunes.

Estos avances situarán a Samsung más cerca de sus competidores, que ya han abrazado los nuevos estándares de carga Qi2 y potencias superiores a 25 W.

Comparativa con Apple y otros rivales

Apple, por ejemplo, introdujo soporte para carga inalámbrica Qi2 de 25 W con la familia iPhone 16, mientras que el iPhone Air, incluso siendo el modelo más delgado, ofrece 20 W de carga inalámbrica. Esto ha dejado a Samsung rezagada en los últimos años, pero con el salto a 25 W, la marca surcoreana volvería a competir de tú a tú con su eterno rival.

En términos de eficiencia, los cálculos indican que el Galaxy S26 Ultra podría cargarse un 40 % más rápido que los modelos anteriores, reduciendo significativamente el tiempo necesario para alcanzar una carga completa.

Una estrategia más ambiciosa y segura

El movimiento de Samsung busca ofrecer una experiencia de carga más equilibrada: rápida, pero segura. Tras años de cautela, la marca parece dispuesta a recuperar terreno sin comprometer la fiabilidad. Además, la compañía surcoreana podría aprovechar esta mejora para promocionar su próxima línea de accesorios de carga rápida inalámbrica, especialmente compatibles con el nuevo estándar Qi2.

Si las filtraciones resultan ciertas, el Galaxy S26 Ultra se convertiría en el smartphone Samsung con la carga inalámbrica más veloz de la historia, lo que refuerza su posición como el buque insignia por excelencia dentro del ecosistema Galaxy.