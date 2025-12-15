El Samsung Galaxy Z TriFold se agota en minutos en Corea del Sur

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Samsung ha conseguido algo poco habitual incluso en el competitivo mercado de los plegables: agotar en tiempo récord uno de sus lanzamientos más esperados. El Galaxy Z TriFold, su primer smartphone con diseño triple plegable, se puso a la venta la semana pasada en Corea del Sur y desapareció del stock casi de inmediato, tanto en tiendas físicas como online.

Ahora, nuevas informaciones apuntan a que Samsung ya prepara una reposición inminente, lo que confirma el enorme interés que ha despertado este dispositivo pese a su elevado precio y a tratarse de un formato completamente nuevo.

El Galaxy Z TriFold se agota en Corea del Sur en tiempo récord

El Galaxy Z TriFold salió a la venta el viernes pasado en Corea del Sur y se agotó prácticamente al momento. Actualmente, el dispositivo no está disponible ni online ni en tiendas físicas, debido a la fuerte demanda inicial.

Según fuentes locales, el problema no estaría en la producción a largo plazo, sino en un cuello de botella puntual de suministro, algo relativamente común en lanzamientos tan limitados. Desde Corea se asegura que esta situación se resolverá pronto.

Reposición confirmada: Samsung reabre pedidos el 17 de diciembre

Samsung comenzará a aceptar nuevos pedidos del Galaxy Z TriFold el miércoles 17 de diciembre a las 10:00 de la mañana. Además de la venta online, algunas unidades también estarán disponibles en tiendas físicas, aunque previsiblemente en cantidades limitadas.

Esta reposición llega apenas unos días después del lanzamiento inicial, lo que refuerza la idea de que Samsung ha medido cuidadosamente el despliegue de su primer móvil tri-plegable.

Solo 3.000 unidades en el lanzamiento inicial

El fuerte interés resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta la limitada disponibilidad inicial. Según los informes, la oferta doméstica del Galaxy Z TriFold en Corea del Sur ronda las 3.000 unidades.

El pasado 12 de diciembre, Samsung puso el dispositivo a la venta en 20 tiendas repartidas por todo el país, incluyendo su emblemática tienda de Gangnam. Todas las unidades se vendieron casi inmediatamente tras la apertura, un dato muy positivo para la compañía.

Un lanzamiento clave para Samsung pese a su elevado precio

El éxito inicial del Galaxy Z TriFold es especialmente relevante teniendo en cuenta su precio premium, propio de un producto que inaugura una nueva categoría dentro del catálogo de Samsung.

Este comportamiento del mercado sugiere que existe demanda real por formatos plegables más avanzados, más allá de los actuales Fold y Flip, y valida la apuesta de Samsung por seguir innovando en diseño.

El primer móvil tri-plegable de Samsung, con meses de expectación

El Galaxy Z TriFold no ha aparecido por sorpresa. Samsung lleva meses adelantando su existencia, y la propia compañía lo dejó ver de forma indirecta durante el evento Unpacked celebrado en enero.

Desde entonces, el dispositivo ha generado una enorme expectación, especialmente porque se trata de solo el segundo smartphone tri-plegable del mercado, después del Huawei Mate XT, lanzado el año pasado.

Un formato todavía exclusivo y muy poco común

La llegada del Galaxy Z TriFold supone un paso importante para la industria. Los dispositivos con triple pliegue siguen siendo extremadamente raros, y Samsung se convierte en el segundo fabricante en llevar este concepto a producción comercial.

Aunque todavía no se ha podido probar de forma generalizada, algunos usuarios han podido ver el Galaxy Z TriFold en centros comerciales de Dubái durante la última semana, lo que indica que Samsung ya está mostrando el producto fuera de Corea.

Primeras impresiones: Samsung parece haber acertado

A falta de análisis en profundidad, todo apunta a que Samsung ha logrado afinar el diseño, la ingeniería y la experiencia de uso del Galaxy Z TriFold. Al menos sobre el papel, el dispositivo parece resolver muchos de los retos asociados a un formato tan complejo.

Eso sí, todavía no existe una experiencia de uso directa y prolongada, por lo que habrá que esperar a su llegada a más mercados para sacar conclusiones definitivas.

Cuándo llegará el Galaxy Z TriFold a otros países

Samsung ya tendría definido el calendario internacional del Galaxy Z TriFold. El dispositivo llegará a Estados Unidos en el primer trimestre de 2026, aunque por ahora no hay una fecha concreta.

Se espera que Samsung anuncie disponibilidad y precio para nuevos mercados durante el evento The First Look en CES, que se celebrará el 4 de enero.

Países confirmados para el lanzamiento internacional

Además de Corea del Sur y Estados Unidos, el Galaxy Z TriFold estará disponible en:

Singapur

Emiratos Árabes Unidos

Taiwán

China

Se trata de una selección de países estratégica, centrada en mercados con alta adopción de tecnología premium y gran interés por los dispositivos plegables.

Un primer paso prometedor para los móviles tri-plegables

El rápido agotamiento del Galaxy Z TriFold es una señal muy positiva para Samsung y para el futuro de los smartphones con formatos más ambiciosos. Si la compañía consigue escalar la producción y ajustar el precio en futuras generaciones, este tipo de dispositivos podría dejar de ser algo experimental para convertirse en una categoría real.