Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: su diseño completo se ha filtrado antes de su presentación

El próximo gran plegable de Samsung acaba de dejarse ver con todo lujo de detalles. Tras la confirmación oficial del evento Galaxy Unpacked del 22 de julio en Londres, una nueva filtración muestra el supuesto aspecto del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, el modelo que estaría llamado a suceder directamente al Galaxy Z Fold7.

Aunque Samsung todavía no ha anunciado el dispositivo de forma oficial, los renders filtrados apuntan a una estrategia interesante: el modelo más continuista y premium pasaría a llamarse “Ultra”, mientras que Samsung dejaría espacio en la familia para un nuevo Galaxy Z Fold con formato más ancho y, previsiblemente, más cómodo de usar como móvil tradicional.

En otras palabras, Samsung podría estar preparando una gama plegable más diversificada, con un Fold convencional renovado, un Fold Ultra más ambicioso y el Galaxy Z Flip8 como alternativa de tipo concha.

El Galaxy Z Fold8 Ultra se deja ver en renders filtrados

Los renders muestran un dispositivo muy reconocible para cualquiera que haya seguido la evolución reciente de los plegables de Samsung. El supuesto Galaxy Z Fold8 Ultra mantiene una línea de diseño muy similar a la del Galaxy Z Fold7, con un formato alargado, bordes rectos y una trasera dominada por un módulo de triple cámara colocado en vertical junto al borde exterior.

A simple vista, no parece que Samsung vaya a revolucionar el diseño de su plegable más avanzado. Más bien estaríamos ante una evolución continuista, con pequeños ajustes estéticos y posiblemente mejoras internas importantes.

Esto no tiene por qué ser necesariamente negativo. El diseño de tipo libro con laterales rectos encaja bien con un dispositivo plegable, especialmente porque evita esa sensación extraña que tienen algunos modelos cuando un lado es redondeado y el otro queda condicionado por la bisagra.

Samsung parece convencida de que el camino correcto para sus plegables premium pasa por un aspecto más sobrio, más angular y más parecido al de un dispositivo profesional.

Tres colores globales y un posible verde exclusivo

La filtración muestra tres colores que, en teoría, serían los disponibles de forma general en tiendas y operadores: blanco, negro/gris y morado. Este último parece tener un tono bastante profundo, incluso más oscuro que la variante negra, que en los renders se acerca más a un gris oscuro.

El morado podría convertirse en el color protagonista de esta generación, algo que tendría sentido si Samsung quiere diferenciar visualmente el Galaxy Z Fold8 Ultra del modelo anterior sin alterar demasiado el diseño del dispositivo.

También se ha hablado de una versión en color verde, aunque esta variante estaría reservada a Samsung.com. No sería una decisión extraña, ya que la compañía lleva tiempo utilizando colores exclusivos en su tienda online para incentivar la compra directa.

Un diseño muy parecido al del Fold anterior

Uno de los detalles más llamativos de los renders es que el sistema de cámaras mantiene una disposición muy similar a la vista en generaciones previas. Tres sensores colocados en vertical, sobresaliendo de la parte trasera, con un diseño que recuerda claramente a los Galaxy Z Fold más recientes.

Esto tiene una consecuencia práctica: si el módulo de cámaras sobresale tanto como parece, el teléfono podría seguir moviéndose al colocarlo sobre una mesa. Es el típico “baile” que aparece cuando se toca la pantalla con el móvil apoyado en una superficie plana.

Además, esta disposición podría afectar al uso de accesorios magnéticos tipo MagSafe o Qi2 con imanes, ya que el módulo de cámaras queda muy cerca de la zona en la que normalmente se colocaría el accesorio. No significa que sean incompatibles, pero sí que podrían no quedar tan firmes como en dispositivos con una trasera más despejada.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy como cerebro

En el apartado de rendimiento, el Galaxy Z Fold8 Ultra estaría equipado con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, una versión personalizada del chip de Qualcomm para los dispositivos premium de Samsung.

Este procesador ya habría sido utilizado en la familia Galaxy S26, por lo que el Fold8 Ultra debería situarse entre los móviles Android más potentes del año. En un dispositivo plegable, la potencia no es solo cuestión de juegos o benchmarks: también resulta clave para multitarea, edición de contenido, funciones de IA y uso intensivo con varias aplicaciones abiertas.

La configuración base apuntaría a 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, aunque no sería raro que Samsung ofreciera versiones superiores para quienes necesiten más espacio interno. En un plegable de gama Ultra, una variante con mayor almacenamiento parece casi obligatoria.

La batería por fin podría crecer hasta los 5.000 mAh

Una de las mejoras más esperadas estaría en la batería. Según la filtración, el Galaxy Z Fold8 Ultra podría dar el salto a una capacidad de 5.000 mAh, igualando así la cifra habitual de los modelos Galaxy S Ultra.

Sería una mejora importante para un plegable de gran formato, especialmente teniendo en cuenta que este tipo de dispositivos tiene que alimentar una pantalla interior mucho más grande que la de un smartphone convencional.

La carga rápida también podría subir hasta los 45 W, una cifra que Samsung ya utiliza en varios de sus móviles de gama alta. No sería la carga más rápida del mercado, especialmente si se compara con algunos fabricantes chinos, pero sí supondría una mejora bienvenida para quienes usan el móvil de forma intensiva.

La autonomía será uno de los puntos clave del Galaxy Z Fold8 Ultra. Un plegable premium no solo tiene que ser potente y llamativo, también debe aguantar una jornada exigente sin obligar al usuario a vivir pendiente del cargador.

Cámara principal de 200 MP y pocos cambios aparentes

En fotografía, el Galaxy Z Fold8 Ultra mantendría una configuración muy ambiciosa sobre el papel. La filtración habla de una cámara principal de 200 MP, acompañada por un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y un ultra gran angular de 50 MP.

A priori, el conjunto sería parecido al del modelo anterior, aunque Samsung podría introducir ajustes internos en sensores, lentes o procesamiento de imagen. En los últimos años, la compañía ha demostrado que no siempre hace falta cambiar todo el hardware para mejorar la calidad fotográfica, especialmente cuando intervienen el procesado computacional y la inteligencia artificial.

Una de las posibles mejoras estaría en la apertura de algunas lentes, lo que permitiría captar más luz y mejorar el rendimiento en escenas nocturnas o interiores. Eso sí, por ahora no hay confirmación oficial, así que conviene tomar estos datos con prudencia.

El apellido Ultra tendría sentido dentro de la nueva gama Fold

El cambio más interesante quizá no esté en el hardware, sino en la nomenclatura. Hasta ahora, Samsung había mantenido una línea bastante clara con sus plegables: Galaxy Z Fold para el formato libro y Galaxy Z Flip para el formato concha.

Sin embargo, la llegada de un supuesto Galaxy Z Fold más ancho obligaría a reorganizar la familia. En ese contexto, llamar Galaxy Z Fold8 Ultra al sucesor directo del Fold tradicional tendría sentido, ya que permitiría diferenciarlo del nuevo modelo base o alternativo.

Esto también encajaría con la estrategia que Samsung ya utiliza en la familia Galaxy S, donde el apellido Ultra identifica al modelo más avanzado, con mejores cámaras, más prestaciones y un precio más elevado.

Si esta estrategia se confirma, Samsung estaría reconociendo que el mercado plegable ya no es una categoría experimental, sino una familia suficientemente madura como para tener varios modelos dirigidos a usuarios distintos.

Galaxy Unpacked será el 22 de julio en Londres

Samsung ya ha confirmado que su próximo Galaxy Unpacked se celebrará el 22 de julio en Londres. La presentación comenzará a las 14:00 en horario británico, es decir, a las 15:00 en España peninsular.

En este evento se espera la presentación de varios productos: el Galaxy Z Fold8 Ultra, el Galaxy Z Fold8, el Galaxy Z Flip8, el Galaxy Watch9 y el Galaxy Watch Ultra2. También existe la posibilidad de que Samsung deje caer alguna pista sobre sus futuras gafas inteligentes, aunque el protagonismo debería estar claramente en los plegables.

Como suele ocurrir, las reservas podrían abrirse el mismo día del evento y los primeros envíos llegarían una o dos semanas después. Samsung suele utilizar una ventana bastante corta entre presentación y disponibilidad, por lo que no sería extraño ver los nuevos plegables en manos de los primeros compradores antes de que termine el verano.