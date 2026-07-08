Samsung Galaxy Unpacked ya tiene fecha: los Galaxy Z Fold8 y Flip8 llegan el 22 de julio

Samsung ya ha puesto fecha a su próximo gran evento de producto. La compañía celebrará un nuevo Galaxy Unpacked el miércoles 22 de julio en Londres, una cita en la que todo apunta a que veremos la nueva generación de plegables Galaxy, junto con nuevos relojes inteligentes y, quizá, algún adelanto relacionado con sus futuras gafas inteligentes.

El evento comenzará a las 14:00 en horario de Londres, lo que equivale a las 15:00 en España peninsular. Como es habitual, Samsung retransmitirá la presentación en directo a través de sus canales oficiales, incluyendo Samsung.com, Samsung Newsroom y YouTube.

La invitación de Samsung habla de “nuevas formas” y de experiencias más personales y adaptativas impulsadas por inteligencia artificial, así que parece claro que los plegables volverán a estar en el centro de la estrategia de la compañía.

Samsung prepara una nueva generación de plegables Galaxy

Aunque Samsung no ha confirmado todavía el nombre comercial de los dispositivos que presentará, todas las miradas están puestas en la familia Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8. La compañía lleva años utilizando sus eventos de verano para renovar sus smartphones plegables, y este Galaxy Unpacked apunta en esa misma dirección.

La gran incógnita estaría en la posible llegada de un Galaxy Z Fold8 Ultra, un modelo que podría situarse por encima del Fold tradicional y servir como escaparate de las tecnologías más avanzadas de Samsung en pantallas flexibles, cámaras, diseño e inteligencia artificial.

El mensaje elegido por la compañía no parece casual. Samsung habla de combinar “capacidades inteligentes” con “nuevos factores de forma”, una frase que encaja muy bien con una gama plegable más diversa y con un enfoque más ambicioso en funciones de IA.

Galaxy AI volverá a ser uno de los grandes protagonistas

Samsung lleva tiempo apostando por Galaxy AI como uno de los principales argumentos de compra de sus dispositivos de gama alta. Por eso, es bastante probable que el próximo Unpacked no se limite a enseñar nuevos teléfonos, sino que también sirva para presentar funciones de software diseñadas específicamente para aprovechar las pantallas plegables.

En un móvil tipo Fold, la inteligencia artificial puede tener más sentido cuando se combina con multitarea, traducción en pantalla dividida, edición avanzada de imágenes, resúmenes de contenido o herramientas de productividad. En el caso del Flip, Samsung podría apoyarse en la pantalla exterior para ofrecer respuestas rápidas, acciones contextuales o funciones más visuales sin necesidad de abrir el teléfono.

La clave estará en si Samsung consigue que la IA deje de parecer un añadido y se convierta en algo realmente útil en el día a día. Esa será, probablemente, una de las grandes batallas frente a otros fabricantes Android y frente a Apple.

También se esperan nuevos Galaxy Watch

Además de los plegables, el evento podría traer novedades importantes en el terreno de los wearables. Entre los productos esperados figuran el Galaxy Watch9 y el Galaxy Watch Ultra2, dos relojes que llegarían para renovar la apuesta de Samsung por la salud, el deporte y la integración con el ecosistema Galaxy.

El modelo Ultra debería mantener un enfoque más resistente y deportivo, pensado para quienes buscan un reloj con mayor autonomía, diseño más robusto y funciones avanzadas de seguimiento. Por su parte, el Galaxy Watch 9 estaría orientado a un público más amplio, con un diseño más versátil para el uso diario.

No sería extraño que Samsung aprovechara la ocasión para presentar mejoras en sensores de salud, nuevas métricas de entrenamiento y una integración más estrecha con Galaxy AI, especialmente en recomendaciones personalizadas y análisis de hábitos.

Las gafas inteligentes de Samsung podrían aparecer de forma discreta

Otro punto interesante es la posible referencia a las futuras gafas inteligentes de Samsung. La compañía está trabajando en este terreno junto a socios como Google, Qualcomm, Warby Parker y Gentle Monster, por lo que el evento podría incluir algún avance, aunque no necesariamente una presentación completa.

La llegada de unas gafas inteligentes con Android XR o una plataforma similar encajaría con la estrategia de Samsung de ampliar el ecosistema Galaxy más allá del móvil, el reloj y los auriculares. Aun así, por ahora conviene tomar esta posibilidad con cautela, ya que el foco principal del evento parece estar claramente en los plegables.

Si Samsung decide enseñar algo, lo más probable es que sea un teaser o una breve demostración conceptual, dejando el lanzamiento completo para más adelante.

Galaxy Reserve ya está abierto con incentivos para los primeros interesados

Coincidiendo con el anuncio del evento, Samsung ha abierto su programa Galaxy Reserve. En Estados Unidos, los usuarios pueden registrarse para recibir un crédito de 30 dólares, aproximadamente 26 euros, durante el periodo de reserva si finalmente compran uno de los nuevos dispositivos.

La compañía también habla de un ahorro total de hasta 1.230 dólares, unos 1.080 euros al cambio actual, aunque esa cifra dependerá de promociones, condiciones de canje y dispositivos entregados. Además, quienes se registren pueden participar en un sorteo para ganar una de las diez tarjetas regalo de Samsung.com valoradas en 500 dólares, unos 438 euros.

El registro no obliga a comprar nada cuando se abran las reservas, por lo que puede ser una opción interesante para quienes estén pensando en renovar su móvil o simplemente quieran asegurarse acceso a las promociones iniciales.

Un evento clave para el futuro de los plegables

El Galaxy Unpacked del 22 de julio llega en un momento importante para Samsung. La compañía fue una de las grandes impulsoras del formato plegable, pero la competencia es cada vez más fuerte y los usuarios empiezan a exigir diseños más finos, pantallas con menos pliegue, mejores cámaras y precios más ajustados.

Por eso, la nueva generación Galaxy Z tendrá que demostrar algo más que una simple evolución. Samsung necesita convencer de que sus plegables no son solo productos llamativos, sino dispositivos maduros, prácticos y preparados para competir en el segmento premium durante los próximos años.

El 22 de julio saldremos de dudas. Si los rumores se cumplen, podríamos estar ante uno de los eventos más importantes de Samsung en mucho tiempo, especialmente si la compañía introduce un nuevo formato Fold o una variante Ultra con aspiraciones claramente superiores.