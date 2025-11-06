El sucesor del iPhone Air podría solucionar uno de sus principales problemas

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

Apple estaría trabajando en una nueva versión de su modelo más delgado y ligero, el iPhone Air, que llegaría con importantes mejoras en el apartado fotográfico. S

Según ha filtrado el reputado informante Digital Chat Station, la compañía está considerando incorporar una segunda cámara trasera ultra gran angular de 48 MP en la próxima generación, que podría denominarse iPhone 18 Air.

De confirmarse, se trataría de un paso clave para resolver una de las principales limitaciones del modelo original, que solo contaba con una lente principal, dejando fuera las opciones ultra gran angular y teleobjetivo presentes en la mayoría de smartphones de gama alta.

Un diseño casi idéntico, pero con mejoras donde importa

La filtración apunta a que el nuevo iPhone Air mantendrá la pantalla de 6,5 pulgadas y el característico diseño ultrafino y ligero que lo distingue dentro del catálogo de Apple. Todo apunta a que la compañía conservará el mismo ADN estético, pero aprovechará mejor el espacio del módulo de cámara, que ya sobresale notablemente en el modelo actual, para añadir ese segundo sensor tan demandado.

Aunque el filtrador se refiere al dispositivo como “iPhone 18 Air” en lugar de “Air 2”, todavía no está claro qué nomenclatura adoptará finalmente Apple, ya que podría optar por un nombre más tradicional.

Una cámara que necesita evolucionar

En las pruebas realizadas con el primer iPhone Air, su única cámara principal demostró ofrecer una calidad excelente. Sin embargo, en un mercado donde incluso los modelos más delgados, como el Samsung Galaxy S25 Edge, incorporan configuraciones de cámara dual o triple, la ausencia de una lente secundaria deja al iPhone Air en desventaja visual y funcional.

Añadir una cámara ultra gran angular de 48 MP no solo mejoraría la versatilidad fotográfica, sino que también reforzaría la percepción de producto premium, especialmente entre los usuarios que buscan un equilibrio entre ligereza y rendimiento fotográfico.

Batería y calor: los grandes retos pendientes

Más allá del apartado fotográfico, Apple deberá abordar otros puntos débiles que marcaron la experiencia del modelo original. El iPhone Air ofrece una autonomía inferior a la del iPhone 17, con una diferencia de unos 45 minutos (12 horas y 2 minutos frente a 12 horas y 47 minutos).

La batería reducida por motivos de diseño y la ausencia de carga rápida también limitan su atractivo.

El futuro del iPhone Air dependerá de su evolución

El iPhone Air no parece haber logrado grandes cifras de ventas, lo que pone en duda la continuidad de esta línea si Apple no logra hacerla más atractiva. La incorporación de una segunda cámara y mejoras en autonomía y refrigeración serían pasos esenciales para asegurar su supervivencia.

Si Apple consigue resolver estos puntos débiles, el iPhone 18 Air podría convertirse en el modelo más equilibrado para quienes buscan un diseño ultraligero sin sacrificar prestaciones. De lo contrario, corre el riesgo de unirse a los ya desaparecidos iPhone mini y iPhone Plus, dos gamas que no lograron consolidarse en el mercado.