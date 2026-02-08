El T1 Phone sigue vivo: Así cambia el móvil de Trump antes de su lanzamiento

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

A medida que se acumulan los retrasos y los cambios de última hora, el T1 Phone sigue rodeado de dudas. Aun así, el proyecto no se ha cancelado: Trump Mobile asegura que el teléfono continúa adelante, aunque con un diseño y unas especificaciones que ya no son exactamente las prometidas al principio.

En una conversación con The Verge, dos directivos —Don Hendrickson y Eric Thomas— aportaron detalles adicionales sobre el dispositivo, sus cambios y su posicionamiento.

Un lanzamiento que se retrasa, pero no se cancela

Si algo define al T1 Phone es la incertidumbre. Desde que se anunció, el móvil ha ido encadenando demoras, alimentando la sospecha de que quizá nunca llegaría a las tiendas. Sin embargo, los responsables de la compañía sostienen que el teléfono “sigue vivo” y que los retrasos se explican por obstáculos internos y ajustes de última hora en el hardware.

La consecuencia práctica es simple: la fecha de salida se sigue moviendo, mientras el producto intenta cerrar su propuesta final para llegar al mercado.

Cambios en el diseño: más protagonismo para las cámaras

En el apartado estético, el T1 Phone habría sufrido modificaciones recientes. El chasis actualizado apuesta por un módulo de cámara más llamativo, con tres sensores apilados en vertical dentro de una “isla” más prominente.

Eso sí, hay un detalle que desaparece: el logo “T1” dejaría de estar presente en el diseño final, según explican los ejecutivos. En cambio, hay elementos que se mantienen, porque forman parte de la identidad del producto: acabado dorado y bandera de Estados Unidos.

“Ensamblado en Estados Unidos”, pero con piezas de fuera

Otro matiz importante está en el mensaje sobre su fabricación. La web oficial indicaría ahora que el teléfono está ensamblado en Estados Unidos, mientras que los componentes se fabrican en otros países (sin concretar cuáles). Esto sugiere una cadena de suministro global, algo habitual en smartphones, aunque no se hayan dado más detalles.

Especificaciones del T1 Phone: Snapdragon 7, 512 GB y batería de 5.000 mAh

En hardware, la idea de “tope de gama” choca con un corazón claramente de gama media:

Procesador: chip de la serie Snapdragon 7 (gama media).

chip de la (gama media). Almacenamiento: 512 GB con posibilidad de ampliación.

con posibilidad de ampliación. microSD: soporte para tarjetas de hasta 1 TB .

soporte para tarjetas de hasta . Batería: 5.000 mAh.

Sobre el papel, la capacidad de batería y el almacenamiento son generosos, pero el enfoque del procesador apunta más a una experiencia “competente” que a competir con los mejores móviles premium del mercado.

Cámaras: triple módulo trasero y 50 MP también para selfies

En fotografía, el T1 Phone integraría un sistema trasero con tres cámaras:

Principal de 50 MP

Cámara dedicada para zoom

Ultra gran angular

Delante, la apuesta también es ambiciosa en números: cámara frontal de 50 MP. Aun así, más allá de la cifra de megapíxeles, faltan datos clave (sensor exacto, tamaño, óptica, estabilización, procesado), que son los que suelen marcar la diferencia en resultados reales.

Precio: entre 500 y 1.000 dólares, con una excepción para los que dejaron señal

El punto más delicado sigue siendo el precio. Según los directivos, el T1 Phone se colocaría entre 500 y 1.000 dólares (entre 423,94 y 847,89 €), lo que lo situaría por encima del precio “prometido” inicialmente de 499 dólares (423,10 €).

La excepción está en los primeros compradores: quienes pagaron un depósito de 100 dólares (84,79 €) mantendrían un precio final de 499 dólares (423,10 €) por el terminal.

¿De verdad puede “sentirse como un flagship” en 2026?

Trump Mobile afirma que el teléfono “se sentirá” y “rendirá” como un móvil de gama alta, pero la combinación descrita (Snapdragon 7, un conjunto de cámaras sin detalles técnicos profundos y batería de 5.000 mAh) complica justificar cifras cercanas —o superiores— a los 1.000 dólares.

Además, el mercado de smartphones evoluciona muy rápido: en 2026, competir en la franja premium exige no solo potencia, sino también fotografía sobresaliente, pantallas de primer nivel, soporte de software sólido y un ecosistema de valor que acompañe. En ese contexto, un móvil con alma de gama media y un precio elevado tendría que demostrar mucho para convencer.