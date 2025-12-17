El truco del iPhone para destacar detalles en capturas que casi nadie conoce

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Apple sigue puliendo una de sus funciones más usadas: las capturas de pantalla. Y en una de sus últimas mejoras ha recuperado una herramienta clásica que muchos ni recuerdan: la lupa para ampliar un detalle concreto dentro de una captura, sin perder el contexto de la imagen completa.

Es un truco ideal para señalar texto pequeño, iconos o elementos que pasan desapercibidos… y lo mejor es que está integrado en el editor de marcado del iPhone.

La herramienta de lupa vuelve a las capturas de pantalla

Durante un tiempo, lo normal para destacar algo en una captura era recurrir a flechas, círculos o garabatos con el marcado. Ahora Apple ha vuelto a incluir la lupa de aumento en el editor de capturas, facilitando que cualquiera pueda remarcar un detalle con un resultado más limpio y visual.

La idea es simple: colocas una lupa circular encima de la zona importante y esa parte aparece ampliada, mientras el resto de la captura se mantiene a tamaño normal.

Cómo activar la lupa en una captura en iPhone

El proceso es rápido y no requiere ninguna app extra. Solo tienes que seguir estos pasos:

Haz una captura de pantalla de la forma habitual. Cuando aparezca la miniatura de previsualización, tócala para abrir la edición. Entra en Marcado (el icono de un rotulador en la parte superior) Pulsa el icono “+” en la esquina inferior derecha. Selecciona Añadir lupa entre las opciones disponibles.

En cuanto la añades, verás aparecer una lupa circular sobre la captura.

Cómo mover la lupa y colocarla justo donde te interesa

Una vez insertada la lupa, puedes arrastrarla libremente por la imagen para situarla encima del elemento que quieres destacar. Esto te permite enfatizar justo el punto exacto (por ejemplo, una cifra concreta, un icono diminuto o una línea de texto pequeña).

La zona dentro de la lupa se ampliará automáticamente, mientras que el resto de la captura seguirá intacto, lo que ayuda a que quien la reciba entienda el contexto.

Ajusta el tamaño de la lupa con los controles azules

Además de moverla, la lupa es totalmente ajustable. Para cambiar su tamaño:

Usa los tiradores azules que aparecen alrededor del borde de la lupa.

que aparecen alrededor del borde de la lupa. Arrástralos hacia fuera para hacerla más grande o hacia dentro para reducirla.

Así puedes decidir si quieres un zoom más discreto o una ampliación más protagonista, según lo que necesites mostrar.

Por qué la lupa es mejor que flechas o círculos

La gran ventaja de esta herramienta es que llama la atención de forma natural. En lugar de “ensuciar” la captura con marcas, la lupa crea un punto focal claro: enseña el detalle ampliado y, al mismo tiempo, mantiene la imagen completa para que se entienda dónde está ese detalle.

Es especialmente útil si intentas señalar:

Texto muy pequeño

Un icono concreto en una barra o menú

Un ajuste en pantalla difícil de ver

Un detalle visual sutil que podría pasar desapercibido

En resumen: es una forma más elegante y efectiva de remarcar información importante.

Un truco perfecto para explicar cosas por WhatsApp o correo

Si sueles mandar capturas para ayudar a alguien (por ejemplo, “pulsa aquí”, “mira este icono”, “fíjate en este dato”), la lupa ahorra tiempo y malentendidos. En vez de describir con palabras dónde está algo o usar varias marcas, puedes enviar una sola captura con el detalle ampliado y listo.