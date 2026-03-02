El vivo X300 Ultra será global: así es su brutal kit fotográfico profesional

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

En el marco del Mobile World Congress 2026, vivo ha movido ficha antes de lo esperado. Aunque el vivo X300 Ultra todavía no ha sido presentado oficialmente, la compañía ha confirmado indirectamente su existencia al anunciar el nuevo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, un accesorio profesional diseñado específicamente para este modelo.

La estrategia es clara: adelantar parte del potencial fotográfico del terminal antes incluso de mostrarlo por completo. Y lo hace con un accesorio que apunta directamente al segmento más ambicioso de la fotografía móvil.

Un teleobjetivo de 400 mm con salida óptica de hasta 200 MP

El nuevo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra ha sido desarrollado conjuntamente con ZEISS y se convierte, según vivo, en el único teleobjetivo de 400 mm del sector para smartphone. No se trata solo de ampliar el alcance, sino de mejorar todo el sistema óptico en conjunto.

Este módulo ha sido diseñado para cumplir estándares de imagen APO y es capaz de ofrecer una salida óptica completa de hasta 200 MP. Vivo afirma que incluso con un recorte digital equivalente a 1.600 mm se pueden obtener resultados utilizables con una calidad destacable, algo especialmente relevante para fotografía de naturaleza, deportes o escenas a larga distancia.

El sistema incorpora estabilización óptica de imagen con nivel de gimbal (OIS) y tecnología de enfoque con seguimiento de movimiento, lo que promete una experiencia teleobjetivo más estable y precisa que en generaciones anteriores.

Un kit fotográfico profesional para el Vivo X300 Ultra

Más que un simple accesorio, este teleconvertidor forma parte de un kit fotográfico profesional para el vivo X300 Ultra. La aproximación recuerda a los sistemas modulares que hemos visto recientemente en otros flagship orientados a la fotografía móvil avanzada, donde el smartphone se convierte prácticamente en una cámara híbrida.

Aunque vivo no ha mostrado el diseño completo del X300 Ultra, en las imágenes compartidas sí se pueden apreciar partes del dispositivo acoplado a este sistema. Todo apunta a que el anuncio oficial del terminal llegará más adelante, pero la compañía ha dejado claro que será su propuesta más ambiciosa en fotografía móvil hasta la fecha.

El vivo X300 Ultra se lanzará globalmente por primera vez

Uno de los anuncios más importantes realizados en el MWC 2026 es que la serie Ultra de Vivo llegará por primera vez a mercados internacionales. Esto significa que el Vivo X300 Ultra contará con variante global, ampliando la presencia de la marca en el segmento premium fuera de China.

Según la propia compañía, esta decisión refleja una estrategia más proactiva y ambiciosa para reforzar su posicionamiento en la gama alta internacional, llevando sus capacidades de imagen más avanzadas a un público más amplio.

Camera Cage profesional con controles físicos y refrigeración activa

Junto al teleobjetivo, Vivo también presentó una Camera Cage de nivel profesional pensada para potenciar la grabación de vídeo con el X300 Ultra. Esta estructura expandible incorpora múltiples anclajes tipo cold shoe y puertos de liberación rápida para accesorios externos.

Uno de los puntos más interesantes es la inclusión de botones físicos dedicados para el disparo y el control del zoom, algo que mejora notablemente la ergonomía frente al uso exclusivo de controles táctiles en pantalla. Además, el sistema integra un ventilador de refrigeración multinivel, diseñado para mantener el rendimiento en sesiones prolongadas de grabación.

La compañía también confirmó que el marco de expansión de lentes externas será totalmente compatible con el teleobjetivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, lo que refuerza la idea de un ecosistema modular orientado a creadores de contenido y fotógrafos avanzados.

Fotografía móvil cada vez más cerca del terreno profesional

El movimiento de vivo en el MWC 2026 deja entrever una tendencia clara: la fotografía móvil de gama alta ya no se limita a mejorar sensores y algoritmos, sino que apuesta por accesorios físicos y soluciones modulares que acercan el smartphone al terreno profesional.

Con un teleobjetivo de 400 mm, salida óptica de 200 MP, estabilización tipo gimbal y compatibilidad con un sistema de jaula profesional con refrigeración activa, el vivo X300 Ultra apunta directamente a quienes buscan algo más que un móvil con buena cámara.

Queda por conocer todos los detalles técnicos del dispositivo, pero el mensaje es inequívoco: Vivo quiere competir en la élite global de la fotografía móvil, y el X300 Ultra será su carta más fuerte en 2026.