El Xiaomi 17 Ultra mantiene precio, pero recorta batería en Europa según una filtración

El lanzamiento internacional de la nueva generación de smartphones de Xiaomi empieza a perfilarse con mayor claridad.

Tras conocerse recientemente el precio del Xiaomi 17 en Alemania, una nueva filtración apunta ahora directamente al Xiaomi 17 Ultra, el modelo más avanzado de la serie, revelando su precio en Europa, configuración de memoria y un detalle clave: su batería será más pequeña fuera de China.

El Xiaomi 17 Ultra mantendría el precio de generaciones anteriores

Según la última filtración, el Xiaomi 17 Ultra llegará a la eurozona con un precio de 1.499€, exactamente la misma cifra que Xiaomi ha mantenido para sus modelos Ultra en las dos generaciones anteriores. Esta estrategia confirma que la compañía apuesta por la continuidad en la gama más alta, al menos en términos de posicionamiento de precio.

La versión filtrada para Europa incluiría 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, una configuración idéntica a la que ya ofrecía el Xiaomi 15 Ultra en su momento.

Diferencias de batería entre el modelo europeo y el chino

Uno de los puntos más llamativos de la filtración tiene que ver con la capacidad de la batería. El Xiaomi 17 Ultra europeo integraría una batería de 6.000 mAh, mientras que la versión destinada al mercado chino alcanzaría los 6.800 mAh.

Esta diferencia confirma una tendencia que Xiaomi ya ha seguido en otros lanzamientos recientes, ajustando la capacidad de la batería en los modelos internacionales frente a los comercializados en China.

Lanzamiento global junto al Xiaomi 17

Todo apunta a que el Xiaomi 17 Ultra se presentará a nivel internacional junto al Xiaomi 17, siguiendo la estrategia habitual de la marca de lanzar ambos modelos de forma simultánea fuera de China. Esta filtración refuerza la idea de que la llegada al mercado europeo no se hará esperar demasiado tras el anuncio oficial.

Colores disponibles en Europa

En cuanto a opciones estéticas, el Xiaomi 17 Ultra estaría disponible en Europa en tres colores:

Blanco

Negro

Verde

Según la información filtrada, el llamativo acabado morado quedaría exclusivo del mercado chino, por lo que no llegaría a comercializarse fuera del país asiático.

Una estrategia continuista en la gama Ultra

Con el precio, la configuración de memoria y la política de colores prácticamente calcados a los modelos anteriores, el Xiaomi 17 Ultra parece apostar por una evolución centrada en mejoras internas, manteniendo una línea continuista en lo comercial. La reducción de batería en Europa será, previsiblemente, uno de los aspectos más debatidos por los usuarios tras su lanzamiento.