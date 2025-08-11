Estas son las primeras apps que serán compatibles con el nuevo Siri

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

Apple está trabajando en una profunda renovación de Siri, que marcará un antes y un después en la forma en que los usuarios interactúan con sus aplicaciones. Esta nueva versión estará potenciada por Apple Intelligence y se apoyará en el sistema App Intents, que permitirá a las apps de terceros conectarse de forma más directa con el asistente.

Para los desarrolladores, esto supondrá un paso más en las adaptaciones que ya están realizando para adoptar el nuevo diseño de iOS 26 y las funciones inteligentes que llegarán con futuras actualizaciones. La compañía dará un breve margen de tiempo para que las apps estén listas antes del lanzamiento oficial, que comenzará con la fase beta para desarrolladores.

App Intents: la clave para conectar apps con el nuevo Siri

El sistema App Intents no es nuevo, ya que lleva tiempo utilizándose en funciones como Atajos, Spotlight y widgets. Sin embargo, la próxima actualización lo convertirá en un componente esencial para que Siri pueda ejecutar acciones dentro de las apps, comprender el contexto personal del usuario y reconocer lo que aparece en pantalla.

En la documentación para desarrolladores, Apple señala que estas funciones de contexto personal, conciencia de pantalla y acciones en aplicaciones están en desarrollo y llegarán en una actualización futura.

Las apps que ya trabajan con la nueva Siri

Según el periodista Mark Gurman, Apple colabora estrechamente con varias compañías para integrar App Intents y el nuevo Siri en sus aplicaciones. Entre las primeras en recibir soporte se encuentran:

Uber

AllTrails

Threads

Temu

Amazon

YouTube

Facebook

WhatsApp

Además, Apple ha probado el nuevo sistema incluso con algunos juegos, algo que ha sorprendido a más de uno. Por supuesto, la compañía también lo está implementando en sus propias aplicaciones.

Lanzamiento previsto para 2026 tras varios retrasos

Gurman apunta que esta importante actualización de Siri podría ver la luz tan pronto como la primavera del próximo año. Aunque fue anunciada en la WWDC 2024, la idea original era lanzarla la primavera pasada. Sin embargo, los desarrolladores se han enfrentado al reto de combinar un nuevo modelo de lenguaje de gran tamaño con partes heredadas del Siri tradicional, lo que ha provocado retrasos.

El nuevo Siri adoptará un enfoque híbrido, donde los modelos de lenguaje avanzados se combinarán con la tecnología ya existente. Esto permitirá aprovechar la velocidad y fiabilidad de las funciones clásicas mientras se añaden capacidades mucho más contextuales y naturales en las conversaciones.

La competencia también se mueve: el caso de Alexa+

Amazon también está renovando su asistente de voz, Alexa, tras un cambio de estrategia similar al de Apple. La compañía ha empezado a implementar Alexa+ en algunos dispositivos Echo, pero las primeras reseñas apuntan a que, aunque la IA ha mejorado, el sistema no siempre es tan eficaz como la versión anterior en tareas simples.