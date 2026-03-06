Este dispositivo promete bloquear todos los micrófonos cercanos y mantener tus conversaciones privadas

🎁 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos del 10 al 16 de marzo en Echo, Kindle, Fire TV, Ring y más! [ Saber más ]

La presencia constante de smartphones, altavoces inteligentes, ordenadores portátiles y otros dispositivos con micrófono ha convertido la privacidad en algo cada vez más difícil de preservar.

Hoy en día es habitual que múltiples dispositivos estén escuchando de forma permanente para detectar comandos de voz, lo que genera preocupación sobre la posibilidad de que conversaciones privadas puedan ser captadas o analizadas por sistemas de inteligencia artificial.

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

En este contexto surge una nueva propuesta tecnológica que busca devolver un cierto control a los usuarios: un dispositivo portátil diseñado específicamente para impedir que los micrófonos cercanos puedan registrar conversaciones.

Se trata de Spectre I, un gadget creado por la compañía Deveillance que promete bloquear la captura de audio por parte de dispositivos inteligentes.

Un dispositivo pensado para proteger tus conversaciones

La empresa Deveillance ha presentado Spectre I como un “dispositivo de seguridad de audio” cuyo objetivo es impedir que teléfonos, altavoces inteligentes u otros equipos con micrófono puedan registrar lo que se dice a su alrededor.

La idea parte de una preocupación cada vez más extendida: vivimos rodeados de dispositivos capaces de escuchar. Smartphones, televisores inteligentes, asistentes virtuales y cámaras conectadas integran micrófonos que pueden permanecer activos para detectar comandos o realizar funciones basadas en voz.

Spectre I pretende actuar como una barrera tecnológica frente a estos dispositivos, evitando que puedan capturar conversaciones privadas incluso si están físicamente cerca.

Diseño compacto similar a un altavoz Bluetooth

En cuanto al diseño, Spectre I recuerda a un pequeño altavoz Bluetooth con forma de cúpula. El dispositivo presenta un formato compacto pensado para transportarlo fácilmente y colocarlo sobre una mesa durante reuniones o conversaciones sensibles.

El hardware incluye varios elementos visibles:

Un botón lateral para encender o apagar el dispositivo.

Un pequeño indicador luminoso que confirma cuando está activo.

Un anillo de luz situado bajo la rejilla del altavoz.

Un gran botón central que activa su función principal.

Por el momento parece que el dispositivo estará disponible únicamente en color negro.

Today, we’re introducing Spectre I, the first smart device to stop unwanted audio recordings. We live in a world of always-on listening devices. Smart devices and AI dominate our world in business and private conversations. With Deveillance, you will @be_inaudible. pic.twitter.com/WdxmnyFq1I — Aida Baradari (@aidaxbaradari) March 3, 2026

Cómo funciona: señales inaudibles que bloquean micrófonos

El funcionamiento de Spectre I se basa en la emisión de una señal acústica especial que el oído humano no puede percibir.

Según explica Deveillance, el dispositivo genera una señal inaudible que impide que los micrófonos cercanos puedan capturar audio inteligible. Cuando el usuario presiona el botón central, el sistema comienza a emitir esta señal que interfiere con los micrófonos presentes dentro de su alcance.

En la práctica, el objetivo es que cualquier grabación realizada por dispositivos cercanos quede inutilizada o distorsionada, de modo que la conversación no pueda entenderse.

Este enfoque combina diferentes disciplinas tecnológicas:

Inteligencia artificial

Procesamiento avanzado de señales

Principios físicos relacionados con la captación de sonido

La compañía asegura que el sistema no solo bloquea el audio, sino que también puede detectar la presencia de micrófonos cercanos, registrarlos y enviar información al usuario sobre los dispositivos detectados.

Una promesa ambiciosa en la era de la vigilancia digital

Las afirmaciones de Deveillance son ambiciosas. Si Spectre I logra realmente impedir que micrófonos cercanos capten conversaciones comprensibles, podría convertirse en una herramienta interesante para quienes buscan mayor privacidad.

Esto podría resultar útil en situaciones como:

reuniones empresariales confidenciales

conversaciones privadas en espacios con dispositivos inteligentes

entornos donde exista preocupación por grabaciones no autorizadas

Sin embargo, al tratarse de un producto todavía en desarrollo, todavía está por ver hasta qué punto su tecnología funciona de forma fiable en escenarios reales con múltiples tipos de micrófonos y dispositivos.

Precio elevado y descuento de lanzamiento

Spectre I no será precisamente un gadget barato. El dispositivo tiene un precio oficial de 1.199 dólares (aproximadamente 1.110 €), lo que lo sitúa claramente en un segmento premium.

No obstante, la compañía está ofreciendo actualmente un descuento limitado del 20%, lo que reduce su precio durante el lanzamiento inicial para quienes decidan reservarlo anticipadamente.

Este coste elevado refleja el enfoque especializado del producto, dirigido a usuarios especialmente preocupados por la privacidad o a entornos profesionales donde la confidencialidad es crítica.

Lanzamiento previsto para 2026

Deveillance ha confirmado que Spectre I se encuentra todavía en una fase temprana de desarrollo. Aun así, la compañía ya permite realizar reservas anticipadas para asegurar un lugar en la lista de envío.

Los usuarios que reserven el dispositivo podrán cancelar su pedido y recibir un reembolso completo si cambian de opinión antes de que el producto sea enviado.

Según el calendario actual, la empresa espera comenzar los envíos durante la segunda mitad de 2026, con agosto como objetivo inicial para las primeras unidades.

¿El futuro de la privacidad frente a dispositivos inteligentes?

La proliferación de dispositivos con micrófonos integrados plantea nuevas preguntas sobre la privacidad en la era digital. Mientras los asistentes de voz y las funciones basadas en IA siguen expandiéndose, también crece la preocupación sobre la captación involuntaria de conversaciones.

Dispositivos como Spectre I representan un enfoque curioso: utilizar tecnología avanzada no para escuchar mejor, sino para impedir que otros escuchen.

Queda por ver si este tipo de soluciones se popularizarán o si quedarán como herramientas especializadas para entornos muy concretos. En cualquier caso, reflejan una tendencia clara: la privacidad tecnológica se está convirtiendo en un mercado cada vez más relevante.