Evita que tu móvil se sobrecaliente este verano: guía práctica y definitiva

Los móviles actuales concentran una potencia enorme en cuerpos finos y sin ventiladores. Por pura física, siempre disipan calor y, en verano, la temperatura ambiente dispara el riesgo de sobrecalentamiento.

La buena noticia: casi todos incluyen mecanismos de seguridad y tú también puedes actuar para mantener a raya el calor y proteger batería, rendimiento y componentes.

Por qué tu móvil se calienta y qué puede pasar

El calor aparece al exigir al CPU/GPU, a la pantalla y a la batería. Si la temperatura sube demasiado, el sistema reduce rendimiento (thermal throttling), limita carga rápida o apaga funciones para evitar daños. En casos extremos, puede apagarse hasta enfriarse. Evitar llegar a ese punto alarga la vida útil del dispositivo.

Lo que nunca debes hacer cuando hace calor

Hay hábitos que multiplican el riesgo de sobrecalentamiento. Evítalos siempre:

Dejar el teléfono a pleno sol, especialmente sobre superficies que se recalientan (metal, salpicaderos, soportes de aluminio).

Cargar el móvil bajo el sol directo.

Cargarlo dentro de una mochila o bolso con un power bank (sin ventilación el calor queda atrapado).

Usar carga inversa inalámbrica para alimentar otros accesorios dentro del bolsillo o la mochila.

Ejecutar apps muy demandantes (modos de escritorio, edición de vídeo, navegación GPS con pantalla a tope) en ambientes calurosos sin ayuda extra de refrigeración.

Tu móvil sigue caliente: pasos inmediatos para enfriarlo

Si ya has evitado lo anterior y aun así notas temperatura alta, aplica estas acciones hasta que se estabilice:

Quita la funda temporalmente para favorecer la disipación.

Activa el modo oscuro; la pantalla genera mucho calor, sobre todo a alto brillo.

Reduce la resolución y la tasa de refresco si tu móvil lo permite; también desactiva “movimiento suave”.

Baja el brillo de la pantalla.

Desactiva la pantalla siempre activa (Always On Display).

Evita el flash LED y la grabación en 8K/4K o a altos FPS.

Cierra apps en segundo plano que no utilices.

Sal del juego si estás jugando, especialmente si te da el sol directo.

No instales firmware ni actualices apps mientras el teléfono está caliente o recibiendo sol.

Activa el modo ahorro de energía para limitar la CPU (muchos sistemas la capan alrededor del 70%).

Desactiva Ubicación y Bluetooth; si puedes, activa temporalmente el modo avión.

Cuándo apagarlo y cuándo volver a actualizar

Si el calor sigue siendo alto o te incomoda, apaga el smartphone y espera a que se enfríe. Una vez frío, puedes actualizar sistema y apps para beneficiarte de optimizaciones, pero evita hacerlo en exteriores con calor o con el dispositivo caliente.

Adoptar pequeñas rutinas reduce picos térmicos:

No cubras las rejillas o zonas de mayor calentamiento con soportes, almohadas o el propio cuerpo.

Planifica cargas: mejor varias cortas a lo largo del día que una larga a pleno sol.

En el coche, coloca el móvil donde reciba aire acondicionado y evita el parabrisas.

Descarga mapas/música para reducir uso de datos en 5G, que calienta más.

Mitos que debes evitar

No metas el móvil en la nevera ni lo pegues a bolsas de hielo: el choque térmico y la condensación pueden dañarlo. Tampoco uses ventiladores que introduzcan polvo si el entorno es arenoso.

Fundas finas o con materiales de alta conductividad, disipadores con clip y soportes con ventilación activa pueden marcar la diferencia en juegos o navegación GPS. Ajustes como limitar tasa de refresco a 60 Hz, usar brillo automático y perfiles de “bajo consumo” son tus aliados en verano.