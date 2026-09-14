Un extraño fallo obliga a algunos iPhone a instalar iOS 26.7 antes de iOS 27

El estreno de iOS 27 está dejando una situación bastante desconcertante en algunos iPhone.

En lugar de permitir el salto directo a la nueva gran versión, el apartado de actualización de software muestra primero iOS 26.7 y obliga aparentemente a completar esa instalación antes de ofrecer iOS 27. Al actualizar a iOS 26.7 en muchos casos sigue sin ser posible dar el salto a iOS 27.

No se trata del procedimiento normal ni de un paso obligatorio para todos los usuarios. Los casos conocidos apuntan a un problema limitado en la forma en la que determinados dispositivos reciben la ruta de actualización, aunque por ahora Apple no ha explicado públicamente qué lo provoca.

Algunos iPhone no muestran directamente iOS 27

Cuando una nueva generación de iOS está disponible, lo habitual es que un iPhone compatible pueda descargarla desde Ajustes > General > Actualización de software. Sin embargo, algunos usuarios que esperaban encontrar iOS 27 se han topado únicamente con la actualización de mantenimiento iOS 26.7.

El comportamiento resulta extraño porque iOS 26.7 y iOS 27 se distribuyen con objetivos diferentes. La primera mantiene al día la rama anterior con correcciones de seguridad y estabilidad, mientras que la segunda introduce las novedades de la nueva generación del sistema operativo.

Según los casos comunicados, la solución consiste en instalar iOS 26.7, dejar que el teléfono se reinicie y volver a buscar actualizaciones. Después de completar ese proceso, iOS 27 debería aparecer como una nueva descarga disponible en el mismo menú de ajustes. Sin embargo, esto no es así en todos los casos.

Instalar iOS 26.7 no impide actualizar después

Si tu iPhone solamente ofrece iOS 26.7, puedes instalarla sin miedo a quedarte bloqueado en la generación anterior. Se trata de una versión oficial de Apple y, una vez completada, el dispositivo debería poder buscar de nuevo iOS 27 siempre que figure entre los modelos compatibles.

Este paso intermedio supone dos descargas, dos instalaciones y más tiempo de espera, pero no debería borrar los datos ni alterar la posibilidad de migrar posteriormente. Aun así, es recomendable realizar una copia de seguridad antes de comenzar, especialmente al tratarse de dos actualizaciones consecutivas.

Quienes ya vean iOS 27 en la pantalla no necesitan instalar iOS 26.7 previamente. Pueden iniciar directamente la actualización principal, mientras que los usuarios que prefieran permanecer en iOS 26 sí pueden elegir la versión 26.7 para recibir sus correcciones sin cambiar todavía de generación.

En Teknofilo ya hemos explicado la llegada de iOS 27 y los aspectos que conviene tener en cuenta antes de actualizar. La aparición escalonada también puede hacer que la descarga tarde un poco más en mostrarse, así que merece la pena esperar y volver a consultar el menú antes de asumir que existe un problema.

Qué hacer si iOS 27 sigue sin aparecer

Lo primero es comprobar que el iPhone tenga una conexión WiFi estable, suficiente espacio libre y un nivel de batería adecuado, preferiblemente con el cargador conectado. Después, entra de nuevo en Actualización de software y espera unos segundos para que el sistema consulte los servidores de Apple.

Si la única opción visible es iOS 26.7, instala esa versión y vuelve a buscar iOS 27 cuando el teléfono haya terminado de reiniciarse. No interrumpas ninguna de las dos instalaciones y reserva tiempo suficiente, ya que la demanda de los primeros días puede ralentizar tanto la descarga como la preparación del archivo.

También conviene revisar que no haya perfiles beta activos si participaste en el programa de pruebas. Una configuración de actualizaciones beta o una compilación previa puede cambiar las versiones que aparecen, por lo que desactivar ese canal y reiniciar el iPhone puede ayudar a recuperar la ruta estable.

Si iOS 27 continúa sin mostrarse después de instalar iOS 26.7, lo más prudente es esperar unas horas y consultar de nuevo antes de recurrir a métodos más complejos.