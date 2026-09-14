Trump carga contra el CEO de Anthropic por querer ralentizar el desarrollo de la IA

Donald Trump ha vuelto a situarse en el centro del debate sobre quién debe poner límites a la inteligencia artificial. El presidente de Estados Unidos ha rechazado las peticiones de nuevas salvaguardas y ha cargado contra Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, por defender que se reduzca el ritmo de desarrollo de esta tecnología.

Su argumento es tan directo como polémico: considera que el liderazgo presidencial y las herramientas de control que ya tiene el Gobierno son suficientes. Además, presenta el creciente rechazo a los centros de datos y la preocupación por los modelos más avanzados como un fenómeno que beneficia a China.

Trump considera suficientes los controles actuales sobre la IA

La reacción del presidente llegó este lunes, 14 de septiembre, a través de una publicación en Truth Social. En ella defendió que la inteligencia artificial necesita un presidente fuerte e inteligente, y se atribuyó esas cualidades como garantía para supervisar a las compañías del sector.

Trump sostiene que Estados Unidos ya dispone de amplios poderes penales y regulatorios sobre estas empresas. Desde su perspectiva, no hace falta añadir nuevas barreras al desarrollo de la IA para que la Administración pueda intervenir frente a conductas problemáticas.

Conviene separar esa postura política de lo que supondría una medida concreta. Las declaraciones recogidas no detallan una nueva norma, un mecanismo adicional de supervisión ni un calendario de cambios: expresan el rechazo del presidente a quienes reclaman más salvaguardas.

La diferencia importa porque el debate no se limita a si el Gobierno puede actuar contra una empresa. También está en discusión qué precauciones deberían adoptarse durante el desarrollo de sistemas cada vez más capaces, antes de que aparezcan problemas que obliguen a intervenir.

Dario Amodei vuelve a convertirse en el blanco de las críticas

El destinatario empresarial más visible del mensaje es Dario Amodei, máximo responsable de Anthropic. Trump le reprocha que defienda una ralentización del desarrollo de la inteligencia artificial, una posición que choca con su apuesta por impulsar el sector estadounidense.

El enfrentamiento contrapone dos prioridades: mantener la velocidad de avance y disponer de más margen para afrontar los riesgos. Pedir una reducción del ritmo no equivale, por sí mismo, a reclamar el abandono de la tecnología; la cuestión es bajo qué condiciones debería seguir progresando.

La relación entre la Administración y Anthropic ya había atravesado episodios de tensión. En Teknofilo contamos la ruptura de Trump con Anthropic y sus consecuencias para el uso de la IA en el ámbito militar, un antecedente que ayuda a entender el contexto de este nuevo choque.

Ahora, las críticas vuelven a colocar al responsable de la compañía en el foco de la discusión pública. El desacuerdo gira en torno al ritmo de desarrollo y a la necesidad de nuevos controles, dos asuntos que afectan a todo el sector y van más allá de una disputa personal.

Los centros de datos y China entran en la discusión

Trump también se refirió al rechazo de parte del electorado a los centros de datos y a la creciente inquietud por los llamados modelos de frontera. Este último término designa a los sistemas que se encuentran entre los más avanzados del momento, precisamente aquellos que concentran buena parte del debate sobre capacidades y riesgos.

El presidente atribuyó ese clima a una supuesta conspiración. Se trata de una acusación de Trump, no de un hecho demostrado por las declaraciones recogidas; conviene tenerlo presente para no confundir su interpretación del descontento con una explicación acreditada de sus causas.

La competencia internacional completa su argumento. Según el presidente, China resulta beneficiada por las dudas y las resistencias que rodean al desarrollo de la IA en Estados Unidos, de manera que presenta la discusión sobre los límites también como una cuestión de rivalidad tecnológica.

El mensaje deja clara su posición: seguir avanzando y apoyarse en los instrumentos de control existentes. Lo que sigue abierto es si ese enfoque bastará para responder a las preocupaciones que alimentan la petición de más salvaguardas, mientras empresas, ciudadanos y dirigentes discuten a qué velocidad debería evolucionar la inteligencia artificial.