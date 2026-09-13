El iPhone Duo puede fingir un marco más grueso para evitar problemas con algunas fundas

El iPhone Duo incluye un ajuste de pantalla tan peculiar como práctico. Su nombre es Shift Left Edge y permite añadir una franja negra artificial en el lateral izquierdo de la pantalla exterior para impedir que una funda tape botones, textos u otros elementos de la interfaz.

La función fue descubierta al explorar los ajustes del primer iPhone plegable de Apple durante una sesión práctica. Al activarla, el sistema reduce ligeramente el espacio útil y desplaza el contenido hacia la derecha, alejándolo del borde situado junto a la bisagra.

Apple ya ha presentado dos fundas oficiales para el dispositivo, aunque todavía no está claro si alguna necesita realmente este modo. La opción podría estar pensada principalmente para accesorios de terceros más gruesos o resistentes, capaces de invadir parcialmente la pantalla exterior.

Un marco artificial escondido en los ajustes del iPhone Duo

El bloguero Nicolas Lellouche encontró la opción mientras examinaba el software del iPhone Duo. El ajuste aparece dentro de la configuración de pantalla con el nombre en inglés Shift Left Edge, que podría traducirse como desplazar el borde izquierdo.

Su descripción explica que mueve el contenido cuando se utiliza una funda que cubre parcialmente el extremo izquierdo de la pantalla exterior. No intenta cambiar el diseño físico del teléfono, sino adaptar la zona visible mediante software.

Cuando se activa, iOS dibuja una banda negra adicional junto al borde cercano al pliegue. El efecto visual equivale a ensanchar artificialmente el marco del dispositivo y obliga a la interfaz a utilizar una superficie ligeramente más estrecha.

Es una solución sencilla, pero muy específica del formato plegable. En un iPhone convencional las fundas rodean el panel sin acercarse tanto a una bisagra central, mientras que en el iPhone Duo el sistema de apertura condiciona la forma en la que puede protegerse cada mitad.

Sur iPhone Duo, il existe un mode pour ajouter une bordure artificielle à gauche. Apple le présente comme conçu pour améliorer l’utilisation avec certaines coques. pic.twitter.com/BV1tamWaU0 — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) September 12, 2026

Así cambia la pantalla exterior al activar Shift Left Edge

En la breve demostración publicada por Lellouche, la diferencia se aprecia inmediatamente. La banda negra del lado izquierdo aumenta aproximadamente hasta duplicar su anchura y el contenido se desplaza para que ningún elemento quede oculto bajo la funda.

La función no amplía el marco real ni modifica el hardware del panel. Apple sacrifica una pequeña parte de la superficie aprovechable para mantener intacta la visibilidad de iconos, controles y texto cuando el accesorio sobresale más de lo previsto.

El ajuste parece reversible y está pensado para utilizarse únicamente cuando resulte necesario. Quien lleve el iPhone Duo sin funda o con un accesorio que no invada la pantalla podrá conservar toda la anchura disponible en el panel exterior.

La idea recuerda a las opciones de área segura utilizadas en televisores, monitores y videojuegos, aunque aplicada de una forma mucho más localizada. En lugar de reducir la imagen por todos los lados, el sistema solo interviene en el borde problemático.

Por qué las fundas de un plegable son más complicadas

Proteger un teléfono plegable plantea dificultades que no existen en los diseños tradicionales. La funda debe cubrir dos mitades independientes, dejar libre la bisagra y permanecer bien sujeta sin impedir que el dispositivo se abra y cierre con normalidad.

En la parte exterior, cualquier pieza que abrace el marco puede acercarse demasiado al área activa del panel. Una carcasa especialmente gruesa, una protección contra impactos o un sistema de anclaje reforzado podría terminar tapando unos milímetros de la interfaz.

Ese pequeño solapamiento resulta más molesto de lo que parece si coincide con controles táctiles, indicadores o elementos situados junto al borde. Shift Left Edge evita el problema sin obligar al fabricante de la funda a adelgazar una zona potencialmente vulnerable.

También puede reducir incompatibilidades entre accesorios. Apple ofrece unas dimensiones de referencia, pero los fabricantes externos experimentarán con materiales, cierres y niveles de protección diferentes, por lo que disponer de margen mediante software facilita diseños menos convencionales.

Las dos fundas oficiales de Apple

Apple ha preparado dos accesorios propios para acompañar al iPhone Duo durante su lanzamiento. El primero es el iPhone Duo Case, una carcasa diseñada para proteger el dispositivo manteniendo accesibles sus pantallas, botones y sistema de plegado.

El segundo es el iPhone Duo Folio with Kickstand, que añade una cubierta tipo folio y un soporte integrado. Esta solución permite colocar el teléfono en distintas posiciones para ver contenido, realizar videollamadas o aprovechar su gran pantalla interior sin sujetarlo con las manos.

Según la información oficial de Apple, ambas fundas son compatibles con MagSafe y Qi2. La compañía asegura además que sus accesorios pasan miles de horas de pruebas durante el proceso de diseño y fabricación.

Las imágenes disponibles no sugieren que las fundas oficiales cubran de forma problemática el lateral izquierdo. A falta de probarlas durante más tiempo, no puede afirmarse que Shift Left Edge haya sido creado específicamente para ninguno de estos dos accesorios.

Una función que podría anticipar fundas mucho más resistentes

La explicación más probable es que Apple esté preparando el terreno para accesorios de terceros. Las fundas reforzadas suelen utilizar esquinas más gruesas, bordes elevados y piezas adicionales para impedir que el teléfono se abra accidentalmente tras una caída.

En un producto tan complejo como el iPhone Duo, esos elementos pueden entrar en conflicto con la pantalla exterior. Permitir que el usuario mueva la interfaz ofrece a los fabricantes más libertad para priorizar la protección sin inutilizar una parte del panel.

También podría ser útil con fundas que integren correas, tapas, soportes o mecanismos de cierre. El ajuste revela que Apple ha contemplado accesorios capaces de solaparse físicamente con el borde de la pantalla, aunque todavía no sabemos cuáles llegarán al mercado.

Por ahora se trata de una interpretación, ya que Apple no ha explicado públicamente qué modelos concretos requieren esta opción. Habrá que esperar a que aparezcan más fundas y comiencen las pruebas con unidades comerciales para conocer su utilidad real.

Apple está cuidando los pequeños detalles de su primer plegable

Shift Left Edge encaja con otros detalles de software diseñados específicamente para el nuevo formato. Ya vimos cómo Apple ha convertido el gesto de abrir el iPhone Duo en una llamativa transición visual que conecta sus dos pantallas y refuerza la sensación de continuidad.

La compañía también ha tenido que adaptar cámaras, multitarea y accesorios a un dispositivo que cambia de tamaño y orientación constantemente. En nuestro artículo de presentación puedes consultar todas las características del iPhone Duo y las novedades de su diseño plegable.

El dispositivo se pondrá a la venta el 23 de octubre de 2026, mientras que las reservas comenzarán el 16 de octubre. Será entonces cuando se pueda comprobar si las fundas oficiales invaden realmente el panel y cuánto espacio resta el marco virtual.

Aunque parezca una función menor, demuestra que Apple está intentando anticiparse a problemas cotidianos propios de los plegables. Perder unos milímetros de pantalla es preferible a tener controles ocultos bajo una funda, especialmente si el ajuste puede activarse y desactivarse en cuestión de segundos.