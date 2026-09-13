La cámara del iPhone 18 Pro esconde seis láminas: así funciona su apertura variable

El iPhone Duo se está llevando buena parte de la atención por su pantalla plegable, pero hay una razón para mirar con calma los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max si la fotografía es tu prioridad.

Además de conservar el teleobjetivo que falta en el Duo, ambos estrenan una cámara principal con apertura variable que permite decidir cuánta luz entra y qué parte de la escena aparece enfocada.

La novedad combina un mecanismo físico diminuto con nuevos controles en la aplicación Cámara. La idea es que puedas beneficiarte de los ajustes automáticos al sacar el móvil del bolsillo, pero también intervenir en la toma cuando quieras un resultado concreto, desde un retrato con fondo desenfocado hasta una foto de grupo con personas situadas a distintas distancias.

Qué cambia con la apertura variable del iPhone 18 Pro

La cámara principal de 48 MP incorpora un diafragma con seis pequeñas láminas cortadas con láser. Estas piezas se abren y se cierran para modificar el paso de la luz, de modo que el cambio se produce en la óptica y no consiste simplemente en añadir un efecto de desenfoque mediante software.

John Ternus, consejero delegado de Apple, explicó el funcionamiento en una entrevista con Tom’s Guide y TechRadar. Según sus declaraciones, abrir esas láminas permite captar más luz y favorece la fotografía con poca iluminación, uno de los escenarios en los que el móvil tiene que esforzarse más para obtener una buena imagen.

El sistema dispone de cuatro aperturas: f/1,48, f/1,8, f/2,8 y f/4,0. No es una regulación continua entre dos extremos: la cámara elige entre esos valores, y el usuario también puede seleccionarlos manualmente con los nuevos controles Pro.

Como ya contamos en nuestro repaso de las novedades del iPhone 18 Pro y Pro Max, esta es una de las incorporaciones importantes de su sistema fotográfico. El iPhone Duo no cuenta con esta apertura variable ni con el teleobjetivo de los Pro, dos diferencias que conviene valorar por separado del atractivo de su formato plegable.

De un retrato con desenfoque a una foto de grupo

Para entender los valores de apertura, hay una regla sencilla: un número f más bajo corresponde a una abertura mayor. En este caso, f/1,48 deja pasar más luz y favorece una profundidad de campo menor, lo que puede ayudar a separar al protagonista del fondo en un retrato.

En el otro extremo está f/4,0, la apertura más cerrada de las cuatro disponibles. Al reducir el paso de luz aumenta la profundidad de campo, es decir, el margen de distancias que puede aparecer aceptablemente nítido; por eso puede resultar útil cuando varias personas no están colocadas en el mismo plano.

Apertura Qué aporta Ejemplo de uso f/1,48 Máxima entrada de luz y menor profundidad de campo Retratos y escenas con poca iluminación f/1,8 Un equilibrio entre luminosidad y profundidad de campo Fotografía cotidiana f/2,8 Más profundidad de campo que las aperturas mayores Escenas con elementos a distintas distancias f/4,0 Máxima profundidad de campo entre estas cuatro opciones Fotos de grupo y efectos de estrella con luces puntuales

Ternus puso precisamente las fotos de grupo como ejemplo de la utilidad del sistema. Poder mantener enfocadas tanto a una persona situada delante como a otra que está detrás amplía las posibilidades de la toma, aunque cerrar el diafragma no garantiza por sí solo que toda la escena quede nítida: también influyen dónde enfocas y la distancia entre los sujetos y la cámara.

Apple puede escoger la apertura automáticamente, así que no hace falta aprender estos conceptos para utilizar el teléfono. La información oficial del iPhone 18 Pro describe f/1,8 como una opción equilibrada y las aperturas más cerradas como una forma de ganar profundidad; el resultado concreto dependerá de la escena y de los demás ajustes de captura.

Los controles Pro permiten decidir cómo quieres hacer la foto

Quienes prefieran tomar las riendas podrán cambiar manualmente la apertura desde los nuevos controles Pro de Cámara. La propuesta va más allá de elegir un acabado para la imagen: permite intervenir en parámetros que afectan a cómo se captura la fotografía.

Piensa en una mesa de un local con poca luz, con una copa cerca del móvil y otra persona al otro lado. Puedes enfocar la copa y usar f/1,48 para favorecer el desenfoque del fondo, o probar f/4,0 para ampliar la zona nítida e intentar incluir a ambos; en este segundo caso entra menos luz, así que también habrá que tener en cuenta el tiempo de exposición y el movimiento.

Otra posibilidad creativa consiste en trabajar con luces puntuales y aperturas como f/2,8 o f/4,0. El diafragma puede producir destellos con forma de estrella alrededor de esas luces, un recurso óptico que da un aspecto diferente a una escena nocturna y que no debe confundirse con añadir un filtro de estrellas después de disparar.

Los controles también incluyen velocidad de obturación, enfoque y balance de blancos, ajustes para los que muchos aficionados recurrían a aplicaciones como Halide. Ternus defendió esa convivencia entre automatismo y control manual: quien quiera podrá dejar las decisiones en manos del iPhone, mientras que quien disfrute de la fotografía tendrá más herramientas para experimentar. Habrá que comprobar en pruebas a fondo cuánto aporta el conjunto en cada situación, pero la diferencia frente al Duo ya está en las opciones de captura disponibles.