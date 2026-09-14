¿A qué hora llega iOS 27 hoy 14 de septiembre?
El pasado miércoles, Apple anunció los nuevos iPhone 18 / 18 Pro Max, iPhone Duo, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 y AirPods 5.
Ese mismo día la compañía también reveló que hoy, lunes 14 de septiembre, llegará la versión estable de iOS 27 a los dispositivos compatibles.
iOS 27 refuerza la apuesta de Apple por la inteligencia artificial con Siri AI, un asistente capaz de utilizar el contexto personal, entender lo que aparece en pantalla y realizar acciones entre aplicaciones. Lamentablemente, Siri AI no está disponible en la Unión Europea por el momento.
También incorpora novedades creativas, como Spatial Reframing y Extend para modificar el encuadre de las fotografías, mejoras en Clean Up e imágenes fotorrealistas en Image Playground. Además, Safari estrena Notify Me, una función que avisa cuando una página cambia, un producto vuelve a estar disponible o se modifica su precio.
Los dispositivos que recibirán iOS 27 son:
- iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16 | iPhone 16e | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17 | iPhone 17e | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone SE (2ª generación y posterior)
Tradicionalmente, Apple suele lanzar la actualización a las 10:00, hora local de San Francisco, con solo pequeñas variaciones.
Hemos creado una tabla para que sepas cuándo comenzarás a recibir iOS 27 en tu iPhone en los principales países desde los que nos visitáis:
|País
|Hora
|Costa Rica
|11:00
|El Salvador
|11:00
|Honduras
|11:00
|Panamá
|11:00
|Ecuador
|12:00
|Colombia
|12:00
|México
|12:00
|Perú
|12:00
|Bolivia
|13:00
|Paraguay
|13:00
|Puerto Rico
|13:00
|Venezuela
|13:00
|Argentina
|14:00
|Chile
|14:00
|Uruguay
|14:00
|España
|19:00