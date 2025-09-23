Internet

Francia ordena a Google y Bing desindexar webs de fútbol pirata

La Ligue de Football Professionnel (LFP) ha dado un paso decisivo en su lucha contra el streaming y los servicios IPTV ilegales.

Este lunes, la organización y su filial LFP Media anunciaron que han conseguido una orden del Tribunal Judicial de París, que obliga a los motores de búsqueda como Google y Bing a desindexar páginas que transmiten de manera no autorizada partidos de Ligue 1 y Ligue 2.

Un precedente legal contra la piratería en Francia

El 18 de septiembre de 2025, el presidente del Tribunal Judicial de París dictó una orden que marca un precedente histórico en Francia: por primera vez, la LFP obtiene el derecho de aplicar una medida preventiva contra buscadores de Internet, obligándolos a eliminar de sus resultados sitios de streaming ilegal y servicios IPTV que difunden competiciones profesionales de fútbol francés.

La decisión se ampara en el artículo L. 333-10 del Código del Deporte, que reconoce la titularidad de los derechos de retransmisión a la LFP.

 

El papel de la Arcom en la lucha contra la piratería

Tras este fallo, la LFP y LFP Media podrán solicitar a la Arcom (Autoridad de regulación de la comunicación audiovisual y digital) que extienda los desindexados a nuevos sitios pirata identificados durante la temporada. Esto permitirá que la medida no quede limitada a las webs detectadas actualmente, sino que se pueda actuar de manera continua frente a la aparición de nuevos actores ilegales.

La LFP no parte de cero en su estrategia contra la piratería. En los últimos meses ya había conseguido bloqueos contra proveedores de acceso a Internet y servicios de DNS alternativos que facilitaban el acceso a contenidos ilegales.

Ahora, con esta nueva herramienta jurídica que actúa directamente sobre los motores de búsqueda, se amplía el alcance del control y se dificulta que los usuarios encuentren fácilmente estas emisiones no autorizadas.

