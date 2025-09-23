Francia ordena a Google y Bing desindexar webs de fútbol pirata

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

La Ligue de Football Professionnel (LFP) ha dado un paso decisivo en su lucha contra el streaming y los servicios IPTV ilegales.

Este lunes, la organización y su filial LFP Media anunciaron que han conseguido una orden del Tribunal Judicial de París, que obliga a los motores de búsqueda como Google y Bing a desindexar páginas que transmiten de manera no autorizada partidos de Ligue 1 y Ligue 2.

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Un precedente legal contra la piratería en Francia

El 18 de septiembre de 2025, el presidente del Tribunal Judicial de París dictó una orden que marca un precedente histórico en Francia: por primera vez, la LFP obtiene el derecho de aplicar una medida preventiva contra buscadores de Internet, obligándolos a eliminar de sus resultados sitios de streaming ilegal y servicios IPTV que difunden competiciones profesionales de fútbol francés.

La decisión se ampara en el artículo L. 333-10 del Código del Deporte, que reconoce la titularidad de los derechos de retransmisión a la LFP.

El papel de la Arcom en la lucha contra la piratería

Tras este fallo, la LFP y LFP Media podrán solicitar a la Arcom (Autoridad de regulación de la comunicación audiovisual y digital) que extienda los desindexados a nuevos sitios pirata identificados durante la temporada. Esto permitirá que la medida no quede limitada a las webs detectadas actualmente, sino que se pueda actuar de manera continua frente a la aparición de nuevos actores ilegales.

La LFP no parte de cero en su estrategia contra la piratería. En los últimos meses ya había conseguido bloqueos contra proveedores de acceso a Internet y servicios de DNS alternativos que facilitaban el acceso a contenidos ilegales.

Ahora, con esta nueva herramienta jurídica que actúa directamente sobre los motores de búsqueda, se amplía el alcance del control y se dificulta que los usuarios encuentren fácilmente estas emisiones no autorizadas.