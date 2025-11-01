Galaxy S26: Samsung confirma un salto histórico en inteligencia artificial

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

Samsung ha revelado sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2025 y, al mismo tiempo, ha dejado entrever detalles clave sobre su próxima gama insignia: los Galaxy S26.

Durante la presentación, Daniel Araujo, vicepresidente de la división Mobile Experience de la compañía, afirmó que la nueva familia “revolucionará la experiencia de usuario” gracias a una IA centrada en las personas, un nuevo chip personalizado de segunda generación y sensores de cámara mejorados.

El Galaxy S26 apostará por IA avanzada y un chip de 2 nanómetros

Las declaraciones de Araujo confirman lo que muchos analistas esperaban: los Galaxy S26 contarán con el Exynos 2600, el primer procesador fabricado por Samsung con tecnología de 2 nanómetros, al menos en algunos mercados.

No obstante, la compañía mantendrá su estrategia de doble procesador, combinando el Exynos 2600 con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, un chip que también debutará en los próximos buques insignia de 2026.

Según filtraciones previas, solo el modelo estándar del Galaxy S26 integraría el Exynos, mientras que las variantes S26+ y S26 Ultra estarían impulsadas por el chip Snapdragon. Sin embargo, Samsung todavía no ha confirmado oficialmente esta información.

Chip “For Galaxy”: un procesador optimizado para la experiencia Samsung

El ejecutivo también mencionó la presencia de un “custom AP” (procesador personalizado), lo que podría hacer referencia a una versión especial “For Galaxy” del chip Snapdragon, desarrollada en colaboración con Qualcomm.

En una pregunta posterior a la conferencia, Araujo aclaró que la evaluación de los chipsets para el Galaxy S26 aún está en curso, por lo que la compañía no ha cerrado la configuración final de su gama alta para 2026.

Esta flexibilidad indica que Samsung podría seguir ajustando su estrategia según los resultados de producción del Exynos 2600 y las condiciones del mercado.

Samsung quiere liderar la era de la IA en smartphones

Más allá del hardware, Samsung planea reforzar su liderazgo en inteligencia artificial móvil, integrando funciones más inteligentes y predictivas en toda su gama de productos.

La compañía ha confirmado que los Galaxy S26 serán los primeros en incorporar IA generativa de nueva generación, diseñada para ofrecer asistentes más proactivos, cámaras más inteligentes y experiencias personalizadas adaptadas al usuario.

Además, Samsung prevé ampliar el uso de IA en otros dispositivos de su ecosistema, incluyendo los Galaxy Watch, donde se potenciarán las herramientas de salud y bienestar, y en sus auriculares TWS, que recibirán nuevas funciones inteligentes.

Innovación continua en móviles plegables y ecosistema Galaxy

Araujo también adelantó que Samsung continuará apostando por su gama de smartphones plegables, con el objetivo de ampliar su base de usuarios y ofrecer “nuevas experiencias que refuercen su liderazgo en diseño y funcionalidad”.

La empresa destacó el éxito comercial del Galaxy Z Fold7, que ha mantenido una demanda estable dentro del segmento premium, junto con los Galaxy Tab y los Galaxy Watch, cuyos resultados fueron positivos durante el trimestre.

Pese a una ligera caída de ventas en Norteamérica y Corea del Sur, el balance global del tercer trimestre mostró una mejoría respecto al año anterior, impulsada por los productos de gama alta y el creciente interés en los dispositivos del ecosistema Galaxy.

Expectativas para 2026: IA, innovación y posible subida de precios

De cara a 2026, Samsung ha dejado claro que su prioridad será consolidar su liderazgo en inteligencia artificial y en nuevos formatos de dispositivo.

La empresa planea aprovechar promociones estacionales y el impulso de su ecosistema (relojes, tablets, auriculares y wearables) para mantener su crecimiento en los próximos trimestres.

Sin embargo, Samsung también anticipa incrementos en los costes de componentes clave, como la memoria RAM y el almacenamiento, lo que podría encarecer los precios de los próximos smartphones insignia, incluyendo los Galaxy S26 y futuros modelos plegables.