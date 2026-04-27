¿No puedes entrar en Outlook o Hotmail? No eres el único: Microsoft confirma una incidencia

El correo electrónico de Microsoft está dando problemas a algunos usuarios este lunes 27 de abril de 2026. Si has intentado acceder a tu correo y te has encontrado con errores al iniciar sesión, mensajes de “demasiadas solicitudes” o cierres inesperados de la cuenta, no parece que el fallo esté en tu dispositivo ni en tu conexión: Microsoft ha reconocido una incidencia que afecta a Outlook.com y, por tanto, dominios como Hotmail.com

Según la información disponible, el problema está provocando fallos intermitentes de acceso al servicio. En algunos casos, los usuarios no pueden iniciar sesión con normalidad; en otros, Outlook les expulsa de la cuenta de forma inesperada o muestra errores relacionados con un exceso de solicitudes.

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Microsoft ha clasificado la incidencia como una degradación del servicio, lo que significa que no necesariamente afecta a todos los usuarios, pero sí puede causar interrupciones importantes a quienes la están sufriendo.

Microsoft ya trabaja en una solución

La compañía ha confirmado que está investigando el origen del problema y revisando la telemetría del servicio para determinar los siguientes pasos. En una actualización posterior, Microsoft explicó que está revirtiendo un cambio introducido recientemente para comprobar si esa medida ayuda a reducir el impacto de la incidencia.

Por ahora, Microsoft no ha detallado cuántos usuarios están afectados ni si el fallo se concentra en regiones concretas. Los avisos recopilados por servicios de monitorización como Downdetector apuntan a que las quejas comenzaron a acumularse durante la mañana, especialmente por problemas de inicio de sesión y conexión.

Qué pueden hacer los usuarios afectados

Si Outlook no te deja entrar, lo más recomendable es no cambiar la contraseña de inmediato salvo que tengas indicios claros de que tu cuenta ha sido comprometida. Al tratarse de una incidencia reconocida por Microsoft, es probable que los intentos repetidos de inicio de sesión no solucionen el problema y, en algunos casos, puedan hacer que aparezcan más avisos de seguridad o bloqueos temporales.

También conviene probar Outlook desde otro navegador o dispositivo para descartar un problema local, aunque todo apunta a que la causa está en el lado del servicio. Microsoft recomienda consultar el estado de sus servicios online cuando hay problemas de acceso a Outlook.com.

Outlook sigue funcionando para algunos usuarios

La incidencia no parece ser una caída total del servicio. Al describirse como una degradación, es posible que algunos usuarios puedan acceder sin problemas mientras otros experimentan errores constantes. Esto explica que el fallo pueda aparecer de forma irregular: puede que Outlook funcione durante unos minutos, cierre la sesión de repente o falle solo en determinados clientes o plataformas.

Este tipo de problemas resulta especialmente molesto porque Outlook no solo se utiliza para correo personal, sino también para gestionar calendarios, contactos, archivos adjuntos y comunicaciones profesionales. Un fallo de acceso, aunque sea intermitente, puede afectar bastante al arranque de la jornada laboral.

No parece necesario tocar la configuración del correo

Salvo que Microsoft indique lo contrario, no parece recomendable eliminar cuentas, borrar perfiles de Outlook o modificar configuraciones avanzadas. Cuando el problema está relacionado con la infraestructura del servicio, estos cambios rara vez resuelven la incidencia y pueden generar más molestias después.

Lo más prudente es esperar a que Microsoft complete la reversión del cambio reciente y publique una nueva actualización sobre el estado del servicio. Mientras tanto, quienes necesiten acceder urgentemente a su correo pueden probar la versión web, la app móvil o un cliente alternativo, aunque no hay garantía de que todos funcionen correctamente si la cuenta está afectada por el fallo de inicio de sesión.

Microsoft Outlook vuelve a sufrir una interrupción molesta

No es la primera vez en los últimos meses que Microsoft tiene que lidiar con problemas en sus servicios de correo y productividad. En enero de 2026, Outlook y Microsoft 365 también registraron una incidencia importante que afectó a numerosos usuarios en Norteamérica, aunque aquella interrupción estuvo relacionada con infraestructura de servicio y no necesariamente con el problema actual.

En esta ocasión, la clave estará en comprobar si la reversión del cambio reciente basta para estabilizar Outlook. Hasta entonces, si ves errores de “too many requests”, cierres inesperados o fallos al iniciar sesión, lo más probable es que formes parte de los usuarios afectados por esta incidencia.