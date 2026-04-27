Samsung Galaxy Glasses: Las gafas de realidad mixta se han filtrado

Samsung quiere ir más allá de los móviles, relojes y anillos inteligentes. Tras el lanzamiento de Galaxy XR, su visor de realidad mixta basado en Android XR, la compañía estaría preparando su siguiente gran apuesta dentro del ecosistema de realidad extendida: unas gafas inteligentes conocidas internamente como “Jinju”.

Según las últimas filtraciones, estas primeras Samsung Galaxy Glasses no tendrían pantalla integrada, sino que seguirían una filosofía más parecida a las Ray-Ban Meta: cámara, micrófonos, altavoces, conectividad inalámbrica e integración con inteligencia artificial. Es decir, unas gafas pensadas para llevarlas durante el día y usar funciones inteligentes sin necesidad de ponerse un visor voluminoso en la cabeza.

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Unas gafas inteligentes sin pantalla, al menos en la primera generación

El modelo filtrado bajo el nombre en clave “Jinju” no incorporaría ningún tipo de pantalla en las lentes. Esto significa que no estaríamos ante unas gafas de realidad aumentada completas, sino ante un wearable inteligente capaz de escuchar, ver y responder mediante audio, de forma similar a lo que ya ofrecen las gafas de Meta con Ray-Ban.

La gran diferencia estaría en el software. Mientras Meta apuesta por su propio asistente de IA, Samsung jugaría la carta de Android XR y Gemini, lo que podría darle acceso a una integración mucho más profunda con servicios de Google como Maps, Fotos, Traductor o el propio asistente conversacional.

En la práctica, esto permitiría pedir a Gemini que traduzca un cartel, identifique lo que estamos viendo, dé indicaciones de navegación, responda preguntas contextuales o ayude a capturar una foto sin sacar el móvil del bolsillo. La clave estará en comprobar hasta qué punto Samsung y Google consiguen que todo esto funcione de manera natural y rápida.

Android XR será la base del nuevo ecosistema

Samsung ya ha confirmado que Galaxy XR es el primer producto construido sobre Android XR, una plataforma desarrollada junto a Google y Qualcomm para servir como base a distintos tipos de dispositivos, desde visores de realidad mixta hasta gafas con IA.

Esto es importante porque las Galaxy Glasses no serían un producto aislado, sino una pieza más dentro de una estrategia más amplia. Android XR nace con Gemini integrado a nivel de sistema y con la promesa de escalar a varios formatos, algo que encaja perfectamente con unas gafas ligeras pensadas para el día a día.

Además, Samsung no está sola en este movimiento. La compañía ha hablado de colaboraciones con marcas de monturas como Warby Parker y Gentle Monster, dos nombres que también han aparecido vinculados a los planes de Google en gafas inteligentes.

Posibles especificaciones de las Samsung Galaxy Glasses

Aunque todavía no hay especificaciones oficiales, las filtraciones apuntan a un conjunto bastante ambicioso para unas gafas sin pantalla. El dispositivo “Jinju” utilizaría un procesador Qualcomm Snapdragon AR1, una batería de 155 mAh, una cámara Sony IMX681 de 12 MP, WiFi, Bluetooth 5.3 y altavoces direccionales. También se habla de lentes fotocromáticas y de un peso aproximado de 50 gramos. ([Android Authority][2])

Ese peso sería especialmente relevante. Uno de los grandes retos de las gafas inteligentes es que deben parecerse lo máximo posible a unas gafas normales. Si son demasiado pesadas, aparatosas o llamativas, el usuario acaba dejándolas en casa, por muy avanzadas que sean.

El enfoque sin pantalla también ayuda en este sentido. Al no integrar microproyectores ni ópticas complejas, Samsung podría ofrecer un producto más ligero, con mejor autonomía y con un precio más contenido que unas gafas de realidad aumentada completas.

Una segunda versión con pantalla llegaría en 2027

Samsung también estaría trabajando en un segundo modelo más avanzado, conocido ahora como “Haean”, que sí incorporaría una pantalla micro-LED. Esta versión no llegaría hasta 2027 y apuntaría a una categoría más cercana a las gafas de realidad aumentada, con información visual superpuesta en la lente. ([Road to VR][5])

Curiosamente, algunas filtraciones señalan que “Haean” fue en su momento el nombre en clave de las primeras gafas, pero que Samsung habría reasignado esa denominación al modelo más avanzado. También se han mencionado referencias internas como SM-O200P, SM-O200J y SM-O500, que encajarían con distintas variantes dentro de la familia de gafas XR de Samsung. ([SamMobile][6])

La diferencia entre ambos modelos sería clara: las primeras Galaxy Glasses estarían pensadas para competir con las Ray-Ban Meta, mientras que las futuras “Haean” apuntarían a un terreno más premium, con pantalla integrada y un precio bastante superior.

Precio filtrado: entre 379 y 499 dólares

Las filtraciones sitúan el precio de las Samsung Galaxy Glasses “Jinju” entre 379 y 499 dólares, lo que equivale aproximadamente a entre 323 y 425 euros al cambio actual. Para la versión con pantalla prevista para 2027, las cifras que se manejan estarían entre 600 y 900 dólares, es decir, entre 511 y 766 euros aproximadamente. ([9to5Google][7])

Conviene tomar estos precios con cautela. Queda tiempo hasta el lanzamiento, y factores como el coste de los componentes, la memoria, los chips para IA o incluso la estrategia comercial de Samsung pueden alterar bastante el precio final.

Aun así, si Samsung consigue mantenerse en esa horquilla, estaría compitiendo directamente con Meta en un segmento que empieza a ganar tracción: gafas inteligentes relativamente asequibles, con cámara y asistente de IA, pero sin intentar todavía sustituir al smartphone ni ofrecer una experiencia de realidad aumentada completa.

Posible presentación en el próximo Galaxy Unpacked

Una de las posibilidades que se barajan es que Samsung muestre las Galaxy Glasses en su próximo evento Galaxy Unpacked de verano, donde también se esperan nuevos plegables y relojes inteligentes. Algunos informes apuntan a que podría tratarse más de un adelanto que de un lanzamiento comercial inmediato.

No sería una estrategia nueva para Samsung. La compañía ya ha utilizado eventos importantes para enseñar productos antes de su llegada definitiva al mercado, como ocurrió con Galaxy Ring. En este caso, unas gafas inteligentes con Android XR serían un anuncio con bastante peso, especialmente si Google también decide hablar más de la plataforma en su conferencia I/O.

El calendario tendría sentido: Samsung ya ha lanzado Galaxy XR como primer dispositivo de esta nueva familia, y las gafas inteligentes serían el siguiente paso lógico para acercar Android XR a un formato mucho más cotidiano.

Samsung llega a un mercado cada vez más competido

El problema para Samsung es que Meta no se ha quedado quieta. Sus gafas Ray-Ban Meta han conseguido algo que muchos fabricantes llevaban años persiguiendo: que unas gafas inteligentes parezcan un producto de moda y no un experimento tecnológico. La alianza de Meta con EssilorLuxottica ha sido clave para llevar esta tecnología a monturas reconocibles y socialmente aceptadas.

Samsung y Google parecen haber aprendido la lección. En lugar de lanzar unas gafas con aspecto futurista, el objetivo sería apoyarse en marcas de gafas reales para crear un producto que la gente quiera llevar. En este tipo de dispositivos, el diseño importa tanto como la tecnología.

También hay otros rivales en movimiento. XREAL, Rokid y otras compañías llevan tiempo trabajando en gafas con pantalla, mientras que Apple sigue apareciendo en rumores relacionados con gafas inteligentes. La categoría está todavía en una fase temprana, pero cada vez parece más claro que las grandes tecnológicas ven en las gafas el siguiente gran campo de batalla después del smartphone.

Gemini puede ser el gran argumento frente a Meta

La integración de Gemini puede convertirse en la principal ventaja competitiva de Samsung. Si las gafas son capaces de entender lo que ve el usuario, responder con rapidez y conectarse de forma fluida con los servicios de Google, podrían ofrecer una experiencia muy útil incluso sin pantalla.

La ausencia de pantalla, de hecho, no tiene por qué ser necesariamente una desventaja. Para muchos usuarios, unas gafas más sencillas, ligeras y discretas pueden resultar mucho más atractivas que un dispositivo más caro y complejo. No todo el mundo quiere ver notificaciones flotando delante de los ojos, pero sí puede interesar poder hacer una foto, grabar un vídeo corto, escuchar indicaciones o preguntar algo al asistente sin tocar el móvil.

El reto estará en la privacidad, la autonomía y la comodidad. Una cámara integrada en unas gafas siempre genera dudas, y Samsung tendrá que explicar muy bien cómo se gestiona la captura de imágenes, qué indicadores visibles habrá y qué controles tendrá el usuario para proteger su privacidad y la de quienes le rodean.

Un producto clave para el futuro de Samsung

Las Galaxy Glasses pueden convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de Samsung en el terreno wearable desde Galaxy Ring. No porque vayan a vender más que un Galaxy Watch desde el primer día, sino porque representan una apuesta clara por un futuro en el que la inteligencia artificial no viva solo dentro del teléfono.

Samsung ya tiene móviles, relojes, auriculares, anillos y ahora un visor XR. Añadir unas gafas inteligentes cerraría bastante el círculo de su ecosistema personal. Si además Android XR permite que otros fabricantes y desarrolladores se sumen, Google y Samsung podrían construir una alternativa abierta frente a Meta y Apple.

Por ahora, eso sí, hablamos de filtraciones y rumores. Las Samsung Galaxy Glasses todavía no han sido anunciadas oficialmente, y tanto el diseño como las especificaciones, el precio y la fecha de lanzamiento podrían cambiar. Lo que sí parece claro es que Samsung se está preparando para entrar de lleno en una categoría que promete dar mucho que hablar en los próximos años.