Una empresa americana trata de prohibir las ventas de los Galaxy Z Fold y Z Flip

Samsung acaba de recibir una nueva demanda en Estados Unidos que apunta directamente a una de sus familias de productos más importantes: los móviles plegables Galaxy Z. La acusación llega de Lepton Computing LLC, una compañía estadounidense que afirma que Samsung habría infringido varias de sus patentes relacionadas con tecnologías clave para este tipo de dispositivos.

La demanda no se limita a reclamar una compensación económica. Lepton Computing también solicita al tribunal una orden permanente que impida a Samsung seguir vendiendo sus smartphones plegables si se confirma la infracción. En la práctica, esto afectaría a modelos de las familias Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip y también al Galaxy Z TriFold, según recogen varios informes sobre la denuncia.

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Nueve patentes en el centro de la disputa

El caso gira en torno a nueve patentes que, según Lepton Computing, cubren varios elementos fundamentales de los teléfonos plegables modernos. Entre ellos estarían aspectos relacionados con la estructura del dispositivo, el diseño de la bisagra, la protección de la pantalla flexible y el comportamiento del software cuando el teléfono se abre o se cierra.

Uno de los puntos más llamativos es la llamada continuidad de aplicaciones, una función que permite que una app pase de la pantalla exterior a la pantalla interior —o viceversa— cuando el usuario pliega o despliega el teléfono. Es una de esas características que hoy parecen casi imprescindibles en un móvil plegable, pero que en este caso se ha convertido en parte de la batalla legal.

Lepton Computing sostiene que lleva trabajando en conceptos de teléfonos plegables desde hace muchos años. La compañía asegura que llegó a mantener conversaciones con Samsung en 2013 para explorar una posible colaboración y que incluso compartió información técnica y prototipos con el fabricante surcoreano.

Lepton Flex, el prototipo que aparece en la demanda

Según la información publicada, Lepton Computing habría presentado el Lepton Flex como prueba de que ya estaba desarrollando ideas relacionadas con smartphones plegables antes de que esta categoría explotara comercialmente. La compañía lo describe como un prototipo temprano de móvil plegable desarrollado en Estados Unidos.

La demanda intenta construir la idea de que Samsung no solo habría usado tecnologías protegidas por patente, sino que además habría tenido conocimiento previo de esos desarrollos por las conversaciones mantenidas años atrás. Ese matiz es importante porque, en una disputa de patentes, no es lo mismo una infracción accidental que una supuesta infracción consciente.

Ahora bien, habrá que ver cómo interpreta el tribunal esa cronología y qué peso real tienen las pruebas aportadas por Lepton Computing. En este tipo de casos, no basta con afirmar que una tecnología se parece a otra: hay que demostrar que los productos acusados encajan con las reivindicaciones concretas de las patentes.

Un detalle temporal que puede ser clave

Hay un elemento que podría complicar la posición de Lepton Computing: varios informes señalan que la patente más antigua citada en la demanda fue registrada el 29 de junio de 2021. Esto resulta relevante porque Samsung presentó su primer Galaxy Fold en 2019, es decir, antes de esa fecha.

Eso no significa automáticamente que la demanda vaya a fracasar, ya que los litigios de patentes pueden depender de fechas de solicitud, alcance de las reivindicaciones, continuaciones de patentes y otros detalles legales. Pero sí introduce una cuestión importante: Samsung ya estaba comercializando móviles plegables antes de la fecha señalada en esos informes.

También llama la atención que la demanda se centre en modelos a partir de la generación Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3, en lugar de atacar desde el primer Galaxy Fold. Esa selección podría estar relacionada precisamente con la cronología de las patentes y con las tecnologías concretas que Lepton Computing afirma que se están infringiendo.

¿Estamos ante un “patent troll”?

Algunos medios han puesto el foco en la propia Lepton Computing LLC, ya que aparentemente se trata de una empresa con una presencia pública muy limitada. Informes procedentes de Corea del Sur la señalan como una posible entidad no practicante, es decir, una compañía que no necesariamente fabrica productos, pero posee o explota patentes.

Este tipo de empresas suelen ser conocidas popularmente como “patent trolls” cuando utilizan sus patentes principalmente para demandar a otras compañías y buscar acuerdos económicos. Aun así, conviene ser prudentes: que una empresa tenga poca presencia comercial no implica por sí solo que sus reclamaciones carezcan de base.

Lo que sí parece claro es que Samsung no va a tomarse este caso a la ligera. La gama Galaxy Z es uno de los pilares de su estrategia premium y la compañía lleva años intentando consolidarse como referencia en el mercado de los plegables. Una prohibición de ventas sería un golpe enorme, aunque este tipo de medidas suelen ser difíciles de conseguir y pueden tardar años en resolverse.

Samsung tiene mucho en juego en el mercado plegable

Samsung fue una de las primeras grandes marcas en apostar de verdad por los smartphones plegables y ha ido refinando generación tras generación sus diseños Fold y Flip. Los últimos modelos han mejorado en grosor, resistencia, pantallas, bisagras y software, hasta el punto de que los plegables ya no se perciben como simples experimentos tecnológicos, sino como productos maduros para un público cada vez más amplio.

Por eso, una demanda que ataca elementos tan básicos como la bisagra, la protección de pantalla o la transición de apps entre paneles toca el corazón mismo de la experiencia plegable. No estamos hablando de una función secundaria, sino de aspectos que definen cómo se usa un móvil de este tipo.

De momento, no hay indicios de que la demanda vaya a tener un impacto inmediato en los usuarios. Los Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip siguen a la venta, y una posible prohibición dependería de un proceso judicial que probablemente se alargará bastante.

Una batalla legal que podría durar años

Las demandas por patentes en el sector tecnológico rara vez se resuelven de forma rápida. En muchos casos, las compañías terminan alcanzando acuerdos de licencia, pagos por royalties o pactos confidenciales antes de que haya una resolución definitiva. En otros, los litigios se alargan durante años entre apelaciones, revisiones de patentes y discusiones sobre daños económicos.

Lepton Computing pide daños, royalties y una prohibición permanente de ventas, pero eso no significa que vaya a conseguir todo lo que solicita. Samsung previsiblemente intentará cuestionar la validez de las patentes, el alcance de las reclamaciones y la supuesta infracción de sus dispositivos.

Por ahora, la demanda sirve como recordatorio de hasta qué punto los móviles plegables se han convertido en un terreno competitivo no solo a nivel comercial, sino también legal. A medida que esta categoría crece, también lo hacen las disputas por las tecnologías que permiten que una pantalla se doble, que una bisagra resista miles de aperturas o que una app cambie de formato sin interrumpir la experiencia.