Google prometía el Pixel más resistente: esta prueba revela la verdad del Pixel 11 Pro XL

Google presenta el Pixel 11 Pro XL como el teléfono más resistente que ha fabricado hasta la fecha. Sobre el papel, argumentos no le faltan: utiliza Gorilla Glass Victus 2 en la parte delantera y trasera, incorpora un revestimiento especial contra arañazos, emplea un marco de aluminio y cuenta con certificación IP68.

Sin embargo, las especificaciones de una ficha técnica no siempre reflejan lo que sucede cuando el móvil se enfrenta a objetos afilados, presión o una reparación real. El conocido canal JerryRigEverything ha sometido al nuevo buque insignia de Google a sus habituales pruebas de resistencia y posteriormente lo ha desmontado por completo.

El resultado deja sensaciones enfrentadas. El Pixel 11 Pro XL soporta sin problemas la prueba de doblado y resulta sorprendentemente fácil de reparar, pero su promocionado tratamiento contra arañazos no ofrece el salto espectacular que algunos usuarios podían esperar.

El Pixel 11 Pro XL promete ser el Pixel más resistente

Google ha protegido tanto la pantalla como la cubierta trasera del Pixel 11 Pro XL con Corning Gorilla Glass Victus 2. Este material está diseñado para resistir mejor las caídas sobre superficies rugosas y reducir la aparición de daños durante el uso cotidiano.

La pantalla añade un revestimiento resistente a los arañazos que, según Google, permite que el panel sea hasta dos veces más resistente que el de la generación anterior. Esta capa adicional es uno de los principales argumentos de durabilidad del nuevo modelo.

El chasis utiliza un marco de aluminio con un acabado muy pulido. Aunque visualmente aporta una apariencia premium, este tipo de superficie suele mostrar con mayor facilidad pequeños roces, marcas y arañazos que los acabados mates o cepillados.

El conjunto también dispone de certificación IP68 frente al agua y el polvo. Esta protección no convierte al teléfono en indestructible ni es necesariamente permanente, pero sí debería evitar daños ante una inmersión accidental dentro de las condiciones establecidas por el fabricante.

La protección contra arañazos no hace milagros

La primera parte de la prueba de JerryRigEverything utiliza puntas calibradas según la escala de dureza de Mohs. Como ocurre con numerosos teléfonos protegidos mediante cristal, las primeras marcas aparecen en el nivel 6.

El revestimiento de Google parece conseguir que los arañazos más finos sean algo menos visibles. Existe, por tanto, cierta mejora respecto a una superficie convencional, aunque no evita que los materiales de dureza similar terminen dejando marca en el panel.

Este resultado puede resultar decepcionante si se interpreta literalmente la promesa de una pantalla dos veces más resistente. Sin embargo, duplicar el rendimiento en una prueba interna concreta no significa necesariamente subir varios niveles en la escala de Mohs, ya que esta no funciona de manera lineal.

En la práctica, objetos comunes como llaves o monedas no deberían causar daños profundos con facilidad, pero partículas de arena o minerales más duros sí pueden rayar el cristal. Utilizar un protector de pantalla continúa siendo recomendable para quienes quieren conservar el panel impecable durante varios años.

El marco pulido se araña con relativa facilidad

El marco de aluminio tampoco sale completamente ileso. Las herramientas metálicas utilizadas durante la prueba eliminan su acabado superficial con facilidad, dejando visible el material situado debajo.

No se trata de un comportamiento extraño en un smartphone con marco de aluminio. El metal aporta ligereza y ayuda a mantener controlado el peso del dispositivo, pero es más blando y se marca antes que otros materiales empleados en teléfonos de gama alta.

El acabado pulido hace que los daños resulten más evidentes bajo determinadas condiciones de luz. Una funda evita la mayoría de estos roces y también protege las esquinas, una de las zonas que más sufren cuando un teléfono cae al suelo.

Los botones laterales pueden separarse del cuerpo durante el desmontaje. Aunque esto puede parecer inicialmente una debilidad, su diseño extraíble facilita sustituirlos si se dañan, evitando intervenciones más costosas sobre el marco completo.

La prueba de doblado termina con bien

El Pixel 11 Pro XL obtiene un resultado mucho más convincente cuando llega el momento de comprobar su resistencia estructural. Zack Nelson aplica presión desde ambos lados y en las dos direcciones sin conseguir romper o deformar permanentemente el dispositivo.

La pantalla no se separa del marco y la cubierta trasera permanece en su posición. Tampoco aparecen grietas visibles, fallos en el panel o problemas que impidan seguir utilizando el teléfono después de la prueba.

Este resultado indica que el chasis interior distribuye adecuadamente la fuerza y que el marco tiene la rigidez necesaria para proteger los componentes. El Pixel 11 Pro XL supera con facilidad una de las pruebas más exigentes del canal.

Conviene recordar que esta prueba representa una situación extrema y no reproduce exactamente un accidente cotidiano. Aun así, ofrece una referencia útil sobre cómo respondería el dispositivo si alguien se sentara sobre él o si sufriese una presión elevada dentro de una mochila.

Google facilita el acceso desde la pantalla y la parte trasera

El desmontaje revela una de las mejores características del Pixel 11 Pro XL: el teléfono puede abrirse tanto desde la parte delantera como desde la trasera. Esto permite acceder directamente al componente que necesita ser sustituido sin desmontar innecesariamente todo el dispositivo.

La pantalla puede retirarse y reemplazarse en pocos minutos una vez ablandado el adhesivo y desconectado el cable correspondiente. Poder acceder al panel desde el frontal reduce el número de piezas que deben manipularse durante una reparación.

La cubierta posterior también se desmonta de manera independiente e incluye la bobina utilizada para la carga inalámbrica. Si alguno de estos elementos falla, el técnico puede reemplazar el módulo sin tener que retirar primero la pantalla.

Este planteamiento supone una mejora importante frente a los teléfonos que solo permiten acceder al interior por uno de sus lados. También reduce el riesgo de dañar componentes que funcionan correctamente durante una intervención.

La batería utiliza demasiado adhesivo, pero puede sustituirse

La batería es uno de los componentes que más trabajo requiere durante el desmontaje. Google emplea un adhesivo bastante fuerte para mantenerla inmóvil, lo que obliga a aplicar más paciencia y cuidado del deseable para retirarla.

A pesar de ello, la batería no está integrada permanentemente en el chasis y puede sustituirse si pierde capacidad o presenta algún defecto. Esto será especialmente relevante para un teléfono que promete hasta siete años de actualizaciones.

Mantener un smartphone durante tanto tiempo casi siempre exige cambiar su batería al menos una vez. Por ello, la posibilidad de reemplazarla sin destruir otras piezas es tan importante como la resistencia inicial del dispositivo.

Una batería fácilmente accesible también reduce el coste potencial de la reparación y puede prolongar considerablemente la vida útil del teléfono. El uso abundante de adhesivo es mejorable, pero el diseño general sigue siendo favorable.

Las cámaras y el sistema HiLight también son modulares

El desmontaje permite comprobar que las cámaras traseras pueden retirarse de forma individual. Si uno de los sensores presenta un defecto, no sería necesario sustituir todo el conjunto ni realizar una intervención especialmente complicada.

El sistema HiLight LED también puede reemplazarse. Esta solución de iluminación forma parte de las novedades de la generación Pixel 11 y su diseño modular evita que un fallo obligue a cambiar componentes que siguen funcionando correctamente.

Google parece haber prestado especial atención a la organización interna y al acceso a las piezas principales. Tornillos, conectores y módulos siguen una distribución relativamente clara, algo que facilita el trabajo de los servicios técnicos.

Este enfoque coincide con la creciente presión regulatoria para mejorar la reparabilidad de los dispositivos electrónicos. Un teléfono reparable genera menos residuos y puede conservarse durante más tiempo, siempre que las piezas y la documentación estén disponibles a precios razonables.

Un teléfono resistente, aunque el revestimiento decepciona

La prueba ofrece una conclusión bastante más positiva de lo que sugiere el resultado inicial de los arañazos. El Pixel 11 Pro XL mantiene una estructura sólida, supera la prueba de doblado y permite sustituir los componentes que tienen más probabilidades de desgastarse.

El revestimiento de la pantalla sí parece reducir la visibilidad de las marcas más finas, pero no cambia las reglas físicas del cristal. Los objetos con una dureza equivalente al nivel 6 de Mohs todavía pueden dejar arañazos, por lo que la mejora resulta más discreta de lo anunciado.

El marco de aluminio pulido también se marca con facilidad, aunque una funda puede evitar la mayor parte de estos daños estéticos. La certificación IP68 y la protección Gorilla Glass Victus 2 completan un conjunto preparado para soportar razonablemente bien el uso diario.

En definitiva, el gran logro del Pixel 11 Pro XL no está tanto en ser imposible de rayar como en combinar solidez y reparabilidad. Google ha construido un teléfono que resiste bien la presión y que, cuando algo falla, no obliga necesariamente a sustituir el dispositivo completo.

El precio eleva las expectativas de durabilidad

En un dispositivo de este precio, los usuarios esperan una construcción especialmente cuidada. Que el marco pueda rayarse o que el panel siga marcándose en el nivel 6 no convierte al teléfono en frágil, pero sí demuestra que ningún revestimiento elimina por completo la necesidad de protegerlo.

Google acompaña el hardware con un largo periodo de soporte de software. Esa combinación tiene más valor cuando la pantalla, la batería, las cámaras y otros componentes pueden repararse sin recurrir a procesos excesivamente destructivos.

Puedes conocer el resto de sus características en nuestro repaso a los Google Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL. También hemos analizado cómo las cámaras del Pixel 11 Pro XL empatan con las del iPhone 17 Pro Max en DXOMARK y, por supuesto, no te pierdas nuestro análisis del Pixel 11 Pro.