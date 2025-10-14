Google Chrome ahora te deja ocultar los anuncios de las búsquedas

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

Google Chrome sigue siendo el navegador web más utilizado del mundo, muy por delante de sus competidores. En su última actualización, la compañía ha decidido mejorar la experiencia de los usuarios al ofrecer una navegación más silenciosa y menos saturada por notificaciones.

Pero eso no es todo: ahora también permitirá ocultar los resultados patrocinados de las búsquedas de Google, una función que promete cambiar la forma en que interactuamos con los anuncios en los resultados de búsqueda.

Una actualización que mejora la experiencia del usuario

Durante años, los usuarios de Google Search han convivido con los resultados patrocinados que aparecen en la parte superior de la página. Estas posiciones preferentes son el resultado de acuerdos publicitarios con empresas que pagan por destacar sus enlaces, pero muchos internautas las evitan por desconfianza hacia los anuncios pagados.

Consciente de esta situación, Google ha decidido rediseñar la interfaz de los resultados patrocinados, agrupando todos los enlaces de pago bajo una única etiqueta llamada “Sponsored results”. De este modo, será más fácil identificar qué enlaces son anuncios y cuáles son resultados orgánicos.

Nuevo botón para ocultar anuncios con un clic

La principal novedad es la incorporación de un botón que permite ocultar todos los resultados patrocinados con un solo clic. Sin embargo, hay un detalle importante: el botón se sitúa debajo del bloque de anuncios, lo que significa que el usuario tendrá que verlos antes de poder ocultarlos.

Por el momento, no existe la opción de ocultar los resultados patrocinados de forma permanente o global, por lo que será necesario repetir la acción cada vez que se realice una nueva búsqueda.

Publicidad más clara y transparente

Google ha explicado que este rediseño busca cumplir con los estándares de transparencia publicitaria del sector, destacando de forma más evidente los anuncios pagados para evitar confusión con los resultados naturales. Esta medida pretende equilibrar la rentabilidad publicitaria con una experiencia de usuario más limpia y confiable.

Los anuncios seguirán existiendo, pero con más control

Aunque Google no puede eliminar por completo la publicidad —ya que representa una parte fundamental de su modelo de negocio—, esta actualización muestra un esfuerzo por dar al usuario un mayor control sobre lo que ve en pantalla.

La posibilidad de ocultar anuncios con un clic se suma a las recientes mejoras de Chrome, como la reducción del exceso de notificaciones y los controles de privacidad reforzados. Estas funciones reflejan una tendencia clara: ofrecer una navegación más personalizada y menos invasiva.

Despliegue global en Chrome para móviles y ordenadores

Google ha comenzado a implementar esta actualización de forma gradual tanto en Chrome para escritorio como en dispositivos móviles. Durante las próximas semanas, los usuarios de todo el mundo deberían empezar a ver los cambios en la interfaz de búsqueda.

Si aún no ves la opción para ocultar resultados patrocinados, bastará con mantener actualizado tu navegador Chrome, ya que la nueva función se está distribuyendo progresivamente mediante actualizaciones automáticas.