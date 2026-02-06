Google confirma que llevará la interoperabilidad con AirDrop a más dispositivos Android

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

El intercambio de archivos entre Android y iOS está cada vez más cerca de dejar de ser un dolor de cabeza. A finales del año pasado, muchos usuarios se sorprendieron cuando Google llevó la interoperabilidad con AirDrop a través de Quick Share a los Pixel 10.

Aquella novedad no se quedó ahí: poco después, otros fabricantes confirmaron que también estaban trabajando para integrar el sistema de compartición de archivos de Apple en futuros móviles Android.

Ahora, nuevas declaraciones apuntan a que esta función no será exclusiva de los Pixel y que Google planea extenderla a muchos más dispositivos Android.

Google quiere llevar la interoperabilidad con AirDrop a más móviles Android

Google está trabajando para ampliar el soporte de esta función más allá de su propia gama de smartphones. La confirmación llegó de boca de Eric Kay, vicepresidente de ingeniería de Android, durante una rueda de prensa celebrada en las oficinas de Google en Taipéi.

En ese encuentro, Kay explicó que el despliegue inicial ya ha demostrado que la tecnología funciona y que el siguiente paso es escalarla al resto del ecosistema Android.

El año pasado lanzamos la interoperabilidad con AirDrop. En 2026 vamos a ampliarla a muchos más dispositivos… Dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a asegurarnos de que pudiéramos crear algo compatible no solo con el iPhone, sino también con iPad y MacBook. Ahora que ya hemos demostrado que funciona, estamos trabajando con nuestros socios para extenderlo al resto del ecosistema, y muy pronto deberíais ver algunos anuncios interesantes.

Compatibilidad no solo con iPhone, también con iPad y Mac

Uno de los puntos más interesantes de las declaraciones de Google es que la interoperabilidad no se limita únicamente al iPhone. Según Kay, la compañía ha dedicado mucho tiempo y recursos a crear una solución compatible también con iPad y MacBook.

El objetivo ha sido construir una experiencia de intercambio de archivos que funcione de manera fluida entre dispositivos Android y los principales productos del ecosistema de Apple, algo que hasta ahora había sido una asignatura pendiente para muchos usuarios.

Una vez validada esta compatibilidad, Google asegura que ya está trabajando junto a sus socios para llevar la función al resto del mercado Android.

El año clave sería 2026, pero sin fechas concretas

En sus declaraciones, Eric Kay adelantó que 2026 será el año en el que esta interoperabilidad se expandirá a muchos más dispositivos. Sin embargo, también dejó claro que no hay fechas concretas para el lanzamiento de la actualización ni una lista cerrada de móviles compatibles.

Eso sí, el directivo prometió que habrá anuncios interesantes muy pronto, lo que sugiere que algunos fabricantes podrían confirmar la función en los próximos meses.

Un paso importante hacia un ecosistema más abierto

Aunque todavía quedan incógnitas por resolver, la posible llegada de Quick Share con interoperabilidad tipo AirDrop a más móviles Android supone una gran noticia para los usuarios. Durante años, compartir archivos entre Android y iOS ha requerido apps de terceros o soluciones poco intuitivas.

La apuesta de Google por eliminar estas barreras apunta a un futuro en el que las plataformas colaboren más entre sí, algo que beneficia directamente a los consumidores, independientemente del dispositivo que utilicen.

Qué significa esto para los usuarios de Android e iOS

Si el despliegue se confirma tal y como promete Google, los usuarios podrán enviar archivos de forma rápida y sencilla entre Android, iPhone, iPad y Mac, sin configuraciones complejas ni aplicaciones adicionales.

Aunque habrá que esperar para conocer los detalles finales, todo indica que la brecha histórica entre Android e iOS empieza a reducirse, y Quick Share podría convertirse en una de las funciones más valoradas del ecosistema Android en los próximos años.