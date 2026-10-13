Fitbit Edge llega por 179,99 € con GPS, coach con Gemini y batería reemplazable

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Google quiere que elegir una pulsera no signifique renunciar a funciones avanzadas. La Fitbit Edge ocupa el espacio entre Fitbit Air y Pixel Watch, combinando un formato compacto con herramientas de entrenamiento, seguimiento del descanso y asesoramiento personalizado.

La cuestión interesante es cuánto puede aportar esa combinación en el día a día: consultar información en la muñeca resulta cómodo, pero entenderla y convertirla en hábitos útiles es el verdadero reto de cualquier wearable.

Una pulsera que quiere acercarse al smartwatch

Su pantalla OLED híbrida gana un 46% de superficie frente a anteriores pulseras Fitbit. La caja mide 11,5 mm de grosor y, según Google, pesa un 45% menos que la del Apple Watch Series 12.

El botón físico ofrece respuesta táctil. La interfaz incorpora esferas personalizables, complicaciones y tarjetas de salud, además de notificaciones, controles multimedia y Google Maps. La tienda de Google señala que Maps llegará próximamente.

El diseño utiliza aluminio reciclado, aunque conviene precisar el alcance: este material representa al menos el 2% del peso total del producto. Los acabados son obsidiana, niebla, oliva y cañón.

La elección entre pulsera y reloj dependerá sobre todo de qué consultes habitualmente. Una pantalla puede resultar útil durante un entrenamiento; para quien prefiera olvidarse del dispositivo, el tamaño y la comodidad nocturna tendrán más peso.

Entrenamientos y un coach que adapta las recomendaciones

Edge permite iniciar más de 50 modalidades deportivas y reconocer automáticamente hasta 100 entrenamientos. Ofrece orientación en tiempo real, objetivos de ritmo, zonas de pulso y tiempos parciales.

Integra GPS y altímetro: Google anuncia hasta un 40% más de precisión de ubicación frente a generaciones anteriores. Es una mejora prometedora para registrar rutas sin llevar el teléfono, aunque habrá que comprobarla en condiciones reales.

Google Health Coach, basado en Gemini, adapta planes a objetivos, rutinas y recuperación. Necesita Google Health Premium, la aplicación Google Health e Internet; la compra incluye tres meses de la suscripción.

Ese requisito merece entrar en la decisión de compra: conviene valorar qué funciones utilizarás con frecuencia y cuáles dependen de seguir pagando Premium. Para usuarios de iPhone, también resulta relevante la sincronización de Fitbit con Salud de Apple.

Salud y descanso, con límites que conviene entender

La pulsera combina ECG, registro continuo del pulso, temperatura cutánea, fases del sueño y variabilidad de la frecuencia cardiaca. Estos datos alimentan una puntuación de recuperación matinal.

Health Guardian añade tendencias de presión arterial y resistencia a la insulina, además de avisos de pulso alto o bajo. Su disponibilidad varía y la tienda sitúa Health Guardian entre las funciones próximas.

Las tendencias no equivalen a lecturas clínicas, diagnóstico de hipertensión o diabetes ni indicaciones para cambiar medicación. El ECG depende del país y no está indicado para menores de 22 años.

El valor práctico está en observar patrones y preparar preguntas para el médico. Una variación aislada necesita contexto: movimiento, colocación y temperatura ambiental pueden influir en las mediciones.

Batería reemplazable y precio en España

Google promete hasta siete días de autonomía y un día de uso con cinco minutos de carga. Son cifras condicionadas por ajustes y uso; la prueba de carga empleó un adaptador de 30 W, vendido aparte.

Cuenta con resistencia 5 ATM e IP68 y es la primera pulsera Fitbit reparable, con arquitectura modular y batería reemplazable. Este último punto puede resultar especialmente valioso cuando la autonomía empiece a degradarse.

Las correas intercambiables incluyen opciones perforadas, magnéticas y metálicas; la Loop Performance con microajuste llegará más adelante. La edición Stephen Curry incorpora tonos centeno y naranja y tratamiento repelente al agua.

En España, Fitbit Edge cuesta 179,99 € y la edición Stephen Curry, 219,99 €. Ya admite reservas y estará disponible el 27 de octubre. Es compatible con Android 11 e iOS 16.4 o posteriores y requiere cuenta de Google.