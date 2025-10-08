Google lanza el Modo IA en España: así cambiará la forma en que buscas en Internet

💿 ¡Bajan los precios! ¡Clave genuina de Windows 11 Pro por solo 13,63€! [ Saber más ]

Google ha dado un paso más en la integración de la inteligencia artificial en su motor de búsqueda con el despliegue global del Modo IA, una función que redefine la forma en la que los usuarios interactúan con la información online.

A partir de hoy, esta nueva experiencia llega a 36 idiomas adicionales y se activa en casi 50 nuevos países y territorios, entre ellos España, lo que eleva el total a más de 200 regiones en todo el mundo.

Esta herramienta representa la experiencia más avanzada de Google en búsqueda asistida por IA, con capacidades de razonamiento, comprensión multimodal y generación de respuestas complejas. Gracias a los modelos Gemini, el Modo IA está diseñado para entender consultas complejas, ofrecer respuestas completas y proporcionar enlaces relevantes para ampliar la información.

Un nuevo botón en la búsqueda y en la app de Google

Los usuarios podrán acceder al Modo IA desde un nuevo botón visible en la página de resultados de búsqueda o directamente en la aplicación de Google para Android e iOS. Este modo transforma la forma en la que se realiza una búsqueda tradicional, permitiendo a los usuarios formular preguntas más elaboradas, con varios apartados o de seguimiento.

Google explica que los usuarios que ya están utilizando el Modo IA tienden a hacer preguntas dos o tres veces más largas que las consultas convencionales, demostrando que el sistema está cambiando los hábitos de búsqueda hacia un modelo más conversacional y detallado.

Cómo funciona el modo IA de Google

El Modo IA está diseñado para abordar preguntas complejas y abiertas, aquellas que no tienen una única respuesta. Puede resultar muy útil para tareas como organizar un viaje, comparar productos, entender instrucciones o realizar investigaciones temáticas.

Por ejemplo, un usuario puede preguntar: “Quiero entender los diferentes métodos de preparación de café. Haz una tabla comparando las diferencias en el sabor, la facilidad de uso y el equipo necesario”. Y luego continuar con: “¿Cuál es el grosor ideal del grano para cada método?”.

La clave del Modo IA está en su técnica de descomposición de consultas, que desglosa una pregunta en varios subtemas y lanza múltiples búsquedas simultáneas. De esta manera, Google puede ofrecer respuestas más precisas, profundas y relevantes, combinando diferentes fuentes de la web.

Una búsqueda verdaderamente multimodal

El Modo IA es más multimodal que nunca: acepta consultas no solo en texto, sino también mediante voz o imágenes. Basta con tocar el icono del micrófono para hacer una pregunta hablada, o subir una foto desde la cámara para plantear una consulta visual.

Esto amplía enormemente las posibilidades de búsqueda. Por ejemplo, puedes hacer una foto de un objeto o un lugar y preguntar directamente por él, o incluso combinar texto e imagen en la misma consulta.

Conectando con lo mejor de la web

Aunque el Modo IA mejora la forma en la que los usuarios obtienen información, Google mantiene su compromiso de conectar a las personas con contenidos web de calidad. El objetivo sigue siendo facilitar el acceso a fuentes diversas, fiables y verificadas, fomentando la exploración de distintos puntos de vista.

Según la compañía, desde la introducción de la función Vista creada con IA, se ha observado que los usuarios visitan más variedad de sitios web y permanecen más tiempo en ellos, ya que las respuestas generadas por IA los dirigen a contenidos realmente relevantes para sus intereses.

Resultados más verificables y fiables

El Modo IA combina la potencia de la inteligencia artificial con los sistemas tradicionales de calidad y clasificación de Google. En los casos donde la IA no tiene suficiente confianza para generar una respuesta precisa, el motor mostrará los resultados web convencionales, priorizando la fiabilidad.

Google también ha anunciado que está aplicando nuevos enfoques de verificación y transparencia para ofrecer respuestas más comprobables. Y aunque reconoce que esta tecnología aún está en evolución, la empresa afirma que su compromiso es mejorar día a día la precisión y calidad de los resultados generados.