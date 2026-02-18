Google lanza Lyria 3 gratis: crea canciones en segundos desde Gemini

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Google continúa ampliando su ecosistema de herramientas basadas en inteligencia artificial. La última incorporación es Lyria 3, un generador musical que busca simplificar la creación de pistas de audio mediante prompts.

Esta nueva versión no solo mejora la calidad sonora, sino que también reduce la fricción creativa para usuarios sin conocimientos musicales.

Qué es Lyria 3 y por qué supone un salto generacional

Lyria 3 es el nuevo modelo de generación musical de Google integrado en Gemini. Frente a iteraciones previas, la compañía pone el foco en dos mejoras clave: facilidad de uso y fidelidad del audio. El sistema permite crear pistas de 30 segundos con una calidad notablemente más alta, abarcando desde jingles sencillos y bases lo-fi hasta composiciones más elaboradas con estructura de canción.

El posicionamiento es claro: democratizar la creación musical asistida por IA. Ya no se trata únicamente de experimentar, sino de generar resultados utilizables en contextos reales como vídeos, redes sociales o presentaciones.

Cómo probar Lyria 3 gratis

Google ha habilitado Lyria 3 dentro de la aplicación de escritorio de Gemini. El despliegue en la app móvil llegará progresivamente en los próximos días. El acceso es gratuito para usuarios mayores de 18 años, lo que elimina barreras de entrada para creadores curiosos o profesionales que quieran evaluar sus capacidades.

El proceso es directo. Basta con abrir Gemini y dirigirse al menú desplegable de herramientas. Allí aparece la opción Crear Música, identificada con un icono de nota musical. Para quienes no sepan por dónde empezar, Google ha publicado además una guía de prompts específica para Lyria 3.

Idiomas compatibles desde el lanzamiento

Uno de los aspectos más interesantes es el soporte multilingüe. Lyria 3 puede utilizarse en:

Inglés

Alemán

Español

Francés

Hindi

Japonés

Coreano

Portugués

Google confirma que la lista seguirá creciendo, lo que apunta a una expansión global del modelo.

Cómo funciona la generación musical con IA

El sistema acepta múltiples tipos de entrada. No se limita al texto, sino que permite generar música a partir de:

Prompts escritos

Imágenes

Clips de audio

Vídeos

Esta flexibilidad abre escenarios creativos más ricos. Por ejemplo, un creador puede subir un vídeo corto y generar en segundos una pista personalizada que encaje con el ritmo o la atmósfera visual.

Dentro del propio prompt es posible definir parámetros como estilo musical, presencia de voces o tempo, lo que otorga un control creativo sorprendentemente granular.

Ya no necesitas escribir letras

Una de las novedades más llamativas es la automatización de las letras. A diferencia de versiones anteriores, el usuario ya no tiene que aportar su propio texto. Lyria 3 puede generar letras originales basadas en la descripción proporcionada.

Además, Google complementa la experiencia visual. El sistema puede producir ilustraciones de portada tipo “album artwork”, reforzando la idea de creación multimedia integrada.

Aquí puedes escuchar un ejemplo:

Plantillas y sugerencias dinámicas

Para quienes se enfrentan al clásico bloqueo creativo, Gemini incorpora plantillas con sugerencias dinámicas. En la práctica, funciona como un asistente de inspiración: propone estilos, ambientes o estructuras que facilitan iniciar la composición.

Este enfoque evidencia que Google no solo quiere mejorar el modelo, sino también la experiencia de usuario.

SynthID: la marca invisible del contenido generado

Todas las pistas creadas mediante Lyria 3 incluyen un watermark SynthID. Esta marca digital identifica el audio como contenido generado por IA, un movimiento alineado con la estrategia de transparencia que Google viene aplicando en imágenes y texto.

Desde una perspectiva industrial, este detalle es relevante para plataformas, editores y potenciales disputas legales.

Límites de uso: gratis frente a suscripción

Aunque Lyria 3 está disponible para usuarios gratuitos, Google establece diferencias claras. Los suscriptores de Google AI Plus y Google AI Ultra disfrutan de límites de uso superiores, orientados a creadores intensivos o entornos profesionales.

El modelo freemium vuelve a aparecer como palanca de adopción masiva.

La inevitable polémica sobre derechos de autor

Como ocurre con prácticamente cualquier avance en IA generativa, Lyria 3 llega rodeado de debate. Numerosos músicos y editoriales han criticado a la industria por entrenar modelos con obras protegidas por copyright sin autorización ni compensación.

Las demandas judiciales siguen acumulándose mientras las tecnológicas defienden la doctrina del fair use. Google, fiel al guion habitual del sector, evita detallar los materiales concretos utilizados en el entrenamiento de sus modelos más avanzados.

No obstante, la compañía asegura haber sido “muy cuidadosa” con los derechos musicales y los acuerdos con socios.

¿Puede Lyria 3 imitar artistas?

Google afirma que Lyria 3 está diseñado para la expresión original, no para replicar creadores existentes. Si un prompt menciona un artista concreto, Gemini lo interpreta como inspiración amplia, generando una pista con un estilo o atmósfera similar, pero sin copiar.

Además, existen filtros que comparan los resultados con obras ya existentes. Aun así, Google reconoce implícitamente que el sistema no es infalible y habilita mecanismos de reporte para posibles infracciones.

Un vistazo al futuro de la creación musical

Lyria 3 no es solo una mejora técnica; es un síntoma de hacia dónde se dirige la creatividad digital. La integración de texto, imagen, audio y vídeo dentro de una única interfaz anticipa flujos de trabajo donde la producción multimedia será casi instantánea.

Para creadores de contenido, supone una herramienta poderosa. Para la industria musical, un nuevo frente de tensión. Para los usuarios, otro recordatorio de que la IA generativa ya no es experimental, sino cotidiana.