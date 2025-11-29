Google lanza un aviso sobre las VPNs que no debes evitar

🎟️ AliExpress Black Friday: ¡Cupones exclusivos de Teknófilo con hasta 70€ de descuento! [ Saber más ]

Las VPN se han convertido en una herramienta habitual para quienes quieren proteger su privacidad y mejorar su seguridad en Internet. Este tipo de servicios crea un túnel cifrado entre tu dispositivo y un servidor remoto, ocultando tu IP real y permitiendo incluso acceder a contenidos disponibles solo en ciertos países.

Sin embargo, Google ha lanzado una advertencia que los usuarios no deberían pasar por alto: no todas las VPN son seguras y algunas pueden poner en riesgo tu información personal.

Cómo funciona una VPN y por qué afecta a la velocidad

Cuando activas una VPN, todo tu tráfico pasa por un servidor externo antes de llegar a su destino. Este proceso añade pasos adicionales a la comunicación, por lo que es normal que notes una reducción en la velocidad de descarga y subida. Hacer un test de conexión y ver cifras más bajas no significa que haya un problema con tu dispositivo, sino que forma parte del funcionamiento natural de una VPN.

Aun así, la preocupación de Google no tiene que ver con este descenso en el rendimiento, sino con la proliferación de aplicaciones maliciosas que se hacen pasar por servicios legítimos y que están diseñadas para robar datos.

Google alerta sobre el auge de las VPN fraudulentas

A principios de este mes, Google publicó un aviso señalando un incremento preocupante de apps que se presentan como VPN seguras, pero que en realidad contienen software malicioso. Estas aplicaciones suelen imitar marcas reconocidas o recurrir a tácticas engañosas —como anuncios sexualizados o mensajes relacionados con eventos geopolíticos— para atraer a usuarios vulnerables.

Una vez instaladas, estas falsas VPN despliegan payloads peligrosos que pueden incluir malware para robar datos personales, troyanos con acceso remoto, troyanos bancarios, e incluso herramientas para capturar mensajes privados, historiales de navegación, contraseñas y datos de criptomonedas. En otras palabras, en lugar de protegerte, te exponen a ataques directos.

Play Protect y las medidas de Google para proteger a los usuarios

Para combatir este tipo de amenazas, Google utiliza algoritmos avanzados de aprendizaje automático capaces de detectar apps potencialmente dañinas en Android y Google Play. La compañía recomienda mantener siempre activado Google Play Protect, especialmente su programa piloto de protección antifraude, que bloquea la instalación de apps que solicitan permisos asociados a estafas financieras.

Si intentas instalar una VPN marcada como peligrosa desde un navegador, gestor de archivos o aplicación de mensajería, el sistema la bloqueará automáticamente. Esta protección solo funciona cuando Play Protect está habilitado, por lo que desactivarlo supone un riesgo evidente.

La advertencia de CISA: evita las VPN personales y gratuitas

La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., también ha intervenido con un mensaje contundente: no uses VPN personales. Según la agencia, estas herramientas no eliminan el riesgo, sino que trasladan la responsabilidad del ISP al proveedor de VPN, creando una nueva superficie de ataque.

CISA advierte además que muchos proveedores gratuitos —y también algunos comerciales— tienen prácticas cuestionables en materia de privacidad y seguridad. Algunos desarrolladores, especialmente procedentes de China, ofrecen VPN sin coste como un gancho, pero estas aplicaciones pueden poner en peligro tus datos más sensibles.

Cómo elegir una VPN segura para Android o iOS

Para evitar riesgos, tanto Google como CISA recomiendan descargar VPN exclusivamente desde Google Play Store o App Store, y priorizar desarrolladores occidentales con políticas claras de seguridad. Es preferible optar por un servicio de pago con un plan transparente antes que por una solución gratuita que pueda comprometer tu información.

Si eres usuario de Android, asegúrate de que Play Protect esté activo en todo momento y evita desactivarlo para instalar apps marcadas como potencialmente dañinas. En cualquier caso, la regla más importante es simple: si una VPN es gratuita, tú eres el producto.