Google permitirá cambiar tu dirección de Gmail sin perder correos ni datos

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

Google podría estar a punto de resolver una de las limitaciones históricas de Gmail: la imposibilidad de cambiar tu dirección de correo electrónico sin crear una cuenta nueva desde cero.

Según información detectada recientemente en documentación oficial, la compañía estaría preparando una función largamente esperada que permitiría cambiar tu dirección de Gmail manteniendo intacta tu cuenta y todos tus datos.

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

Cambiar tu dirección de Gmail, un problema sin solución hasta ahora

Durante años, la dirección de Gmail ha estado estrechamente ligada a la identidad de la cuenta de Google. Si querías modificar tu correo —por ejemplo, porque elegiste uno poco profesional hace años— la única alternativa era crear una cuenta nueva, migrar servicios manualmente y, como mucho, configurar un reenvío desde la dirección antigua.

Aunque Google permite asociar una dirección de correo de terceros a una cuenta, hacerlo implica eliminar el buzón de Gmail, por lo que no era una solución real para la mayoría de usuarios. Esta rigidez ha sido una fuente constante de frustración, especialmente para quienes usan Gmail como correo principal desde hace más de una década.

Google prepara una función para cambiar tu Gmail sin perder datos

La situación podría cambiar pronto. Google ha actualizado recientemente su documentación de ayuda en hindi para describir un sistema que permitirá a los usuarios elegir una nueva dirección de Gmail, manteniendo la cuenta original intacta.

Aunque la función todavía no está activa, el propio texto oficial deja claro que se trata de un despliegue progresivo, por lo que no estará disponible para todos los usuarios desde el primer momento.

Cómo funcionará el cambio de dirección de Gmail

Según la información publicada, el proceso será relativamente sencillo una vez esté disponible. El usuario podrá seleccionar una nueva dirección @gmail.com, y a partir de ese momento:

La dirección antigua pasará a ser un alias

Podrás iniciar sesión con cualquiera de las dos direcciones

No se perderán correos, archivos ni datos asociados a la cuenta

asociados a la cuenta Todos los servicios vinculados (Drive, Fotos, YouTube, etc.) seguirán funcionando con normalidad

En la práctica, esto significa que podrás actualizar tu identidad de correo sin romper nada por el camino, algo que hasta ahora era imposible dentro del ecosistema Google.

Limitaciones importantes que debes tener en cuenta

Como era de esperar, Google impondrá ciertas restricciones para evitar abusos del sistema. En concreto:

Solo se podrá cambiar la dirección de Gmail una vez cada 12 meses

El cambio estará limitado a un máximo de tres veces por cuenta

Esto obliga a pensar bien la decisión antes de dar el paso, ya que no será posible experimentar libremente con distintos nombres de correo.

Un movimiento histórico para millones de usuarios

Aun con estas limitaciones, el cambio supone un paso enorme por parte de Google. Gmail cuenta con miles de millones de usuarios en todo el mundo, y muchos de ellos arrastran direcciones creadas en su adolescencia o en los primeros años del servicio.

La posibilidad de “reinventar” tu correo electrónico sin perder tu historial, tus contactos o tus compras digitales es algo que muchos llevaban años reclamando.

Disponibilidad internacional todavía en el aire

Por ahora, no está claro en qué países se activará esta función ni si llegará de forma global. El hecho de que la información haya aparecido primero en documentación localizada sugiere que Google podría estar probando el sistema en mercados concretos antes de un lanzamiento más amplio.

Todo apunta a que la compañía irá ampliando el acceso de forma gradual, aunque todavía no hay confirmación oficial sobre fechas ni regiones.

¿Llegará en 2026?

Si los planes avanzan según lo previsto, no sería descabellado pensar que esta función empiece a estar disponible a lo largo de 2026 para un número creciente de usuarios. De confirmarse, sería una de las mejoras más importantes de Gmail en años, no por nuevas funciones, sino por devolver al usuario el control sobre su identidad digital.

Cambiar tu dirección de Gmail sin empezar de cero podría dejar de ser un sueño… y convertirse por fin en una realidad.