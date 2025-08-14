Google planea arreglar el principal problema de su red Buscar

☀️ ¡Chollazos! La tecnología más rebajada del verano: smartwatches, móviles y accesorios [ Saber más ]

La red Buscar de Google, diseñada para localizar dispositivos y accesorios perdidos, ha tenido un inicio complicado debido a un problema clave: muy pocos teléfonos Android se habían unido al sistema.

Esto reducía drásticamente su utilidad, ya que la eficacia de este tipo de redes depende directamente del número de dispositivos participantes. Ahora, Google prepara cambios importantes para aumentar la adopción y mejorar su funcionamiento.

La importancia de la participación en la red

Aunque en el mundo hay más teléfonos Android que iPhones, la red de Google no ha alcanzado la fiabilidad de Buscar de Apple. La diferencia radica en que Apple impulsa de forma más agresiva la inscripción de dispositivos, mientras que Google había adoptado un enfoque más pasivo. Con las próximas mejoras, la compañía quiere cerrar esa brecha.

Según indicios detectados en una versión beta reciente de Google Play Services, Google planea implementar varias formas nuevas de inscribir dispositivos automáticamente en la red:

– Activación de la ubicación: si el usuario activa el acceso a la ubicación, el dispositivo se registrará de forma automática.

– Uso de la app Find Hub: al sincronizar la ubicación reciente de otro dispositivo o accesorio compatible con Fast Pair, se activará la inscripción.

– Sustitución automática: si dejas de usar un dispositivo, el nuevo que utilices pasará a ocupar su lugar en la red sin que tengas que hacer nada.

Un enfoque más integrado en la experiencia del usuario

Hasta ahora, Buscar inscribía a los usuarios cuando añadían una cuenta de Google, pero los mensajes y avisos no incentivaban a mantener la función activa. Con los nuevos cambios, la inscripción se integrará de manera más fluida y persuasiva, evitando que la decisión dependa de un único momento.

Google seguirá ofreciendo la opción de darse de baja de la red en cualquier momento para quienes tengan preocupaciones sobre la privacidad. No obstante, las nuevas medidas buscan reducir el número de usuarios que no participan por desconocimiento o desinterés inicial.

La compañía también planea enviar correos informativos explicando las novedades, una estrategia que ya ha utilizado en otras actualizaciones importantes. Con su reciente renovación de marca y un enfoque en mayor velocidad y eficacia de la red, se espera que este movimiento sea solo el comienzo de más mejoras en el futuro.

Estos avances colocan a Google en una posición más competitiva frente a Apple. Una red más amplia y activa significa una mayor probabilidad de recuperar dispositivos y accesorios perdidos, algo esencial para que los usuarios confíen plenamente en el ecosistema Android.