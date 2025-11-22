Google se burla del iPhone con un anuncio musical inspirado en Wicked

🎟️ AliExpress Black Friday: ¡Cupones exclusivos de Teknófilo con hasta 70€ de descuento! [ Saber más ]

Google ha vuelto a la carga con un nuevo anuncio de su campaña “BestPhonesForever”, una serie publicitaria que compara de forma humorística los Pixel con los iPhone. En esta ocasión, la compañía ha aprovechado el estreno de Wicked: For Good en cines para lanzar un spot musical protagonizado por dos smartphones… literalmente cantando.

En el vídeo, el iPhone se muestra encantado de tener “un amigo como el Pixel”, al que considera una inspiración. Con un tono completamente teatral, el dispositivo de Apple reconoce que Google suele adelantarse en funciones que después —según insinúa el anuncio— terminan llegando al iPhone.

🎟️ AliExpress Black Friday: ¡Cupones exclusivos de Teknófilo con hasta 70€ de descuento! [ Saber más ]

Un iPhone “admirando” a Pixel: la parodia musical de Google

El anuncio juega con un diálogo exagerado en el que el iPhone elogia al Pixel por ser siempre “el primero en todo”. Mientras los dos teléfonos entonan una versión adaptada de la canción For Good, Google subraya varias funciones que, según la compañía, llegaron antes a Android y después al ecosistema de Apple.

Entre los ejemplos que menciona destacan:

Screening de llamadas para detectar spam o filtrar interlocutores no deseados.

para detectar spam o filtrar interlocutores no deseados. Herramientas para corregir fotos , como borrar objetos o mejorar imágenes.

, como borrar objetos o mejorar imágenes. Un asistente con IA conversacional, algo que Google asegura haber ofrecido antes que Apple.

El tono es completamente satírico, pero busca reforzar la idea de que Pixel lleva ventaja en innovación.

Un anuncio llamativo, pero con poca información técnica

Aunque el spot tiene un enfoque humorístico y claramente pensado para hacerse viral, llama la atención que no destaca ninguna característica concreta del Pixel. Google apuesta una vez más por el entretenimiento puro: ritmo musical, referencias al cine y una dinámica ligera que apela directamente a los fans de la serie.

No obstante, la ausencia de detalles reales o comparativas técnicas puede hacer que el mensaje pierda impacto entre quienes buscan argumentos más sólidos para comprar un Pixel.

Una campaña que ya suma más de 30 anuncios

La serie “BestPhonesForever” se ha convertido en una de las campañas más populares entre la comunidad Pixel desde que comenzó en 2023. A día de hoy, Google ha publicado más de 30 anuncios de este estilo, siempre enfrentando de manera humorística al Pixel y al iPhone.

La fórmula habitual de estos vídeos consiste en:

Comparar funciones exclusivas de Pixel frente al iPhone.

Criticar lo que consideran carencias de Apple, especialmente en IA.

Reforzar la idea de que Google va por delante en innovación.

Este nuevo capítulo mantiene la misma línea, aunque con un giro musical que lo diferencia del resto.