Google sorprende al Pixel 8 con una mejora inesperada en su cámara

Google ha decidido dar una segunda juventud a un antiguo buque insignia con una actualización inesperada que mejora de forma notable el modo panorámico de la serie Pixel 8.

Gracias a esta novedad, los usuarios reciben una experiencia muy similar a la del Pixel 9, recuperando además parte del espíritu de Photo Sphere, una función muy apreciada que había desaparecido de los nuevos modelos a partir de 2023.

Una actualización discreta pero muy relevante

La mejora llega a través de la aplicación Pixel Camera en su versión 10.2, que comenzó a desplegarse a principios de diciembre y ya está disponible en Google Play. Aunque su lanzamiento ha sido silencioso, el impacto es claro para los propietarios del Pixel 8, que ahora cuentan con un modo panorámico más guiado, fácil de usar y capaz de ofrecer resultados más consistentes.

El nuevo sistema se apoya en una interfaz renovada que ayuda paso a paso durante la captura, reduciendo errores habituales como cortes bruscos o uniones irregulares entre imágenes.

Panorámicas con más calidad gracias a HDR+

Este modo panorámico actualizado utiliza todo el potencial del sistema HDR+ del Pixel. En lugar de capturar una sola imagen alargada, el teléfono toma múltiples fotografías individuales de alta calidad que posteriormente se combinan.

Este método permite recopilar mucha más información visual, lo que se traduce en imágenes finales con mayor rango dinámico, mejor nivel de detalle y colores más equilibrados, incluso en escenas complejas con fuertes contrastes de luz.

Interfaz inspirada en photo sphere

Uno de los cambios más llamativos está en la forma de capturar la panorámica. La interfaz recuerda claramente a Photo Sphere, utilizando puntos flotantes que guían al usuario durante el recorrido.

A medida que se alinean estos puntos moviendo el teléfono, aparece una pequeña vista previa sobre el visor que muestra el progreso de la imagen. Esto facilita saber qué parte de la escena ya ha sido capturada y evita solapamientos innecesarios.

Indicador de nivel para evitar errores

Para mejorar todavía más los resultados, el sistema incluye un indicador de nivel que ayuda a mantener el teléfono recto durante la toma. Este detalle es clave para evitar inclinaciones que puedan arruinar la panorámica final con deformaciones o empalmes incorrectos.

Gracias a esta ayuda visual, incluso usuarios con poca experiencia pueden obtener panorámicas mucho más limpias y profesionales.

Captura panorámica en cualquier dirección

Otra de las grandes ventajas de esta actualización es la libertad de movimiento. Desde el icono de ajustes, el usuario puede elegir la dirección de captura cuando el teléfono está en horizontal: izquierda, derecha, arriba o abajo.

Esta flexibilidad permite adaptarse mejor a cada escena, ya sea un paisaje amplio, un rascacielos, una fachada interior o una vista vertical especialmente alta.

Integración avanzada con Night Sight

La combinación del modo panorámico con Night Sight es uno de los aspectos más interesantes de esta actualización. Desde el propio modo panorámico se puede configurar Night Sight en tres estados: desactivado, automático o siempre activo.

Esto abre la puerta a capturar panorámicas en condiciones de poca luz, algo especialmente útil para fotografiar skylines urbanos de noche, cielos estrellados o interiores con iluminación limitada, manteniendo un buen nivel de detalle y reduciendo el ruido.

Una excusa perfecta para redescubrir el modo panorámico

Para muchos usuarios, el modo panorámico había quedado en segundo plano frente a otras funciones de la cámara. Sin embargo, esta actualización lo convierte de nuevo en una herramienta atractiva, potente y fácil de usar.

Si tienes un Pixel 8 y hacía tiempo que no utilizabas las panorámicas, esta mejora es una razón más que suficiente para volver a probarlas y sacar partido a todo el potencial fotográfico del dispositivo.