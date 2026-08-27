Samsung Galaxy S26 FE ya es oficial: cámara 3x, One UI 9 y siete años de actualizaciones

Samsung ha presentado oficialmente el Galaxy S26 FE, la nueva puerta de entrada a su familia de gama alta. El teléfono conserva algunos de los ingredientes más reconocibles de la serie Galaxy S26, pero los reúne en un modelo pensado para quienes priorizan la pantalla, las cámaras, la autonomía y una larga vida útil por encima de otros extras más exclusivos.

La gran novedad de esta generación no se limita al hardware. El Galaxy S26 FE es el primer integrante de la serie Galaxy S26 que sale de fábrica con Android 17 y One UI 9, acompañado por nuevas herramientas de Galaxy AI, siete años de soporte, una batería de 4.900 mAh y un sistema fotográfico con teleobjetivo. Llegará a mercados seleccionados el 4 de septiembre, aunque Samsung todavía no ha comunicado su precio para España.

Una cámara que quiere facilitar tanto la captura como la edición

Samsung mantiene una configuración de tres cámaras traseras encabezada por un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica. A este se suman un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP, también estabilizado, que ofrece zoom óptico 3x y ampliación digital de hasta 30x. No es la configuración más ambiciosa de la familia S26, pero resulta versátil para viajes, retratos y escenas cotidianas.

La cámara frontal sube el listón con un sensor de 12 MP y un campo de visión de 85 grados. Ese encuadre algo más amplio debería facilitar los selfis de grupo y las videollamadas en las que interesa mostrar más del entorno. Para escenas con poca luz, Nightography combina el hardware con el procesamiento de Samsung para recuperar luminosidad y detalle sin obligar al usuario a realizar ajustes manuales.

Una de las incorporaciones más curiosas es My FanCam, una función estrenada en los plegables recientes de Samsung. El usuario puede seleccionar a una persona y el sistema la sigue durante la grabación, reajustando automáticamente el encuadre para mantenerla centrada. La propuesta resulta especialmente práctica en conciertos, actuaciones, eventos deportivos o vídeos destinados a redes sociales.

En vídeo también aparece Super Steady con Horizontal Lock, que intenta mantener el horizonte nivelado mientras el usuario camina o graba una actividad en movimiento. Es una ayuda útil para conseguir secuencias más estables sin recurrir a un gimbal, aunque el resultado final dependerá de factores como la luz disponible, la resolución elegida y la intensidad de los movimientos.

La inteligencia artificial también entra en la galería

Las herramientas creativas no terminan al pulsar el disparador. Photo Assist admite instrucciones escritas en lenguaje natural para transformar una escena diurna en nocturna, incorporar nuevos elementos o reconstruir zonas ausentes de una imagen. El usuario puede revisar los cambios paso a paso, corregirlos y deshacerlos si la interpretación de la IA no coincide con lo que tenía en mente.

Samsung también integra Gemini Omni para crear y editar clips a partir de las fotografías y los vídeos almacenados en la galería. La idea es reducir el trabajo necesario para reunir recuerdos, ordenarlos y convertirlos en una pieza preparada para compartir, algo que normalmente exigiría aprender a manejar un editor de vídeo independiente.

Estas funciones colocan al Galaxy S26 FE en una posición interesante frente a su predecesor. El Galaxy S25 FE ya apostaba con fuerza por la edición asistida por IA, pero el nuevo modelo amplía ese planteamiento con instrucciones más flexibles y una mayor integración entre la cámara, la galería y los servicios de Google.

Como ocurre con muchas herramientas generativas, conviene distinguir entre las tareas que se procesan en el propio teléfono y aquellas que necesitan conexión o servicios en la nube. La disponibilidad, el inicio de sesión y las condiciones de uso pueden variar según el país, el idioma o la aplicación, de modo que no todas las posibilidades tienen por qué funcionar igual en todos los mercados desde el primer día.

One UI 9 busca anticiparse a lo que necesita el usuario

El Galaxy S26 FE llega con Android 17 y One UI 9 instalados de fábrica. Esta versión de la interfaz refuerza la apuesta de Samsung por una IA contextual, capaz de aprovechar la hora, las rutinas y la información disponible para presentar datos relevantes antes de que el usuario tenga que buscarlos. Puedes conocer mejor la evolución del software en nuestro artículo sobre las novedades de One UI 9.

Now Brief incorpora tarjetas configurables con datos como la previsión meteorológica o la información de bienestar. La novedad está en que el usuario puede crear sus propias tarjetas mediante una instrucción, lo que debería permitir adaptar el resumen diario a prioridades concretas sin depender únicamente de las opciones prediseñadas por Samsung.

Por su parte, Now Nudge amplía su compatibilidad con determinadas aplicaciones y notificaciones de terceros. Su objetivo es detectar información que puede convertirse en una acción y mostrar una sugerencia en el momento oportuno. En lugar de limitarse a enseñar una alerta, el sistema pretende ayudar a completar la tarea relacionada con ella, siempre que la aplicación sea compatible.

Rodea para buscar con Google también evoluciona y puede identificar varios elementos dentro de una misma imagen. Así, sería posible consultar a la vez distintos productos, lugares u objetos que aparecen en pantalla sin repetir el proceso para cada uno. El conjunto sigue la misma dirección que vimos en la familia Galaxy S26: una IA menos aislada y más integrada en las acciones habituales del teléfono.

Pantalla grande, batería de 4.900 mAh y carga a 45 W

La parte frontal está dominada por un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución FHD+, un brillo máximo anunciado de 1.900 nits y una tasa de refresco que alterna entre 60 y 120 Hz. No parece tratarse de un panel LTPO con variación más granular, pero los 120 Hz deberían aportar fluidez al desplazarse por la interfaz, jugar o navegar por páginas web.

Samsung ha instalado una batería típica de 4.900 mAh, cuya capacidad nominal mínima es de 4.755 mAh. La autonomía real dependerá, como siempre, de la cobertura, el brillo, las aplicaciones y el patrón de uso. Aun así, la combinación con el Exynos 2500 de 3 nm debería permitir que el teléfono afronte una jornada completa en condiciones razonables, a falta de comprobarlo en una prueba independiente.

La carga por cable alcanza los 45 W y promete recuperar hasta el 69 % en unos 30 minutos con un adaptador compatible, que se vende por separado. También dispone de carga inalámbrica rápida de 15 W y Wireless PowerShare, con la que es posible compartir energía con auriculares, relojes y teléfonos compatibles con el estándar Qi.

Todo ello se integra en un cuerpo de 161,6 × 76,9 × 7,4 mm y 193 gramos. El grosor de 7,4 mm es especialmente llamativo para un móvil con esta batería, aunque no estamos ante un dispositivo compacto. La certificación IP68 añade resistencia al polvo y a inmersiones en agua dulce de hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos bajo condiciones de laboratorio, pero no convierte el teléfono en un equipo pensado para piscinas o agua salada.

Siete años de soporte y una ficha técnica muy equilibrada

El procesador elegido es el Exynos 2500 fabricado en 3 nm, acompañado por 8 GB de RAM. Samsung ofrecerá configuraciones de 128, 256 y 512 GB de almacenamiento, aunque la disponibilidad de cada variante puede cambiar según el mercado. En conectividad encontramos 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct y Bluetooth 5.4.

El cambio desde otro móvil también quiere ser más sencillo. La versión renovada de Smart Switch permite iniciar una transferencia inalámbrica escaneando un código QR, tanto desde Android como desde iOS y sin instalar aplicaciones adicionales. El proceso contempla contraseñas, passkeys, historial de llamadas, ajustes de accesibilidad y datos de la eSIM, aunque ciertos elementos pueden depender del dispositivo de origen y del operador.

Otro argumento importante es el soporte: Samsung promete siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de parches de seguridad. A esto se suma Samsung Care+, cuya contratación y gestión se centralizan ahora en un nuevo apartado de garantía y cuidado dentro de One UI 9. La cobertura concreta y su precio variarán en función del país y del plan elegido.

Los compradores recibirán además seis meses gratuitos de Google AI Pro con 5 TB de almacenamiento en la nube. Samsung valora el servicio en 19,99 dólares mensuales (aproximadamente 17 €), aunque habrá que consultar las condiciones de la promoción y qué ocurre al terminar el periodo incluido para evitar una renovación no deseada.

Característica Samsung Galaxy S26 FE Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, FHD+, 60/120 Hz, hasta 1.900 nits Procesador Exynos 2500 de 3 nm Memoria 8 GB de RAM Almacenamiento 128, 256 o 512 GB Cámara principal 50 MP, f/1,8, OIS, campo de visión de 84° Ultra gran angular 12 MP, f/2,2, campo de visión de 123° Teleobjetivo 8 MP, f/2,4, OIS, zoom óptico 3x y digital hasta 30x Cámara frontal 12 MP, f/2,2, campo de visión de 85° Batería 4.900 mAh (capacidad típica) Carga 45 W por cable, 15 W inalámbrica y Wireless PowerShare Dimensiones y peso 161,6 × 76,9 × 7,4 mm; 193 gramos Software Android 17 con One UI 9 Conectividad 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct y Bluetooth 5.4 Resistencia IP68 Colores Blueberry, Graphite y Pistachio

Disponibilidad del Samsung Galaxy S26 FE

El Samsung Galaxy S26 FE se pondrá a la venta el 4 de septiembre en mercados seleccionados. Los acabados anunciados son Blueberry, Graphite y Pistachio, aunque tanto los colores como las capacidades de almacenamiento disponibles podrían variar en función del país, el operador y el canal de venta.

Samsung no ha detallado en el anuncio el precio oficial para España, un dato decisivo para valorar la propuesta. La familia FE suele tener que competir no solo con otros móviles de gama media-alta, sino también con los modelos Galaxy S de tamaño compacto cuando estos empiezan a recibir descuentos varios meses después de su lanzamiento.

Sobre el papel, el nuevo modelo reúne una combinación coherente: pantalla AMOLED de 120 Hz, teleobjetivo 3x, batería amplia, carga inalámbrica y siete años de soporte. No busca superar al Galaxy S26 Ultra —puedes leer nuestro análisis del Galaxy S26 Ultra—, sino acercar buena parte de la experiencia de la serie a un precio previsiblemente inferior.

La decisión final dependerá de cuánto cueste y de cómo rinda el Exynos 2500 en autonomía, temperatura y potencia sostenida. Si Samsung acierta con el precio, el Galaxy S26 FE puede convertirse en uno de los Android más completos de su segmento; si se aproxima demasiado al Galaxy S26, las ofertas del modelo superior podrían restarle atractivo.