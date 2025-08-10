GPT-5 no sitúa las regiones de España ni recuerda los Presidentes de Gobierno

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

OpenAI presentó GPT-5 como su modelo estrella, con mejor razonamiento y respuestas más precisas.

Sin embargo, en pruebas prácticas al pedirle infografías (mapas y líneas de tiempo con nombres y fechas), el sistema ofreció resultados propios de “otro universo”: etiquetas inventadas, nombres mal escritos y fechas desordenadas. La paradoja es clara: acierta en texto, pero patina al dibujar texto dentro de imágenes.

Qué prometía GPT-5 y dónde tropieza

El discurso de lanzamiento situó a GPT-5 como un salto frente a sus predecesores, con titulares que hablan de “hasta un 80% menos de alucinaciones”. En la práctica, el modelo es competente redactando listados correctos de estados, países o presidentes; el problema aparece cuando debe renderizar texto en imágenes (mapas rotulados, cronologías con nombres y fechas, etc.).

Mapa de España: nombres inventados y mal colocados

Ante la petición de “un mapa de España con cada región rotulada», el dibujo de GPT-5 respetó formas y proporciones, pero falló en casi todos los nombres. Ejemplos:

Castilla y León pasó a ser “Castille y León”

Madrid pasó a ocupar tanto Madrid como Extremadura

Aragón pasó a estar en Cataluña

Presidentes del Gobierno de España: Algunos aciertos

La cronología de presidentes del gobierno tampoco ha sido muy acertada, con años fuera de orden y fotografías con parecidos poco razonables, como la de Mariano Rajoy, o inexistentes, como la de José Luis Rodríguez Zapatero.

Al pedirle que dibuje a todos los Presidentes del Gobierno juntos, añade personas que nada tienen que ver y parece omitir otras (o están muy mal representadas).

En texto, sí acierta

Cuando se le pidió listados en texto de las regiones de España, GPT-5 respondió sin fallos.

España está dividida en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. La lista completa es: Comunidades autónomas Andalucía Aragón Asturias (Principado de Asturias) Islas Baleares (Illes Balears) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña (Catalunya) Comunidad Valenciana (Comunitat Valenciana) Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de Madrid) Murcia (Región de Murcia) Navarra (Comunidad Foral de Navarra) País Vasco (Euskadi) La Rioja Ciudades autónomas Ceuta Melilla

También listó presidentes de España correctamente, aunque con algunos errores en las fechas:

Aquí tienes la cronología de los presidentes del Gobierno de España desde la llegada de la democracia (1977) hasta hoy, con sus periodos en el cargo: 1. Adolfo Suárez – Unión de Centro Democrático (UCD) 5 de julio de 1976 – 29 de enero de 1981 2. Leopoldo Calvo-Sotelo – Unión de Centro Democrático (UCD) 25 de febrero de 1981 – 1 de diciembre de 1982 3. Felipe González – Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 1 de diciembre de 1982 – 5 de mayo de 1996 4. José María Aznar – Partido Popular (PP) 5 de mayo de 1996 – 17 de abril de 2004 5. José Luis Rodríguez Zapatero – Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 17 de abril de 2004 – 21 de diciembre de 2011 6. Mariano Rajoy – Partido Popular (PP) 21 de diciembre de 2011 – 2 de junio de 2018 7. Pedro Sánchez – Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 2 de junio de 2018 – presente

Qué dice OpenAI sobre el problema

GPT-5 usa Image Gen 4o y mejora la renderización de texto frente a modelos anteriores, pero admiten distorsiones. No ofrece explicación adicional sobre por qué suceden.

Los generadores de imágenes suelen entrenarse con difusión: convierten imágenes en ruido y aprenden a reconstruirlas. Dibujar texto nítido y exacto en ese proceso ha sido históricamente problemático: durante años, los modelos producían glifos tipo “jeroglíficos”. Colocar topónimos precisos sobre formas geográficas agrega otra capa de complejidad (alineación espacial + ortografía perfecta).