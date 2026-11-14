Italia multa a Facebook con 805 millones de euros por el acceso a las fotos de Android
Italia ha multado a Meta con 805 millones de euros por cómo Facebook accedía a las fotos y los vídeos guardados en teléfonos Android. La autoridad italiana de protección de datos concluye que la aplicación no explicaba adecuadamente para qué quería consultar la galería ni pedía un consentimiento específico para una de sus funciones.
La diferencia se entiende con un ejemplo: elegir una foto para subirla es una acción concreta. Otra cosa es permitir que Facebook consulte el carrete mientras navegas para recomendarte qué publicar. El regulador italiano considera que ese segundo uso necesita su propia autorización.
El permiso de Android no explicaba qué iba a hacer Facebook
El expediente se centra en una función disponible desde 2023 que sugiere fotos o vídeos de la galería mientras el usuario recorre Facebook. La investigación comenzó en julio de 2025, tras una alerta de una asociación de consumidores de Bolzano, y el regulador examinó técnicamente cómo funcionaba la app.
Según la autoridad, Facebook utilizaba un mismo permiso de Android para varios usos. Antes de solicitarlo, mostraba un mensaje genérico sobre la activación de otras funciones, sin aclarar que la app también accedería a la galería para sugerir publicaciones. Las sugerencias, además, estaban activadas por defecto.
Cuando el usuario concedía acceso completo, la aplicación podía leer todo el archivo de imágenes, vídeos y sus metadatos, normalmente de forma persistente. El regulador señala que ni el usuario ni la propia autoridad podían comprobar qué elementos se utilizaban en la práctica. Poder acceder a todo el carrete no demuestra que se utilizaran todos sus archivos.
La sanción se apoya en el artículo 122 del código italiano de privacidad, que incorpora la directiva europea ePrivacy. Según la autoridad, para evaluar este acceso no era necesario demostrar que los archivos salieran del móvil o que hubiera un daño. Meta cuestionó la competencia del regulador italiano en favor del irlandés, pero el Garante rechazó esa objeción: la directiva no prevé el mecanismo de ventanilla única aplicable en otros expedientes europeos de privacidad.
Qué tendrá que cambiar Meta y qué queda fuera de la multa
Meta dispone de 60 días para dejar las sugerencias desactivadas por defecto, incluso para quienes ya dieron acceso a su galería. Si alguien quiere activarlas, Facebook tendrá que pedir permiso por separado y explicar para qué consultará las fotos y cómo desactivar la función. Si vence el plazo sin que se hayan aplicado los cambios, la función no podrá activarse para usuarios sin consentimiento válido.
La compañía deberá informar al Garante en 30 días de las iniciativas que ha puesto en marcha y en 90 días de las medidas adoptadas. Para calcular la multa, el regulador tuvo en cuenta el alcance estimado, de unos 20 millones de usuarios de Android en Italia, la duración de la práctica, un precedente de 2019 y la colaboración que consideró insuficiente. Valoró como atenuante los cambios que introdujo Meta, aunque los juzgó tardíos y limitados a quienes actualizan la aplicación. La multa equivale, según el Garante, a cerca del 0,47 % de la facturación mundial del grupo.
La resolución no determina si esas fotos se usaron para entrenar inteligencia artificial. Meta niega ese uso y el regulador aclara que no era objeto del expediente. También deja abierta la posibilidad de examinar por separado la función de procesamiento de imágenes de la galería en la nube, que distingue de las sugerencias investigadas en este caso.
La resolución se refiere a Facebook para Android en Italia. Si usas Facebook en España y quieres limitar lo que ve la app, puedes revisar su acceso a fotos y vídeos en los ajustes de permisos de Android. Las opciones varían según la versión del sistema: en los móviles que permiten conceder acceso solo a imágenes seleccionadas, puedes elegir qué archivos quedan al alcance de la aplicación.