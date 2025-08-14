¿Habrá anuncios en ChatGPT? Las últimas noticias son inquietantes

☀️ ¡Chollazos! La tecnología más rebajada del verano: smartwatches, móviles y accesorios [ Saber más ]

OpenAI estudia fórmulas para diversificar su negocio y una de las opciones que baraja es introducir anuncios en ChatGPT.

En una entrevista en Decoder, Nick Turley (responsable de ChatGPT) evitó descartarlo “de forma categórica”, aunque subrayó que, de producirse, tendría que hacerse de manera “muy reflexiva y cuidada” para no romper la experiencia.

Publicidades y productos: no todo tiene que ser igual

Turley matiza que OpenAI planea seguir creando más productos, cada uno con “dimensiones” distintas. Eso abre la puerta a que ChatGPT quizá no sea “un producto con anuncios”, por su vocación de alinearse con los objetivos del usuario, mientras que otros servicios sí podrían explorar modelos con publicidad. La palabra clave de Turley es “opcionalidad”.

OpenAI defiende que el modelo de suscripción funciona y crece rápido. Según Bloomberg (marzo), la compañía espera 12.700 millones de dólares en ingresos este año por suscripciones, más del triple que los 3.700 millones estimados en 2024. Aun así, la empresa quema más efectivo del que ingresa y no prevé ser flujo de caja positivo hasta 2029.

Base de usuarios: gran embudo para ofertas de pago

Turley afirma que ChatGPT acaba de superar los 700 millones de usuarios totales, de los cuales 20 millones serían suscriptores de pago (cifra actualizada por última vez en abril). Para OpenAI, que la mayoría use la versión gratuita no es un problema, sino un embudo para construir ofertas diferenciadas para quienes estén dispuestos a pagar.

El CEO Sam Altman ha mostrado sensaciones encontradas. En una charla en Harvard Business School calificó la mezcla de anuncios + IA como “singularmente inquietante” y un “último recurso” para ChatGPT. Sin embargo, en el primer episodio del pódcast de OpenAI en junio reconoció que “no está totalmente en contra”.

Competencia directa: xAI quiere anuncios en grok

Mientras OpenAI debate, xAI (la compañía de Elon Musk) planea integrar publicidad en las respuestas de Grok. Este contexto presiona a OpenAI para definir su propia estrategia de monetización sin sacrificar la confianza del usuario.

Otra vía en estudio es capturar una comisión cuando el usuario compra productos tras una recomendación de ChatGPT. Turley confirma que es “algo que exploramos activamente con algunos comercios” y que el proyecto se denomina “Commerce in ChatGPT”.

OpenAI recalca que los ingresos por afiliación no deben influir en qué productos recomienda ChatGPT. Según Turley, los demos internos dejan claro que la “magia” del servicio reside en elegir de forma independiente lo mejor para el usuario, y eso es irrenunciable.