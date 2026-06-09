He probado las nuevas funciones de edición con IA de iOS 27: Reencuadrar, Limpiar y Extender

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Apple ha aprovechado iOS 27 para dar un importante impulso a la aplicación Fotos con nuevas herramientas de edición impulsadas por inteligencia artificial. Aunque la compañía lleva años incorporando mejoras fotográficas basadas en aprendizaje automático, esta vez el salto es mucho más evidente, ya que algunas de las nuevas funciones son capaces de modificar una imagen de formas que hasta hace poco requerían aplicaciones especializadas.

Durante los últimos días he estado probando tres de las novedades más interesantes: Reencuadrar, Limpiar y Extender. Para ello he utilizado fotografías reales y he analizado tanto los resultados obtenidos como las limitaciones que todavía presentan estas herramientas.

Reencuadrar: la IA corrige el encuadre y la perspectiva

La función Reencuadrar está pensada para solucionar uno de los problemas más habituales al tomar una fotografía: un encuadre mejorable o una perspectiva poco favorecedora.

En el ejemplo que he utilizado, la fotografía original mostraba a una persona en un centro comercial con un encuadre de arriba a abajo. Al activar la función, he podido corregir la perspectiva para que se vea como si la cámara estuviera situada algo más abajo.

El resultado es bastante llamativo. La IA reconstruye partes del entorno que originalmente no estaban presentes en la fotografía, ampliando el área visible y proporcionando más espacio alrededor del sujeto. Ahora bien, se aprecia que los ojos ya no están mirando a la cámara.

En el segundo ejemplo, el problema era el contrario, ya que la persona que tomó la foto se agachó, dando lugar a una perspectiva extraña. Con la función Reencuadrar, he podido recolocar la cámara más arriba.

Por último, tenemos otro ejemplo donde la fotografía se tomo desde el suelo y, con esta función, es posible elevar ligeramente la perspectiva.

Extender: más allá de los límites originales de la fotografía

Otra de las novedades más espectaculares es Extender, una función que recuerda a las herramientas de «Generative Fill» que hemos visto en aplicaciones profesionales.

Su objetivo consiste en ampliar una fotografía más allá de sus límites originales, generando automáticamente nuevas áreas de imagen que nunca existieron. En la práctica, permite transformar una fotografía demasiado ajustada en una imagen con mucho más aire alrededor del sujeto.

En la prueba realizada con un retrato con la cabeza cortada frente a un muro decorado con flores, la herramienta generó nuevas zonas en la parte superior e inferior de la fotografía. El sistema reconstruyó la decoración floral, la iluminación ambiental y los colores predominantes de la escena con bastante coherencia.

El resultado final mantiene una continuidad visual muy convincente. La mayoría de usuarios probablemente no identificarían a simple vista qué partes pertenecen a la imagen original y cuáles han sido creadas por la IA.

Limpiar: eliminar personas y objetos nunca había sido tan fácil

La tercera gran novedad es Limpiar, una función diseñada para eliminar elementos no deseados de una fotografía.

Apple no ha inventado el concepto, ya que esta herramienta ya existía en iOS 26 y herramientas similares existen desde hace tiempo en dispositivos Android y aplicaciones de edición profesional, pero sí ha conseguido mejorar su funcionamiento.

Para ponerla a prueba utilicé una imagen en la que aparecía una persona caminando por el lateral izquierdo de la escena. Tras seleccionar el sujeto, la IA identificó automáticamente la zona a eliminar y reconstruyó el fondo.

El resultado es bueno. El sistema consiguió reemplazar la figura de la personapor elementos coherentes con el entorno, incluyendo vegetación, reflejos y parte de la decoración del establecimiento situado detrás. Desde una distancia normal de visualización, la eliminación resulta prácticamente imperceptible.

Este otro ejemplo el algo más complicado, ya que el fondo no es tan sencillo de regenerar. De nuevo, el teléfono hace un buen trabajo.

A continuación, podemos ver cómo compara el trabajo que hace la función Limpiar en iOS 27 frente a la versión actual de esta función en iOS 26. La mejora es notable a la hora de generar nuevo contenido.

Conclusiones

Las nuevas funciones Reencuadrar, Extender y Limpiar convierten a Fotos en una herramienta mucho más potente de lo que era hasta ahora. Apple ha conseguido acercar capacidades de edición avanzadas a usuarios que probablemente nunca utilizarían aplicaciones profesionales.

De las tres novedades, Extender es probablemente la más espectacular visualmente, ya que permite generar contenido completamente nuevo y transformar radicalmente una fotografía. Reencuadrar destaca por su utilidad práctica para mejorar composiciones deficientes, mientras que Limpiar se convierte en una herramienta mejorada para eliminar distracciones de forma rápida.

Y lo mejor de todo es que estas funciones están integradas directamente en iOS 27, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales ni pagar suscripciones extra para acceder a ellas.