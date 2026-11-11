La cámara de tu móvil podría captar 2,5 veces más luz cambiando una capa del sensor

Para mejorar las fotos nocturnas, los fabricantes de móviles suelen recurrir a sensores más grandes o a un modo noche que combina varias tomas. Metalenz quiere recuperar parte de la luz que se pierde antes de llegar al sensor. La compañía ha comprado PxE Holographic Imaging, que desarrolla una capa óptica capaz de sustituir el filtro que da color a la mayoría de las cámaras digitales.

La tecnología se llama HoloCoder. Metalenz asegura que puede hacer llegar hasta 2,5 veces más luz al sensor que con un filtro Bayer convencional. También permitiría captar color y profundidad en la misma toma. Por ahora, la cifra procede del fabricante y no de pruebas con un teléfono a la venta.

El problema del filtro Bayer: para captar el color, descarta luz

El sensor mide cuánta luz recibe, pero sus fotodiodos no identifican por sí solos el color. Una forma de resolverlo es colocar encima una cuadrícula de filtros rojos, verdes y azules. Cada fotodiodo mide la parte del espectro que deja pasar su filtro y el procesador reconstruye el resto de la información de color a partir de las muestras vecinas.

El coste de ese sistema se nota cuando hay poca luz. Bajo un filtro rojo, por ejemplo, gran parte de la luz verde y azul queda fuera de esa medición. Metalenz estima que un filtro Bayer absorbe alrededor del 60 % de la luz incidente. Es la referencia que usa la empresa para comparar su propuesta, no una cifra idéntica para todos los sensores.

HoloCoder cambia la forma de separar la información. En lugar de usar filtros que absorben luz, emplea una capa microscópica que la desvía mediante difracción. El patrón que llega al sensor permite reconstruir el color y extraer información sobre la distancia de los objetos.

La diferencia práctica es que el móvil empezaría con una señal más aprovechable antes de aplicar el modo noche o la reducción de ruido. Metalenz habla de más luz que llega al sensor; eso no implica que cada píxel reciba 2,5 veces más luz ni que la foto final salga 2,5 veces más luminosa.

Qué podría mejorar en fotos nocturnas, vídeo y retratos

Con más señal para una misma exposición, hay margen para reducir el ruido en las zonas oscuras. Un fabricante también podría usar parte de esa ganancia para acortar la exposición, algo útil si intentas fotografiar a un niño o a una mascota que se mueve en una habitación con poca luz. La decisión estaría en cómo aprovechar esa luz adicional.

El vídeo es otro caso interesante. Un móvil puede combinar varias tomas para una foto nocturna, pero al grabar tiene que generar fotogramas de forma continua. Una señal más limpia desde el sensor podría ayudar en escenas oscuras o a conservar detalle en las sombras de una escena a contraluz. El resultado dependería de la saturación del sensor, la óptica y el procesado.

La otra promesa es captar color y profundidad con una sola cámara y en la misma exposición. En modo retrato, disponer de una medida de profundidad alineada con la imagen podría ayudar a separar al sujeto del fondo, sobre todo en los bordes difíciles. Habría que probarlo con pelo, objetos finos y poca luz para saber cuánto mejora.

Esto tampoco convierte una sola cámara en sustituta de todas las demás. Medir la distancia al sujeto no da el encuadre ni el alcance de un teleobjetivo como el que probamos en el análisis del vivo X500 Pro Max. La posible simplificación afecta a ciertas tareas de medición de profundidad, no a las distintas focales del móvil.

Cuándo podría llegar HoloCoder a los móviles

Metalenz ya fabrica componentes ópticos con microestructuras y dice haber distribuido más de 300 millones de ópticas de metasuperficie para dispositivos de consumo. Esa experiencia le da una vía para llevar el invento de PxE a producción, aunque HoloCoder usa un elemento difractivo y no es el mismo componente que la compañía ya comercializa.

Por ahora, la tecnología de PxE y el trabajo de Metalenz con luz polarizada seguirán caminos separados. A más largo plazo, la compañía contempla reunir color, profundidad y polarización en un solo sensor. Son capacidades distintas: la profundidad ayuda a medir distancias y la polarización puede aportar información sobre superficies y materiales.

Metalenz también ve aplicaciones en robótica, drones y automoción. WIRED recoge una cautela del investigador Arka Majumdar: un coche tiene más espacio para montar cámaras estéreo o lidar, y captar mejor la escena no resuelve por sí solo el coste de procesar los datos y tomar decisiones. La ventaja de ahorrar espacio resulta más fácil de ver en un móvil.

El vídeo compara la imagen de una calle con el mapa de profundidad de la misma escena. Demostración de Metalenz

Rob Devlin, cofundador de Metalenz, dijo a WIRED que espera ver HoloCoder en electrónica de consumo a finales de 2027 o principios de 2028. Es una previsión, sin un móvil confirmado. La prueba que falta es comparar dos cámaras equivalentes en escenas reales y comprobar si la luz adicional se convierte en menos ruido, menos desenfoque o mejor vídeo.