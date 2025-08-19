HONOR entra en el Libro Guinness de los Récords con el Magic V5 plegable

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

HONOR Magic V5 ha entrado oficialmente en el Libro Guinness de los Récords tras levantar el peso más pesado jamás sostenido por un smartphone plegable suspendido: 104 kilogramos (equivalente a 229,2 libras).

El hito, certificado el 1 de agosto de 2025 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, pone el foco en la durabilidad de un dispositivo que, además de ultradelgado, presume de una ingeniería de bisagra sin precedentes.

Un reconocimiento oficial con sello Guinness

La homologación del récord estuvo a cargo de Emma Brain, árbitro oficial de Guinness World Records, quien confirmó que HONOR International FZCO (EAU) superó la marca en un ensayo controlado. La categoría reconoce la capacidad de un móvil plegable suspendido para elevar y sostener un objeto de gran masa sin comprometer su integridad estructural.

El registro no es un simple número llamativo. Sirve como prueba de resistencia frente a una de las dudas históricas de los plegables: la fiabilidad de la bisagra. Al soportar 104 kg en suspensión, el Magic V5 exhibe una robustez real en un escenario de estrés que va mucho más allá del uso cotidiano.

La visión de Honor: delgadez sí, pero con fiabilidad

Según la compañía, este resultado es el fruto de años de I+D enfocados a crear un plegable que no sacrifique resistencia por ofrecer un perfil fino. Como subrayó el equipo directivo regional, la meta era combinar un dispositivo más inteligente y delgado con una estructura confiable para ampliar las posibilidades de la tecnología plegable.

La clave del logro es la HONOR Super Steel Hinge, una bisagra de acero ultrarresistente con nivel de protección tipo blindaje. Su diseño compacto reduce volumen, maximiza la durabilidad y marca un salto técnico en el sector. Esta bisagra está diseñada para resistir 500.000 pliegues y mantener la capacidad de elevar más de 100 kg cuando el teléfono sostiene de forma vertical un objeto colgante en condiciones controladas.

Materiales y cifras que importan

La segunda generación del acero super resistente HONOR alcanza una resistencia a la tracción de 2.300 MPa, una mejora notable frente a generaciones previas. En la práctica, esto se traduce en una bisagra menos propensa a deformaciones y con mayor tolerancia a esfuerzos repetidos, justo donde los plegables suelen envejecer peor.

Para obtener el récord Guinness, el teléfono se sometió a una prueba de suspensión vertical en la que actuó como punto de anclaje de un peso creciente hasta alcanzar los 104 kg. El procedimiento siguió protocolos de verificación del organismo internacional para garantizar repetibilidad y seguridad del ensayo.

Diseño sin renuncias: fino y ligero pese a su fortaleza

El mérito es mayor si consideramos el formato: el Magic V5 mantiene un grosor de 8,8 mm cuando está plegado y un peso de 217 g. Es decir, no hay que elegir entre elegancia y resistencia: el dispositivo demuestra que ambos objetivos pueden convivir en un mismo chasis.

La fiabilidad de la bisagra ha sido el principal freno a la adopción masiva de plegables. Con este récord, HONOR envía un mensaje claro al consumidor: es posible disponer de un plegable ultradelgado, ligero y duradero. De paso, eleva el listón del sector al establecer nuevos estándares de resistencia.