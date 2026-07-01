El Galaxy Z Fold8 se deja ver en nuevos teasers con una pista muy clara

Samsung ha empezado a calentar motores de cara a su próxima gran generación de plegables, y todo apunta a que este año podría haber una sorpresa importante: un Galaxy Z Fold con formato más ancho de lo habitual.

Tras meses de filtraciones, rumores y renders no oficiales, la compañía ha publicado varios vídeos teaser en sus canales sociales que parecen anticipar un cambio de diseño en su familia plegable. Samsung no menciona todavía el nombre del dispositivo, pero los mensajes elegidos dejan poco margen a la imaginación.

Frases como “A New Shape” y “A Bold Stroke” acompañan a una serie de piezas visuales que insisten en una idea clara: el próximo plegable tipo libro de Samsung podría abandonar parte del formato estrecho que ha caracterizado a los Galaxy Z Fold durante años.

Samsung empieza a insinuar un Galaxy Z Fold más ancho

Los nuevos teasers no muestran el teléfono de forma directa, así que todavía no podemos hablar de una presentación oficial del Galaxy Z Fold8 como tal. Sin embargo, el enfoque de la campaña apunta claramente a un dispositivo con un diseño diferente.

Samsung ha compartido seis vídeos breves en redes sociales en los que juega con siluetas, formas y mensajes visuales. En todos ellos parece haber una referencia al concepto de anchura, algo que encaja con los rumores que llevan tiempo hablando de un Galaxy Z Fold8 con una relación de aspecto más amplia.

Esto sería un cambio importante para la gama. Los Galaxy Z Fold tradicionales han apostado durante años por una pantalla externa estrecha y alargada, una decisión que los hacía cómodos para sujetarlos con una mano, pero no siempre tan prácticos como un móvil convencional cuando estaban cerrados.

Un modelo más ancho podría solucionar una de las críticas más repetidas a los plegables de Samsung: que la pantalla exterior se siente menos natural que la de otros smartphones.

“A New Shape” y “A Bold Stroke”: pistas muy calculadas

Samsung no suele dejar nada al azar en sus campañas previas a un gran lanzamiento. Por eso, las frases elegidas para estos teasers resultan especialmente interesantes.

“A New Shape” sugiere literalmente una nueva forma, mientras que “A Bold Stroke” parece reforzar la idea de un trazo más contundente o una línea de diseño más atrevida. No es una confirmación técnica, pero sí una forma bastante evidente de preparar el terreno para un rediseño.

La compañía también habría reiniciado o limpiado parte de su presencia en Instagram antes de activar esta campaña, una estrategia que busca generar conversación y misterio antes de un anuncio importante.

Por ahora, Samsung sigue sin enseñar el dispositivo completo. Esto permite mantener la expectación, pero también encaja con una presentación escalonada en la que primero se plantea el concepto y, más adelante, se revela el producto final.

El Galaxy Z Fold8 podría llegar con una variante más ambiciosa

Las filtraciones de los últimos meses apuntan a que Samsung podría presentar más de un plegable tipo libro este año. Además del Galaxy Z Fold8, también se ha hablado de un posible Galaxy Z Fold8 Ultra o de una variante con formato más ancho.

Aquí conviene ser prudentes, porque el nombre comercial definitivo todavía no está confirmado. Algunas fuentes se han referido a este modelo como Galaxy Z Fold8 Wide, mientras que otras apuntan a que Samsung podría reorganizar su catálogo y reservar el apellido Ultra para la versión más avanzada.

Lo que sí parece claro es que Samsung estaría explorando una alternativa al diseño clásico del Fold. Un dispositivo más ancho al estar cerrado permitiría escribir, navegar, consultar redes sociales o responder mensajes con una experiencia más parecida a la de un teléfono normal.

Al desplegarlo, el resultado también podría acercarse más a una pequeña tablet, especialmente si la pantalla interna adopta una proporción menos alargada y más cómoda para leer, editar documentos o usar varias aplicaciones a la vez.

Un movimiento importante frente a la competencia

El mercado de los plegables ha cambiado mucho desde que Samsung empezó a liderar esta categoría. Durante años, la compañía tuvo bastante margen para experimentar casi en solitario, pero ahora la competencia es mucho más intensa.

Marcas chinas como Honor, Oppo, Vivo o Xiaomi han presionado con dispositivos más delgados, pantallas exteriores más amplias y diseños cada vez más refinados. En ese contexto, mantener el mismo formato durante demasiadas generaciones podía hacer que la gama Galaxy Z Fold pareciera menos arriesgada.

Un Fold más ancho sería una respuesta lógica a esa evolución del mercado. También podría preparar a Samsung para competir mejor si Apple finalmente entra en la categoría de los plegables, algo que lleva tiempo apareciendo en rumores de la industria.

Aunque Apple todavía no ha lanzado un iPhone plegable, la posibilidad de que lo haga ha aumentado la presión sobre los fabricantes Android. Samsung, que lleva años construyendo esta categoría, no querrá llegar tarde a una nueva fase del mercado.

La presentación se espera para el 22 de julio

Las informaciones más recientes apuntan a que Samsung celebrará su próximo evento Galaxy Unpacked el 22 de julio de 2026. En esa cita se espera la llegada de la nueva familia de plegables, que probablemente incluirá el Galaxy Z Fold8 y el Galaxy Z Flip8.

También se habla de una posible versión Ultra o de un modelo Fold con diseño más ancho, aunque este punto sigue sin confirmación oficial.

Lo habitual es que Samsung anuncie la fecha del evento poco después de iniciar este tipo de campañas teaser. Por tanto, si los plazos filtrados son correctos, no debería faltar demasiado para que la compañía empiece a enviar invitaciones o publique el anuncio formal del Unpacked.

Hasta entonces, estos vídeos sirven como primer adelanto oficial de que algo está cambiando en la estrategia plegable de Samsung.

Qué podemos esperar del nuevo formato

Un Galaxy Z Fold más ancho tendría varias ventajas prácticas. La más evidente sería una pantalla externa más usable. En los modelos actuales, escribir con el teclado en la pantalla de cubierta puede resultar algo estrecho para algunos usuarios, especialmente si vienen de un móvil tradicional de gran tamaño.

Con una proporción más amplia, el móvil cerrado podría comportarse de forma mucho más parecida a un Galaxy S convencional. Eso reduciría la sensación de estar usando un dispositivo “a medias” hasta desplegarlo.

La pantalla interna también podría beneficiarse de este cambio. Una relación de aspecto más equilibrada puede ser más cómoda para ver contenido, consultar páginas web, leer documentos o trabajar con dos apps en paralelo.

Eso sí, un diseño más ancho también puede tener inconvenientes. Podría hacer que el dispositivo sea menos cómodo de agarrar con una mano o que aumente el peso, aunque Samsung probablemente intentará compensarlo con mejoras en la bisagra, los materiales y el grosor.

Samsung necesita algo más que pequeños retoques

La familia Galaxy Z Fold ha evolucionado de forma constante, pero no siempre con cambios radicales. Cada generación ha ido mejorando la resistencia, las pantallas, el software y las cámaras, pero muchos usuarios llevan tiempo pidiendo un salto más visible en el diseño.

Un formato más ancho podría ser precisamente ese cambio. No se trataría solo de modificar unos milímetros, sino de replantear cómo se usa el plegable cuando está cerrado y cómo se aprovecha cuando está abierto.

Para Samsung, esta decisión tendría sentido desde el punto de vista comercial. Los plegables ya no son una rareza absoluta, pero todavía necesitan convencer a más usuarios de que aportan una ventaja real frente a un smartphone tradicional.

Si el Galaxy Z Fold8 consigue sentirse como un móvil normal cuando está cerrado y como una tablet compacta cuando está abierto, Samsung podría eliminar una de las barreras que todavía frenan a muchos compradores.

Una campaña que juega con el misterio

La estrategia de Samsung con estos teasers es bastante clara: no enseñar demasiado, pero sí dejar pistas suficientes para que la conversación empiece antes del evento.

Los vídeos no revelan especificaciones, cámaras, bisagra, batería ni precio. Tampoco confirman si habrá uno o varios modelos Fold. Lo que sí hacen es instalar una idea en la mente del usuario: la próxima generación tendrá una forma diferente.

Esa forma de comunicar recuerda a otras campañas previas de Samsung, donde la compañía se reserva el detalle técnico para el evento, pero empieza a construir una narrativa semanas antes.

En este caso, la narrativa parece girar en torno a la reinvención del Fold. Y, si los rumores aciertan, no sería solo una frase de marketing.

Habrá que esperar a la confirmación oficial

Por ahora, todo lo que va más allá de los teasers debe tratarse con cautela. Samsung ha confirmado que está preparando algo relacionado con una nueva forma, pero todavía no ha publicado el nombre del producto ni sus características oficiales.

El Galaxy Z Fold8 parece el candidato más lógico, pero habrá que esperar al anuncio completo para conocer el catálogo definitivo, los precios y la disponibilidad por mercados.

También queda por ver si este supuesto modelo más ancho llegará a todos los países o si Samsung lo reservará para regiones concretas. En generaciones anteriores, algunas variantes especiales de la marca no han tenido un lanzamiento global amplio.

En cualquier caso, los teasers indican que Samsung quiere generar expectación alrededor de sus plegables de 2026. Y eso, en una categoría cada vez más competida, es una señal de que la compañía no quiere limitarse a una actualización menor.